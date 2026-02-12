Հայաստանն ու Իրանը նախատեսում են ռազմավարական համագործակցության համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրել․ դեսպան

Հայաստանն ու Իրանը նախատեսում են ռազմավարական համագործակցության համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրել 2026 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թեհրան կատարած այցի ժամանակ:
Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրգոլամին ՝ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 47-րդ տարեդարձին նվիրված ընդունելության ժամանակ։
Նրա խոսքով, կողմերը մտադիր են ինստիտուցիոնալացնել գործընկերությունը եւ զգալիորեն ընդլայնել համագործակցությունը գործառնական ճանապարհային քարտեզի հիման վրա: Նա ընդգծել է, որ երկրների միջև հարաբերությունները հազարամյակների պատմություն ունեն և այսօր հասել են հասունության փուլին, իսկ առաջնորդների փոխադարձ վստահությունը նրանց գլխավոր կապիտալն է:
Դեսպանը կարևորել է նաև տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը և տարանցիկ ներուժի զարգացումը՝ ընդգծելով, որ խաղաղությունն ու բարիդրացիությունը Հարավային Կովկասում կայունության առանցքային պայմաններն են:
«Իրանի և Հայաստանի ժողովուրդների միջև բարեկամությունն ու կապը հազարամյակների պատմություն ունի և այն ինչ մենք այսօր տեսնում ենք, այդ պատմական, մշակութային և քաղաքակրթական կապի դրսևորումն է»,- այդ մասին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ազգային տոնի՝ Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 47-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակատարության ժամանակ իր ելույթում ասել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին։
Միջոցառմանը մասնակցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը;
Դեսպանը հիշեցրեց, որ նախորդ տարի ստորագրվել է երկու երկրների միջև համագործակցության 12 հուշագիր։
«Իրանի և Հայաստանի միջև Ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ համապարփակ փաստաթղթի ստորագրումը հուսով ենք կարվի ՀՀ վարչապետ պարոն Փաշինյանի՝ այս տարի Թեհրան կատարելիք այցի ընթացքում»,- ասաց դեսպանը:
Նա նշել է, որ այս տարի նշվում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձը և Իրանը առաջին երկրներից էր, որը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը:
«Իրանի 150,000-անոց հայ համայնքը և Իրանում գտնվող տասնյակ հայկական կարևոր սրբավայրերը վկայում են այս անքակտելի կապի մասին»,- ասաց Խալիլ Շիրղոլամին
Դեսպանի խոսքով՝ 2025թ. առաջին 11 ամիսների ընթացքում Իրանի և Հայաստանի միջև առևտրաշրջանառության ծավալը, չհաշված պաշտպանական ոլորտը, հասել է 698 միլիոն դոլարի, և երկու երկրների ղեկավարների կողմից նախանշված՝ 3 միլիարդ դոլարին հասնելու տեսլականը դեռ առջևում է։
Նա հայտնել է, որ Իրանը ողջունում է Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացը և համոզված է, որ տարածաշրջանի համապարփակ զարգացման և կապերի խորացման նախապայմանը տարածաշրջանի ժողովուրդների միջև խաղաղությունն ու բարեկամությունն է։
