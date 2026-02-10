Միջերկրական ծովից Հայաստան ցիկլոն է ներթափանցել. սպասվում են ձյուն և ձնախառն անձրև, բուք, մառախուղ

Միջերկրական ծովից ցիկլոնի ներթափանցմամբ պայմանավորված՝ փետրվարի 10-ի ցերեկը, 11-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում, 11-ի ցերեկը առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, փետրվարի 10-ի ցերեկը նախալեռնային և հովտային գոտում՝ ձնախառն անձրևի և անձրևի, փետրվարի 10-ի լույս 11-ի գիշերը ողջ հանրապետությունում՝ ձյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հաղորդմամբ՝ փետրվարի 10-ի ցերեկը և 11-ի գիշերը տեղումներն առանձին վայրերում կլինեն զգալի։ Լեռնային առանձին գոտիներում սպասվում են քամու ուժգնացում՝ 15-18մ/վ, բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։
Փետրվարի 10-11-ին հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է նաև մառախուղ։
Փետրվարի 11-ին՝ առավոտյան ժամերին, առանձին ավտոճանապարհներին սպասվում է նաև մերկասառույց։
