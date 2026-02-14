14/02/2026

News

Երևանի Արաբկիր թաղամասում ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան

infomitk@gmail.com 14/02/2026 1 min read

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Երևանում մթնոլորտային օդի որակը փետրվարի 3-9-ը (2026թ․)

Փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան․

-Կենտրոնում՝ ամբողջ շաբաթ,

-Արաբկիրում՝ փետրվսրի 4-ին և 6-7-ը,

-Նոր Նորքում՝ փետրվարի 6-ին,

-Շենգավիթում՝ չի գերազանցել։

Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան․

-Արաբկիրում՝ փետրվարի 6-ին,

-Նոր Նորքում, Շենգավիթում և Կենտրոնում ՝ չի գերազանցել։

Ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան:

Բաց մի թողեք

1 min read

Փրկարարները կանխել են քաղաքացու ինքնասպանության փորձը

14/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մաhացու վթար՝ Երևանում, «Hongqi»-ը վրաերթի է ենթարկել Երևանի քաղաքապետարանի սանմաքրման աշխատակցին. Լուսանկար

14/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մակրոնը հայտարարել է ԵՄ-ի՝ ՌԴ-ի հետ միասին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու անհրաժեշտության մասին

13/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարգելի ԵՄ հանձնակատար, դուք կլինե՞ք իմ Վալենտինը

14/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի բաց սահմանների երազանքները հանդիպում են գերմանական կոշտ քաղաքականությանը

14/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը ոստիկանություն է ներկայացրել «մեղրի թակարդի սեքս-տեսանյութի» սկանդալի վերաբերյալ հաղորդումը

14/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անտոնիո Կոստան հետ է քաշում Եվրոպայի մասին բանավեճը՝ ասելով, որ դա «խնդիր չէ»

14/02/2026 infomitk@gmail.com