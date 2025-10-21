«Մեր ձեւով» շարժման շաբաթ օրվա հանրահավաքը հիստերիայի մեջ է գցել իշխանությանը

«Մեր ձեւով» շարժման շաբաթ օրվա հանրահավաքը, որոշ տեղեկություններով, հիստերիայի մեջ է գցել իշխանությանը, հանրահավաքից հաշված ժամեր առաջ Խաչատուր Սուքիասյանի լցակայաններում «անվճար բենզին» բաժանելու ակցիան բավականին խոչընդոտել էր մասնակցությանը, բայց երբ հաշվարկը ցույց էր տվել մի քանի տասնյակ հազար մարդու մասնակցություն, գործի էին անցել։
Հրապարակ թերթը գրել է․ Գիտեինք, որ պատրաստվում են ֆեյք ձայնագրություններ դաշտ նետել՝ իբր քաղաքացիներին փողով են միտինգ բերել:
Եվ իրոք` հաջորդ օրը տարածեցին, որին «Մեր ձեւով» շարժումից արձագանքեցին, որ իրենք որեւէ կապ չունեն «ձայնագրության» մասնակից անձանց հետ․ «ամենայն հավանականությամբ, «ձայնագրությունը» բեմադրված է վատ բեմադրիչի կողմից, որը նաեւ վատ կառավարիչ է»:
Իշխանությունների՝ «Մեր ձեւով» շարժման նկատմամբ սեւեռումն արտահայտվեց նաեւ երեկ՝ Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալությունից հետո, երբ շարժման անունից աջակցություն հայտնեցին Գյումրու քաղաքապետին, ՔՊ-ականները, մոռանալով Ղուկասյանին, լծվեցին «Մեր ձեւով» շարժումը «քլնգելու» գործին։
Ի դեպ, ասում են՝ Փաշինյանը «նեղ կռուգում» շարունակում է քննարկել արտահերթ ընտրությունների գնալու հարցը, որի գլխավոր «պատճառը» եւս շարժումն է: Մտածում են՝ ինչքան շուտ գնան ընտրության, այնքան Կարապետյանները չեն հասցնի պատրաստվել, եւ իրենց շանսերը կաճեն։
