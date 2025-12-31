2026-ին ԵՄ-ն շարունակելու է լինել Հայաստանի կողքին․ Մարագոս

Այս տոնական օրերին մեր միտքը դառնում է դեպի ամենակարևորը՝ ընտանիքը, հույսը, առողջությունը, անվտանգությունը և խաղաղությունը:
Այդ մասին իր ամանորյա ուղերձում ասել է ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսը:
«ԵՄ-ն Հայաստանի հուսալի գործընկերն է: Մեր գործընկերության հիմքում ընդհանուր արժեքներն են՝ ժողովրդավարությունը, իրավունքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները:
Դրանք օգնում են արժանապատիվ կյանք ապահովել մեր քաղաքացիներին»,- ասել է նա՝ նշելով, որ 2026-ին ԵՄ-ն շարունակելու է լինել Հայաստանի կողքին:
