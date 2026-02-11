11/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Կլքի՞ արդյոք ՔՊ-ն

infomitk@gmail.com 11/02/2026 1 min read

Հայաստանում քաղբանտարկյալների եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ «Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնած հայտարարության նախագիծը երեկ մերժվեց իշխող մեծամասնության կողմից:

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Այն 52 դեմ, 21 կողմ ձայն ստացավ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ՔՊ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը՝ Շիշ բռնողը, սկզբում ձեռնպահ քվեարկեց, ապա քարտուղարությանը հայտնեց, որ դեմ է եղել։ ՔՊ-ում Սարգսյանի քվեարկությունը երեկ բուռն քննարկումների առիթ էր դարձել:

Շատերի կարծիքով, Սարգսյանը ՔՊ-ին փորձում է շանտաժ անել, թե կդառնա ընդդիմադիր, կանցնի ընդդիմադիր որեւէ ճամբար ու ընտրությունների ժամանակ իր կապերը կօգտագործի իշխանության դեմ։

Հիշեցնենք, որ ՔՊ վարչությունը մերժել է Սարգսյանին եւ չի գրանցել պատգամավորության թեկնածու, իսկ օրեր անց Փաշինյանն ուղիղ տեքստով ակնարկեց, որ մերժման հիմքում ընկած են եղել կոռուպցիոն պատմություններ, որ դրանց հրապարակումը չի բխում պարոն Սարգսյանի շահերից, ինչը պատգամավորը մի քանի օր անց հերքեց։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ն ամբողջությամբ մխրճվել է նախընտրական օրակարգի մեջ

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռիփսիմե Հունանյանին փոխարինող չեն ընտրել

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիլիջանի նոր թունել են ուզում կառուցել, երբ, ինչպես ․․․

11/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավոք, Հայաստանը ոչ մի միջնորդական առաքելություն չի էլ ձգտում իրականացնել

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անկարայում 35 տարեկան տղամարդը սպանել է իր ընտանիքի երեք անդամներին, ներառյալ մանկահասակ դստերն ու ինքնասպան եղել

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞ւմ վրա է ազդելու Վենսի կարծիքը

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ իրավիճակ Երևանի Դավիթ Բեկի պողոտայում․ մարդաբոյ փոսերը 25-ից ավելի մեքենաների անվադողերն են պայթեցրել․ Լուսանկար

11/02/2026 infomitk@gmail.com