Երեկ Գյումրու քաղաքապետարանի՝ փաշինյանական «շոուն», որը քաղաքական դաշտը և փորձագետները գնահատում են որպես հերթական քաղաքական հաշվեհարդար, խորքային մի շարք պատճառներ ունի:
«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Բացի «ավանդական» դրդապատճառները, երբ բոլոր այն համայնքներում, որտեղ ընդդիմությունը հաղթել է, ընթացքում տարբեր միջոցներով, այդ թվում՝ իրավապահ «գործիքակազմով» փորձ է արվել դրությունը «շտկել», կան նաև ընթացիկ պատճառներ:
Ի մասնավորի, առաջիկա համապետական ընտրություններից առաջ իշխանության համար կարևորագույն քաղաքական իրադարձություն է համարվում Վաղարշապատում կայանալիք ավագանու ընտրությունը: Մեր ունեցած տեղեկություններով, հատուկ ծառայությունները Փաշինյանին զեկուցել են, որ այդ ընտրություններում ՔՊ-ն խայտառակ պարտություն է կրում:
Ըստ այդմ, Գյումրիում հենց այս փուլում նման «մասկի շոուի» միջոցով Նիկոլ Փաշինյանն առաջին հերթին փորձում է հուսահատություն սերմանել Վաղարշապատում՝ հասկացնելով, թե, միևնույնն է, ում էլ ընտրեն, ինքն է վերջնարդյունքում որոշելու՝ ով կլինի համայնքի ղեկավար:
Այսինքն, նա ուղղակիորեն ակնարկում է, որ իր համար ընտրությունների արդյունքները զրոյական նշանակություն ունեն, ինչպես և այլ համայնքների պարագայում, այնպես որ կարիք չկա շատ «վիզ դնել» ու ընդդիմադիր թեկնածուների օգտին քվեարկել:
Սա յուրատեսակ հոգեբանական ճնշում է, որպեսզի Արգիշտի Մեխակյանին ինչ-որ աճպարարությամբ դարձնի քաղաքապետ:
Սակայն, մեր տեղեկություններով, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, և արդար, ազնիվ ընտրությունների պարագայում վերջինս որևէ շանս չունի: Ավելին, ըստ փորձագետների, որքան Նիկոլ Փաշինյանը շատ է նման միջոցների դիմում, այնքան հանրությունն ավելի շատ է հակվում ի հեճուկս իրեն ընտրել ընդդիմադիր ուժերի:
