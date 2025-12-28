2026-ին ընդառաջ աշխարհի 10 ամենագեղեցիկ տոնածառերը. Լուսանկարներ

Աշխարհի բոլոր երկրներում, որտեղ տոնում են Սուրբ Ծնունդը, տոնածառը համարվում է տոնի գլխավոր խորհրդանիշը:
Պետություններն ու քաղաքները ջանք ու ֆինանս չեն խնայում՝ լավագույն ներկայանալու, տպավորիչ ու գեղեցիկ տոնածառ ունենալու համար: Սակայն միշտ չէ, որ գեղեցիկի ու տպավորիչ լինելու պատկերացումները համընկնում են:
Միջազգային լրատվականները կազմել են գալիք տարվա Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի համար տեղադրված ամենաանսովոր, տպավորիչ ու գեղեցիկ տոնածառերի ցանկը՝ Ռոքֆելլեր կենտրոնի խորհրդանշական տոնածառից մինչև Ռիոյի լողացող կառույցները։
1. Rockefeller Center (Նյու Յորք, ԱՄՆ)
Ամեն ձմեռ Ռոքֆելլեր կենտրոնի շքեղ տոնածառը խորհրդանշում է Նյու Յորքի տոնական սեզոնի մեկնարկը: 2025 թվականի ընտրված տոնածառը 75 տարեկան, 23 մետր բարձրությամբ նորվեգական եղևնի է: Զարդարված է ավելի քան 50,000 լուսադիոդներով և գրեթե 900 ֆունտ քաշ ունեցող հսկայական սվարովսկի աստղով:
Տոնածառը լուսավորվել է դեկտեմբերի 3-ին կայացած հանդիսավոր արարողության ժամանակ, որը ամեն տարի հեռարձակվում է ամբողջ երկրում:
2. Trafalgar Square (Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա)
Տրաֆալգարյան հրապարակի ավանդական տոնածառը Օսլո քաղաքի նվերն է, որը 1947 թվականից ի վեր ամեն տարի տոնածառ է ուղարկում՝ ի նշան Մեծ Բրիտանիային Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ցուցաբերած օգնության համար երախտագիտության:
Տոնածառը սովորաբար ավելի քան 20 մետր բարձրություն ունի և զարդարված է սկանդինավյան ոճով՝ պարզ սպիտակ լույսերով ու հենց այդ պարզությամբ է համարվում լավագույններից մեկը:
3. Mount Ingino Christmas Tree (Գուբբիո, Իտալիա)
Իտալական Գուբբիո քաղաքի մոտակայքում գտնվող Ինջինո լեռը վերածվում է հսկայական լուսային ինստալյացիայի, որի ուրվագիծը կազմում է տոնածառի ուրվագիծ:
Ավելի քան 3000 բազմագույն լույսերով և մինչև 650 մետր բարձրությամբ այն ոչ միայն աշխարհի ամենամեծ տոնածառի ֆիգուրներից մեկն է, այլև ամենամյա ռեկորդակիր ամենամեծ լուսավորության համար:
4. Saint Peter’s Square (Վատիկան)
Կաթոլիկ աշխարհի սրտում՝ Սուրբ Պետրոսի հրապարակում, ամեն տարի տեղադրվում է ավանդական Սուրբ Ծննդյան եղևնի։
1982 թվականին Հովհաննես Պողոս II պապի կողմից այս ավանդույթը ներմուծելուց ի վեր, եղևնին դարձել է տոնական զարդարանքների կենտրոնական տարրը՝ Ծննդյան տեսարանի կողքին։ Այն համարվում է պարզ շքեղությամբ լավագույններից մեկը՝ շրջապատի հին ու գեղեցիկ կառույցների ֆոնին:
5. Lagoa Rodrigo de Freitas (Ռիո դե Ժանեյրո, Բրազիլիա)
Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո լեգենդար լողացող տոնածառը վերադարձել է Լագոա Ռոդրիգո դե Ֆրեյտաս: 2025 թվականին այն բարձրացվել է ջրից մոտ 60 մետր և զարդարվել լույսերով՝ որպես արևադարձային տոնի յուրօրինակ խորհրդանիշ:
Պաշտոնական «բացումը» տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 6-ին՝ երաժշտությամբ և հրավառությամբ:
6. Cathedral Square Christmas Tree (Վիլնյուս, Լիտվա)
Վիլնյուսը, որը 2025 թվականի սեզոնի համար ընտրվել է որպես Եվրոպայի «Սուրբ Ծննդյան մայրաքաղաք», զարդարել է իր գլխավոր՝ Մայր տաճարի հրապարակը։
Այս անգամ այն առանձնանում է լուսավորված կարմիր գորգով և միատոն լույսերով տոնածառով, որով հիացել են ամբողջ երկրում ու Եվրոպայում:
7. Galeries Lafayette Haussmann (Փարիզ, Ֆրանսիա)
Փարիզի ամենահայտնի տոնածառերից մեկը կրկին տեղադրվել է Galeries Lafayette Haussmann-ի հսկայական ապակե գմբեթի տակ: Ունիվերսայդի գմբեթի տակ գտնվող կենտրոնական ինստալյացիան մոտավորապես 16 մետր բարձրություն ունի և այս տարի նախագծվել է նկարիչ և նկարազարդող Ժաննա Դետալտանտի կողմից՝ «Ամենագեղեցիկ նվերը» թեմայով, որը ներառում է օրիգինալ նկարազարդումներ, հաստ ժապավեններ և բարձրորակ գործվածքներ:
Տոնածառը կզարդարի տարածքը 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, և դրա շուրջը կբացվեն տոնական ցուցադրություններ և զարդարանքներ՝ գրավելով ինչպես զբոսաշրջիկներին, այնպես էլ փարիզցիներին:
8. Old Town Square (Պրահա, Չեխա)
Պրահայի պատմական սրտում՝ Հին քաղաքի հրապարակի մոտ, կանգնած է մեծ տոնածառ, որը համատեղում է բնության դասական գեղեցկությունը ժամանակակից լուսավորության սարքավորումների հետ. տոնածառը բնական եղևնի է:
Այն շրջապատված է Եվրոպայի ամենատպավորիչ Սուրբ Ծննդյան շուկաներից մեկով, և լուսավորությունն ու երաժշտական ներկայացումները այցելությունը դարձնում են իսկապես տոնական։
9. Singing Christmas Tree (Ցյորիխ, Շվեյցարիա)
Շվեյցարիայի Ցյուրիխ քաղաքում Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ՝ Վերդմյուլեպլացում՝ եռուն Բանհոֆշտրասեի մոտ, մի քանի տարի շարունակ անցկացվում է յուրօրինակ տոնական միջոցառում՝ «Երգող Սուրբ Ծննդյան եղևնին»։ Սա պարզապես զարդարված եղևնի չէ, այլ հսկայական Սուրբ Ծննդյան եղևնու տեսքով ոճավորված բեմ։
Տեղական երգչախմբերն ու վոկալ անսամբլները ամեն օր կատարում են Սուրբ Ծննդյան և դասական երգեր դրա հարկերում՝ ստեղծելով բացօթյա կենդանի երաժշտական ներկայացման մթնոլորտ։
Երեկոյան երգիչները բնակություն են հաստատում բազմաշերտ «եղևնի» բեմում և հրապարակը լցնում տոնական երաժշտությամբ՝ համատեղելով երաժշտությունը, ավանդույթը և ներկայացումը մեկ ձևաչափով։
10. Christmasland Main Tree (Նյու Թայբեյ սիթի, Թայվան)
Նյու Թայբեյ քաղաքում անցկացվող ամենամյա Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության փառատոնում կենտրոնական եղևնին լույսերի և երաժշտության հսկայական ինստալյացիայի մաս է կազմում:
Այս միջոցառումը, որը գրավում է միլիոնավոր այցելուների, հայտնի է իր նորարարական գեղարվեստական տարրերով և լուսային շոուներով, և մեծ եղևնին օգտագործվում է ոչ միայն որպես զարդարանք, այլև որպես շոուի մաս: Ամեն տարի այստեղ բացվում է լույսերի մի ամբողջ քաղաք:
Բաց մի թողեք
Դեկտեմբերի 29-ի աստղագուշակ․ Օրը բարենպաստ կլինի, բայց լավագույնն այն է, որ միայն բախտին չհույս դնեք
ՔՊ-ականները սրտիկ անել են սովորում․ Լուսանկար
Ուղիղ․ Մայր Տաճարում կիրակնօրյա պատարագ է. Ի՞նչ տեղի կունենա այսօր․ Տեսանյութ