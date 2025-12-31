31/12/2025

2026-ին ԵՄ-ն շարունակելու է լինել Հայաստանի կողքին․ Մարագոս

infomitk@gmail.com 31/12/2025 1 min read

Այս տոնական օրերին մեր միտքը դառնում է դեպի ամենակարևորը՝ ընտանիքը, հույսը, առողջությունը, անվտանգությունը և խաղաղությունը:

Այդ մասին իր ամանորյա ուղերձում ասել է ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսը:

«ԵՄ-ն Հայաստանի հուսալի գործընկերն է: Մեր գործընկերության հիմքում ընդհանուր արժեքներն են՝ ժողովրդավարությունը, իրավունքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները:

Դրանք օգնում են արժանապատիվ կյանք ապահովել մեր քաղաքացիներին»,- ասել է նա՝ նշելով, որ 2026-ին ԵՄ-ն շարունակելու է լինել Հայաստանի կողքին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեր հարաբերությունները հասել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի. Քրիստինա Քվին

29/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ Միրզոյանը հայտնել է՝ երբ կմեկնարկի TRIPP-ի շինարարությունը

29/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳՆ հարթակով ցանկացած վայրից ու ցանկացած ժամի հնարավոր է կատարել մեքենայի վաճառք և գրանցում մի քանի րոպեում

25/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

2026-ին ԵՄ-ն շարունակելու է լինել Հայաստանի կողքին․ Մարագոս

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվ իմաստություն՝ նոր ժամանակների մեջ քայլելիս․ Շնորհավոր Նոր տարի

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես կասեմ՝ Խորխե․ Լռությունն սկսեց խոսել նրա մեջ. Պատմվածք

31/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի շնորհավորական խոսքը․ Նոր հույս և նպատակասլացություն՝ արդյունքի հասնելու համար

31/12/2025 infomitk@gmail.com