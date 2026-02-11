11/02/2026

Դատարանը թույլատրել է, որ Սամվել Կարապետյանին վարսավիր այցելի

Փետրվարի 9-ին Երեւանի առաջին ատյանի դատարանը քննության է առել Սամվել Կարապետյանի պաշտպանների միջնորդությունը՝ իրենց պաշտպանյալի մոտ վարսահարդարի այցելություն թույլատրելու վերաբերյալ։

Մեր տեղեկություններով, նախաքննական մարմինը տնային կալանքի տակ գտնվող Սամվել Կարապետյանի վարսավիրին թույլ չի տվել, որ այցելի նրանց տուն եւ Կարապետյանի մազերը կտրի:

Եվ փաստաբանները ստիպված են եղել այս հույժ կարեւոր հարցի լուծման համար հասնել դատարան։ Կարապետյանի պաշտպաններից մեկը` Արշակ Վարդանյանը, հաստատեց մեր տեղեկությունը՝ նշելով, որ դատարանը բավարարել է իրենց միջնորդությունը՝ թույլ տալով, որ վարսավիրն ամսական 2 անգամ Կարապետյանին ծառայություն մատուցի։

«ՔԿՀ-ում պահվելու ընթացքում վարսավիրն ազատ ելումուտ է ունեցել, բայց տնային կալանքի դեպքում բոլոր տեսակցություններն արգելվել են, բացառությամբ տան մի քանի աշխատակցի, վարսավիրի մասը բաց էր մնացել։ Մենք պարբերաբար դիմել ենք քննիչին, դատախազին` մերժել են, պրոբացիային, ասել են՝ մեր տիրույթում չէ, հարկադրաբար դիմեցինք դատարան, որպեսզի այդ հարցը լուծվի»,- ավելացրեց փաստաբանը։

Մեր տեղեկություններով, դատարանը մոտ 3 ժամանոց նիստ է արել` լսել կողմերին, որ նման բարդ որոշումը կայացնի:

