21/10/2025

Ոստիկանության և փրկարար ծառայության հեռախոսահամարները կմիավորվեն, կստեղծվի զանգերի միասնական կենտրոն, կգործարկվի մեկ հեռախոսահամար

Ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է լրացումներ կատարել «Ոստիկանության մասին», «Փրկարար ծառայության մասին» և «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքներում։

«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Ինչպես նշվում է նախագծի հիմնավորման մեջ, Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների կանչերի համակարգը գործում է ամենօրյա ռեժիմով (գործում են արտակարգ իրավիճակների ազգային հեռախոսահամարները՝ 101, 102 և 103, ինչպես նաև 112 և 911 հեռախոսահամարները), սակայն այն ունի զգալի թույլ կողմեր, և առանց լուրջ վերակազմավորման հնարավոր չէ բարձրացնել կանչերի արձագանքման և մշակման համակարգի կամ ճգնաժամային արձագանքման գերատեսչությունների համագործակցության արդյունավետությունը: Գործող համակարգի հիմնական թերություններից է այն, որ մեծ թվով արտակարգ իրավիճակների կանչերի հեռախոսահամարները հանգեցնում են նրան, որ օգնության կարիք ունեցողների համար կարող է դժվար լինել արագ կողմնորոշվել, թե որ շտապ կանչի համարով պետք է զանգահարել կոնկրետ դեպքում, իսկ սխալ համարով զանգահարելը կարող է հանգեցնել օգնության հետաձգման։ Կարող են լինել նաև իրավիճակներ, երբ անձն, անհրաժեշտությունից ելնելով, զանգեր է կատարում միևնույն միջադեպի առնչությամբ մի քանի շտապ կանչերի հեռախոսահամարներով, ինչը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն առաջացնող իրավիճակ է, որը պետք է բացառել։ Մեկ այլ խնդիր է նաև տարբեր գերատեսչությունների ենթակայության տակ գտնվող և միմյանցից անկախ գործող կարգավարական կենտրոնների միջև ոչ արդյունավետ հաղորդակցությունը այն իրավիճակներում, երբ մի քանի ծառայություններ պետք է միաժամանակ արձագանքեն ճգնաժամին (օրինակ՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում)։

Նախագծերով նախատեսվում է ՆԳՆ կազմում գրասենյակի կարգավիճակով օպերատիվ կառավարման կենտրոնի (ՕԿԿ) և Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի (ՓԾ ՃԿԱԿ) միավորման գործընթաց, որի արդյունքում կստեղծվի միասնական զանգերի կենտրոն։ Երկու կենտրոնի միավորման արդյունքում ահազանգերի ընդունման համար կգործարկվի «112» հեռախոսահամարը, որի ներքո կմիավորվեն երկու մարմինների՝ ոստիկանության և փրկարար ծառայության հեռախոսահամարները («1-02», «1-01», «911»)։

