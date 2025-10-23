2022 թվականին ՔՊ-ն Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ է իրականացրել, որով բարձրացրել են կուսակցությունների դաշինքների անցողիկ շեմը:
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Ըստ այդմ՝ մեկ կուսակցության համար անցողիկ շեմը 4 տոկոս է․ մինչեւ 3 ուժից ձեւավորված դաշինքի համար՝ 8,4 եւ ավելի ուժերի դեպքում՝ 10 տոկոս։ Նախորդ օրենսգրքում պարտադիր պահանջ կար, որ ԱԺ պետք է անցնի նվազագույնը 3 ուժ։
Օրինակ, 2017-ին երեք ուժից ձեւավորված «Ելք» դաշինքը խորհրդարան է անցել 7,7 տոկոսով։ Այսինքն՝ այսօրվա փոփոխությունները եթե արված լինեին այն ժամանակ, ապա այդ դաշինքը խորհրդարան չէր անցնի։
Ի դեպ, այս կարգավորումն ուժի մեջ է մտնելու հաջորդ հերթական ընտրությունների նշանակման օրը՝ 2026-ին, եթե արտահերթի գնան, կլինի հին ձեւով։
