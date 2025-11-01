01/11/2025

Գյուղատնտեսական մի շարք ապրանքների արտահանումը կարգելվի. ներքին արտադրությունը չի բավարարում Հայաստանի շուկայի պահանջարկը

infomitk@gmail.com 01/11/2025 1 min read

Էկոնոմիկայի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապետությունից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող երկրներ մի շարք ապրանքների արտահանման ժամանակավոր արգելք կիրառելու մասին» նախագիծը։

«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Նախագծով ժամանակավոր արգելք է սահմանվում մի շարք գյուղատնտեսական արտադրատեսակների, այդ թվում՝ ցորենի, մեսլինի, գարու, եգիպտացորենի, հնդկացորենի, արևածաղկի սերմի, արևածաղկի ձեթի արտահանման նկատմամբ:

Որոշումն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության և տնտեսության կայունացման ապահովմանը։ Նշված ապրանքների մասով ներքին արտադրությունը չի բավարարում Հայաստանի շուկայի պահանջարկը, ինչն ապահովվում է հիմնականում ներմուծման ծավալների հաշվին։ Որոշմամբ սահմանվող արգելքը չի տարածվելու Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված և «Վերաարտահանում» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող ապրանքների վրա։

Կառավարության 2025 թվականի հունիսի 26-ի N 833-Ն որոշմամբ սահմանվել էր արտահանման ժամանակավոր արգելք 6 ամիս ժամկետով, որի գործողությունը կավարտվի 2026 թվականի հունվարի 6-ին։ Այս որոշման նախագծով առաջարկվում է ևս 6 ամիս ժամկետով երկարաձգել արտահանման արգելքը։

Նախագծի ընդունմամբ զգայուն ապրանքների մասով կմոտարկվեն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կողմից միակողմանի կիրառվող արտահանման կարգավորման միջոցները, ինչը պահպանվող համաշխարհային հակաճգնաժամային իրավիճակի ներքո և պարենի միջազգային գների աճի պարագայում կապահովի ԵԱՏՄ միասնական շուկայի անխափան գործունեությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

21 հոգևորականներին նույն ժամին հարցաքննության կանչած քննիչը էլ ընթացք չի տալիս գործին. Լուսանկար

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրաժեշտ՝ բիբլիական Արարատին. որոշումն ուժի մեջ մտավ. Լուսանկար

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոգեւորականների եւ նրանց ընտանիքի անդամների իրերը «պատանդ են պահվում»

01/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաղարշապատում պայքարող հարուստ և աղքատ կուսակցություններն ու նրանց թեկնածուները․ որ ուժը ինչ է հայտարարագրել

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առողջապահության ոլորտում քաոսը մեղմ է ասված

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոստիկանության գվարդիայի հրամանատար է նշանակվել. Լուսանկար

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

21 հոգևորականներին նույն ժամին հարցաքննության կանչած քննիչը էլ ընթացք չի տալիս գործին. Լուսանկար

01/11/2025 infomitk@gmail.com