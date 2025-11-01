01/11/2025

Հայաստանի իշխանությունները «քաղբանտարկյալներ ունենալու» հարցում քարտ – բլանշ չունեն

ԵՄ փաստացի մայրաքաղաք Բրյուսելում իր աշխատանքային այցի ընթացքում ԼՀԿ ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, խոսել Հայաստանում ահագնացող քաղբանտարկյալների խնդրի մասին։

«Փաստ» օրաթերթը գրում է. Եվրոչինովնիկները Մարուքյանին վստահեցրել են, որ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների խնդիրը գտնվում է իրենց ուշադրության կենտրոնում։

Նրանց խոսքով, եվրոպական կառույցները հետևում են երկրում ընթացող իրավական գործընթացներին և մտահոգված են քաղաքական դրդապատճառներով հարուցված քրեական գործերի աճով։ Պաշտոնյաները շեշտել են, որ ժողովրդավարական արժեքների պահպանությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Եվրոպական Միության համար մնում են առաջնահերթություն։

Նրանց խոսքով, եվրոպական կառույցները հետևում են երկրում ընթացող գործընթացներին և մտահոգ են այն հանգամանքով, որ վերջին շրջանում քաղաքական դրդապատճառներով հարուցված քրեական գործերի թիվն աճում է։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնյաները շեշտել են, որ Հայաստանի իշխանությունները «քաղբանտարկյալներ ունենալու» հարցում որևէ քարտ բլանշ՝ անսահման ազատություն ԵՄ ինստիտուտներից չեն ստացել։

ԵՄ ներկայացուցիչները նշել են նաև, որ ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը մնում է Եվրամիության առանցքային արժեքներից մեկը, և այդ սկզբունքներից որևէ շեղում անհետևանք չի մնալու։

