Ովքեր էին ներկա Հովհաննավանքի շինծու պատարագին․ Տեսանյութ

Լրագրող, քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է տեսանյութ, որում պատկերված են Հովհաննավանքի շինծու պատարագի ներկաների մի մասը` իրենց պաշտոններով:
Հեռուսահաղորդավար Արտակ Մուրադյանի ֆեյսբուքյան գրառումը՝
«Էլ դպրոցի տնօրեն, էլ մարզպետ, էլ համայնքապետ, էլ նախարար, էլ պատգամավոր, էլ քպ-ական ով ու ինչ ասես, և իհարկե մի ողջ գերագույն իր շքախմբով եկել էին և ահա այն «հուժկու» պատկերը մի փոքր բարձրությունից։ Եվ գուցե արժե՞ մի քիչ վերևից նայել էս ամեն ինչին»։
