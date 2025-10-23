Իշխանության թիրախում նաև Վարդան Ղուկասյանի փեսան է․ Լուսանկար

Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումից հետո Գյումրու համայնքապետի պարտականությունները կկատարի նրա առաջին տեղակալը՝ փեսան՝ Ավետիս Առաքելյանը։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Սակայն, մեր տեղեկություններով, իշխանություններն «օպերատիվ» աշխատանքներ են տանում նաեւ նրա նկատմամբ, եւ նրան փակելը նույնպես օրերի հարց է։
Բանն այն է, որ միայն դրանից հետո կարող է ՔՊ-ն Գյումրիում զավթել իշխանությունը՝ նշանակելով համայնքապետի ԺՊ, ինչպես ժամանակին արեցին Վանաձորում։ Ղուկասյանի կալանավորման պարագայում էլ ընդդիմությունն ավագանիում ունի մեծամասնություն՝ 17 մանդատ, եւ կարող են առանց ՔՊ-ի նիստեր գումարել, սակայն եթե Առաքելյանին «չեզոքացնեն», ՔՊ-ն բոյկոտի ավագանու նիստերը, Նիկոլ Փաշինյանը, ծանոթ ձեռագրով, համայնքապետի ԺՊ կնշանակի՝ կա՛մ Սարիկ Մինասյանին՝ ՔՊ-ի առաջին համարին, որն աշխատում է ՀԷՑ-ի «Մուշ» մասնաճյուղում, կա՛մ Աննա Հակոբյանի ազգականին` Վահագն Մկրտչյանին։
Այս սցենարից խուսափելու միակ տարբերակն այն է, որ ում բռնում են, մանդատը դնի, որ ցուցակի հաջորդ համարը գա ավագանի, եւ նիստերը կայանան, ու ընդդիմությունը նորից քաղաքապետ ընտրի, շարունակեն բնականոն աշխատանքը: Սակայն այդ տարբերակն էլ հեշտ չէ, քանի որ հազիվ կոնսենսուս կայացավ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ, նոր թեկնածուի դեպքում հնարավոր է ընդդիմադիրները լեզու չգտնեն։
Գյումրիում զանգվածային անկարգությունների գործով, դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Գյումրու ավագանու ՀԿԿ խմբակցության անդամ, քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռը՝ Գևորգ Ղուկասյանը:
ՔԿ–ի փոխանցմամբ՝ Գյումրիում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների մասնակից 19 անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան:
