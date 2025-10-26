26/10/2025

Ովքեր էին ներկա Հովհաննավանքի շինծու պատարագին․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 26/10/2025 1 min read

Լրագրող, քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել է տեսանյութ, որում պատկերված են Հովհաննավանքի շինծու պատարագի ներկաների մի մասը` իրենց պաշտոններով:

Հեռուսահաղորդավար Արտակ Մուրադյանի ֆեյսբուքյան գրառումը՝

«Էլ դպրոցի տնօրեն, էլ մարզպետ, էլ համայնքապետ, էլ նախարար, էլ պատգամավոր, էլ քպ-ական ով ու ինչ ասես, և իհարկե մի ողջ գերագույն իր շքախմբով եկել էին և ահա այն «հուժկու» պատկերը մի փոքր բարձրությունից։ Եվ գուցե արժե՞ մի քիչ վերևից նայել էս ամեն ինչին»։

