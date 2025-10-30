30/10/2025

Բանակային ժամկետի կրճատման հիմքում հաշվարկներ չկան. զուտ որոշում

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

«Այսօր ՀՀ Կառավարությունը կհաստատի «Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծին հավանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու մասին նախագիծը։ Սա ՔՊ-ի նախընտրական հերթական PR նախագիծն է:

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Իհարկե, գործադիրը հղում է անում ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրին, որով նախատեսվել է պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետի կրճատում՝ ի հաշիվ պայմանագրային ծառայության աճի:

Բայց իրականում նախընտրական տարվան շեմին ՔՊ-ն որոշել է շարքային կազմի 24-ամսյա պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը 2025 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած կրճատել 6 ամսով՝ սահմանելով այն 18-ամիս:

Օրենքի նախագծի ընդունման արդյունքում այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում: Այսինքն՝ 2025 թվականի ձմեռային զորակոչից սկսած զինվորները կծառայեն մեկուկես տարի:

Հիշեցնենք, որ այս նախագծի վերաբերյալ Ազգային ժողովում ՊՆ նախարար Սուրեն Պապիկյանի մասնակցությամբ ՔՊ-ն փակ հանդիպում էր ունեցել, որից հետո ինչպես ակնհայտ դարձավ, Կառավարությունը հրատապ կերպով հավանություն կտա նախագծին։

Թե ծրագրային ինչ ենթատեքստ ունի այս նախագիծը, հայտնի չէ, ինչ հաշվարկ է կատարվել՝ պարզ չէ, միայն հայտնի է, որ ՔՊ-ն քաղաքական որոշում է կայացրել բանակի ժամկետը կրճատել: Մասնագետներն ահազանգում են, որ այս քայլը հանգեցնելու է լուրջ խնդիրների»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Որոնք են իշխանության ամենօրյա քննարկումների թեմաները

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մանկավարժականի գործով» ուշադրության կենտրոնում է ռեկտորի ընկերուհի ԿԳՄՍ նախարարը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի «խաղաղության դարաշրջանն» առանց … խաղաղության

30/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«300 դպրոց»-ի խոստումը․ 2025-ը շուտով կավարտվի, սակայն դեռևս իրականացված է ծրագրի 20%-ը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության աճ Հայաստանում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետի հայտարարության և իրականության հակասությունը․ ինչպես հեռացավ ԲԴԽ նախկին նախագահը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գարիկս հանգիստ էր, խելացի, շուտ կողմնորոշվող, համարձակ». Գարիկ Ավետիսյանը զոհվել է հոկտեմբերի 17-ին Մատաղիսում. Լուսանկարներ

30/10/2025 infomitk@gmail.com