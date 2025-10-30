30/10/2025

Որոնք են իշխանության ամենօրյա քննարկումների թեմաները

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

«Իշխանությունների համար այս պահին երկու հարցեր կան, որոնք իրենց ամենօրյա քննարկումների օրակարգում են:

«Ժողովուրդ» օրաթերթի իշխանական աղբյուրները փոխանցում են, որ նախօրեին ՔՊ վարչության նորընտիր անդամներով կայացած նիստի թեմանները հենց այդ երկու հարցերն են եղել:

Նախ՝ քննարկել են 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին առնչվող հարցեր, որոնք վերաբերել են ՔՊ-ի նախընտրական շտաբին. նախորդ նիստում վարչությունը ընտրել էր շտաբի պետին` ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին, իսկ քարոզչության պատասխանատու էր ընտրվել Վահագն Ալեքսանյանը, եւ հիմա էլ փորձել են հասկանալ, թե ովքեր պետք է լինեն նախընտրական շտաբի անդամները

: Ապա քննարկվել է երկրորդ հարցը. ՔՊ-ականների եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի համար գլխավոր թեմա դարձած Կաթողիկոսի հեռացման հարցի քննարկան ժամանակ Փաշինյանը նշել է, որ լավ ազդակներ է ստանում հանրությունից, ու առաջիկայում այդ հարցում մեծ կոնսոլիդացիա է լինելու: Ըստ իշխանության ներկայացուցիչների՝ էջմիածինցիները եւս իրենց են աջակցելու այս հարցում, եւ իրենք առանց շտապելու, ճնշումները մեծացնելու միջոցով, կհեռացնեն Կաթողիկոսին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մանկավարժականի գործով» ուշադրության կենտրոնում է ռեկտորի ընկերուհի ԿԳՄՍ նախարարը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բանակային ժամկետի կրճատման հիմքում հաշվարկներ չկան. զուտ որոշում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի «խաղաղության դարաշրջանն» առանց … խաղաղության

30/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«300 դպրոց»-ի խոստումը․ 2025-ը շուտով կավարտվի, սակայն դեռևս իրականացված է ծրագրի 20%-ը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափահասների նկատմամբ սեռական բռնության աճ Հայաստանում

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետի հայտարարության և իրականության հակասությունը․ ինչպես հեռացավ ԲԴԽ նախկին նախագահը

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գարիկս հանգիստ էր, խելացի, շուտ կողմնորոշվող, համարձակ». Գարիկ Ավետիսյանը զոհվել է հոկտեմբերի 17-ին Մատաղիսում. Լուսանկարներ

30/10/2025 infomitk@gmail.com