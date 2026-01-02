02/01/2026

2026-ին մարտական ենք տրամադրված. Հայկ Մարության․ Լուսանկար

Դերասան, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ֆեյսբուքյան իր էջում լուսանկար է հրապարակել։

Լուսանկարին կից գրել է․ Շնորհավոր, 2026-ին մարտական ենք տրամադրված։

