25/12/2025

Վարորդը վրաերթի է ենթարկել փողոցը թույլատրելի հատվածով անցնող 3 անչափահաս քույրերի․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 25/12/2025 1 min read

Դեկտեմբերի 24-ին վրաերթ է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 22։15-ի սահմաններում Աշտարակ քաղաքի հրապարակում, հետիոտնային անցման վրա Շիրակի մարզի բնակիչ 34-ամյա Զավեն Վ․-ն իր վարած «Hongqi»-ով մակնիշի ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել հետիոտներ, Արագածոտնի մարզի բնակիչներ 18-ամյա Նազենի Ե․-ին, 17-ամյա Ն․ Ա․-ին և 17-ամյա Ն․ Ա․-ին, ովքեր այնուհետև տեղափոխվել են Երևանի «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն։

Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն և օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը վիրավորներին տեղափոխել է «Աշտարակ» բժշկական կենտրոն, որտեղից Երևանի «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն։

Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Աղբյուրի տեղեկություններով վրաերթի ենթարկվածներից 17-ամյա Ն․ Ա․-ն և 17-ամյա Ն․ Ա․-ն երկվորյակ քույրեր են։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտովթար էր տեղի ունեցել Լոռու մարզում, բեռնատարը դեպքի վայրից դիմել է փախուստի․ Լուսանկար

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել․ զոհ ու վիրավորներ կան․ Լուսանկար

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկ Մարությանը կմասնակցի 2026-ի ընտրություններին

24/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԳՆ հարթակով ցանկացած վայրից ու ցանկացած ժամի հնարավոր է կատարել մեքենայի վաճառք և գրանցում մի քանի րոպեում

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է պետք համախմվել Վեհափառ Հայրապետի շուրջ

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանից ավար վերցրած զենքի արժեքը 5 – 6 միլիարդ դոլարի է, ինչ է բարբաջում Ալիևը

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ես չեմ պատրաստվում Ալիեւի տնային աշխատանքը կատարել, ովքեր մասնակցում են, նրանցից հարցրեք»

25/12/2025 infomitk@gmail.com