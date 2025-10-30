Որոնք են իշխանության ամենօրյա քննարկումների թեմաները

«Իշխանությունների համար այս պահին երկու հարցեր կան, որոնք իրենց ամենօրյա քննարկումների օրակարգում են:
«Ժողովուրդ» օրաթերթի իշխանական աղբյուրները փոխանցում են, որ նախօրեին ՔՊ վարչության նորընտիր անդամներով կայացած նիստի թեմանները հենց այդ երկու հարցերն են եղել:
Նախ՝ քննարկել են 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող հարցեր, որոնք վերաբերել են ՔՊ-ի նախընտրական շտաբին. նախորդ նիստում վարչությունը ընտրել էր շտաբի պետին` ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին, իսկ քարոզչության պատասխանատու էր ընտրվել Վահագն Ալեքսանյանը, եւ հիմա էլ փորձել են հասկանալ, թե ովքեր պետք է լինեն նախընտրական շտաբի անդամները
: Ապա քննարկվել է երկրորդ հարցը. ՔՊ-ականների եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի համար գլխավոր թեմա դարձած Կաթողիկոսի հեռացման հարցի քննարկան ժամանակ Փաշինյանը նշել է, որ լավ ազդակներ է ստանում հանրությունից, ու առաջիկայում այդ հարցում մեծ կոնսոլիդացիա է լինելու: Ըստ իշխանության ներկայացուցիչների՝ էջմիածինցիները եւս իրենց են աջակցելու այս հարցում, եւ իրենք առանց շտապելու, ճնշումները մեծացնելու միջոցով, կհեռացնեն Կաթողիկոսին»։
