Եվրոպայի բաց սահմանների երազանքները հանդիպում են գերմանական կոշտ քաղաքականությանը

Բրյուսելը պատրաստվում է մանրակրկիտ ուսումնասիրել Գերմանիայի սահմանային գործելակերպը, քանի որ Ֆրիդրիխ Մերցի կառավարությունը քննարկում է, թե արդյոք երկարաձգել ներքին Շենգենյան ստուգումները։
Գերմանիայի կոշտ դիրքորոշումը սահմանային վերահսկողության նկատմամբ պայմանավորված է ինչպես ներքին քաղաքականությամբ, այնպես էլ անվտանգության մտահոգություններով։
Եվրոպական հանձնաժողովը անդամ պետությունների հետ համատեղ վարժանք է սկսում՝ Գերմանիայի կողմից Շենգենյան սահմանային կանոնների և երաշխիքների կիրառումը գնահատելու համար, որի վերանայումը, ըստ գործընթացին ծանոթ երկու աղբյուրների, նախատեսվում է սկսել մարտ ամսին։
Գնահատումը հաջորդում է հետաքննությանը, որը պարզել է, որ Գերմանիան Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող բանտերում պատիժ կրած Ուկրաինայի քաղաքացիներին նշել է որպես անվտանգության սպառնալիք և խոչընդոտել է նրանց մուտքը Եվրամիություն։
Շենգենյան գնահատումը նոր ուսումնասիրություն կառաջացնի Բեռլինի կողմից Եվրոպա և նրա շրջակայքում սահմանային անցումների նկատմամբ վերահսկողության նկատմամբ։ Գերմանիան ժամանակավոր, պատահականացված ոստիկանական ստուգումներ է սահմանել իր ազգային սահմանների երկայնքով և այժմ օգտագործում է տեխնոլոգիաներ՝ մեծ դեր խաղալու Եվրոպայի արտաքին սահմանների վերահսկողության այլ երկրների կողմից իրականացվող մեթոդների ձևավորման գործում։
Սահմանային վերահսկողության նկատմամբ Գերմանիայի կոշտ դիրքորոշումը պայմանավորված է ինչպես ներքին քաղաքականությամբ, այնպես էլ անվտանգության մտահոգություններով. Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողական գլխավորած վարչակազմը ձեռնարկել է վերահսկողություն և արտաքսումներ՝ ծայրահեղ աջերի ընտրական գրավչությունը մեղմելու և Բեռլինի՝ ապաստան խնդրողների նկատմամբ ավանդականորեն ողջունելի դիրքորոշումից խզում ապահովելու համար։ Մարտին Մերցի կառավարությունը պետք է որոշի՝ երկարաձգե՞լ ժամանակավոր սահմանային ստուգումները, թե՞ ոչ, քաղաքականություն, որը լայնորեն քննադատվել է Եվրամիության ազատ տեղաշարժի խոստումը խախտելու համար։
«Շենգենյան գոտին կտրատված է ինչպես շվեյցարական պանիր», – ասել է սլովենացի սոցիալիստ եվրապատգամավոր Մատյաժ Նեմեցը, ով Եվրախորհրդարանի Շենգենյան սահմանների վերահսկողության խմբի անդամ է։ «Քանի դեռ հանձնաժողովը աչք է փակում ԵՄ օրենսդրության ակնհայտ խախտումների վրա և թույլ է տալիս Գերմանիայի և Ֆրանսիայի նման խոշոր երկրներին անպատիժ մնալ, ԵՄ ապագան մռայլ է թվում»։
Մեր հետաքննությունը պարզեց, որ Գերմանիան զգուշացումներ էր տարածել Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող ուկրաինացի փախստականների մասին՝ արգելափակելով նրանց մուտքը Եվրամիություն: Չնայած Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարեցին, որ նախկին բանտարկյալների ցուցակը տրամադրվել է իրավապահ գործակալ Եվրոպոլին բացառապես տեղեկատվական նպատակներով, անունները հետագայում հայտնվեցին ԵՄ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում՝ տվյալների բազա, որը կապում է սահմանային վերահսկողության և իրավապահ մարմինների միջև ամբողջ դաշինքում՝ թույլ տալով նրանց իրական ժամանակի զգուշացումներ փոխանակել ոստիկանության ստուգումների և արտաքին սահմանային անցումների ժամանակ:
Նախկին կալանավորները, իրավապաշտպան խմբերը և փաստաբանները նշում են, որ տեղեկատվության փոխանակումը համընկել է մուտքի արգելքների աճի հետ՝ բաժանելով ընտանիքներին և նախկին բանտարկյալներին թողնելով անթափանց անվտանգության որոշումների թակարդում, որոնք նրանք չեն կարող իմաստալից կերպով վիճարկել: Անցյալ շաբաթ Եվրոպական տվյալների պաշտպանության խորհուրդը զգուշացրեց, որ Գերմանիան և այլ անդամ պետություններ չեն տրամադրում բավարար տվյալներ՝ գնահատելու համար, թե արդյոք հարգվում են Շենգենյան տեղեկատվական համակարգի շրջանակներում անհատների իրավունքները:
«Ռուսաստանի կողմից կալանավորված ուկրաինացիների իրավիճակը պետք է բարելավվի, քանի որ նրանք այն խումբն են, որը ներկայումս վճարում է ամենաբարձր գինը Եվրոպայի անվտանգությունը պաշտպանելու համար», – ասաց Եվրախորհրդարանի անդամ Պեկկա Տովերին, որը ֆինն անդամ է կենտրոնամետ աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության: «Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ կոնկրետ ցույց է տալիս, թե ինչու է նման շարունակական գնահատումը կարևոր։ Եվրոպայի արտաքին սահմանների կառավարումը Շենգենյան ամբողջ համակարգի հեղինակության հիմնական մասն է կազմում, սակայն Ռուսաստանի դաժան գործողությունները նաև ստեղծում են բացառիկ իրավիճակներ, որոնց համար նախատեսված չէ որևէ նորմալ համակարգ»։
Դոբրինտի բարիկադները
2007 թվականին, երբ արևելյան հարևաններ Լեհաստանը և Չեխիան լիովին ինտեգրվեցին Շենգենյան գոտուն, Գերմանիան ապամոնտաժեց վերջին անցակետերը, որտեղ գործակալները խնդրում էին տեսնել ցամաքային ճանապարհով երկիր մտնող ճանապարհորդների անձնագրերը։ Սակայն տարիների ընթացքում գերմանացիները սկսեցին վերանայել այդ քայլը։
2015 թվականի փախստականների ճգնաժամի պայմաններում Շենգենյան գոտու մի շարք երկրներ ներքին սահմանային վերահսկողություն իրականացրին ԵՄ օրենսդրության արտակարգ դրույթների համաձայն։ Դրանք թույլ են տալիս ժամանակավոր ստուգումներ որպես գործիք, որը Եվրոպական հանձնաժողովը նկարագրում է որպես «վերջին միջոց», որը սահմանափակվում է բացառիկ հանգամանքներով և սովորաբար կիրառվում է նպատակային, հետախուզական տվյալների հիման վրա։
Գերմանիան այդ բացառությունները առավել լայնորեն օգտագործեց, քանի որ ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը քաղաքական թափ հավաքեց՝ պայքարելով միգրացիայի դեմ և կասկածի տակ դնելով Շենգենյան համակարգը։
Քաղաքական սպեկտրի հիմնական կուսակցությունները արձագանքեցին՝ բազմիցս ընդլայնելով և ընդլայնելով ներքին ստուգումները՝ դրանք համարելով անհրաժեշտ երկրի անվտանգության համար: Ներքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ վերահսկողությունը անհրաժեշտ է «վերջին տարիներին միգրացիայի ընդհանուր բարձր մակարդակի պատճառով Գերմանիայի համակարգերի վրա առաջացած լարվածությունը հակազդելու համար»:
2023 թվականին այդ վերահսկողությունը լրացուցիչ սահմաններով ընդլայնելուց հետո, Գերմանիան 2024 թվականի սեպտեմբերին որոշեց թույլատրել ժամանակավոր ստուգումներ իր բոլոր ցամաքային սահմանների երկայնքով: Այդ վերահսկողությունները իրականացվել են շարունակական, հիմնականում պատահական հիմունքներով, այլ ոչ թե ֆիքսված անցակետերի միջոցով: 2025 թվականին քաղաքականությունն ավելի խստացավ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողական գլխավորած կառավարության օրոք, որը ներքին ստուգումների լայն կիրառումը ընդունեց որպես իր միգրացիայի և անվտանգության օրակարգի հիմնական տարր և ազդարարեց դրանք կրկին ընդլայնելու իր պատրաստակամությունը:
2025 թվականի գարնանը պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց Մերցի կառավարությունը ոչ միայն երկարաձգեց ժամանակավոր սահմանային վերահսկողությունը, այլև հայտարարեց զգալի օպերատիվ ակտիվացման մասին. Ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտը հազարավոր լրացուցիչ դաշնային ոստիկանության աշխատակիցներ հրամայեց սահմանային ծառայությանը, զգալիորեն ավելացնելով ստուգումներին նշանակված անձնակազմը: Մարտին Դոբրինդտը պետք է որոշի, թե արդյոք երկարաձգել Գերմանիայի բոլոր ցամաքային սահմանների երկայնքով ժամանակավոր ստուգումները ևս վեց ամսով՝ AfD-ի ճնշման տակ, քանի որ այն պատրաստվում է մասնակցել այս տարի հինգ նահանգային ընտրություններին:
Հարևան երկրները դժգոհ են Գերմանիայի մոտեցումից, որը, նրանց խոսքով, կարող է խաթարել Եվրոպայի հիմնական նվաճումներից մեկը՝ ընկերությունների միջև ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժը: Լյուքսեմբուրգի ներքին գործերի նախարար Լեոն Գլոդենը մատնանշել է իր երկրի սահմանի երկայնքով իրականացվող վերահսկողությունը, որը, նրա խոսքով, առանց որևէ հիմնավորման խանգարում է տասնյակ հազարավոր ամենօրյա ուղևորների տեղաշարժին:
Գլոդենը նաև կոչ է արել Եվրոպական հանձնաժողովին ավելի ուժգին միջամտել: Դեկտեմբերին Financial Times-ին տված հարցազրույցում նա մեղադրել է Բրյուսելին Շենգենյան կանոնների պատշաճ կիրառման մեջ՝ թույլ տալով Գերմանիային առանց որևէ մարտահրավերի պահպանել երկարաձգված ներքին սահմանային վերահսկողությունը: Նա պնդեց, որ Հանձնաժողովը չի կարողացել իրականացնել չհայտարարված մոնիթորինգային այցելություններ՝ գնահատելու համար, թե արդյոք ստուգումները դեռևս արդարացված են։
«Գործող սահմանային վերահսկողությունը անհրաժեշտ է եվրոպական իրավական սկզբունքները կիրառելու և այդպիսով երկարաժամկետ հեռանկարում Շենգենյան համաձայնագիրը պաշտպանելու համար», – ասաց Բունդեսթագում CDU/CSU խորհրդարանական խմբակցության փոխնախագահ Գյունտեր Քրինգսը։
Երբ մեկ երկրի ահազանգերը որոշում են բոլորի համար
Նույն ազդակը զգացվում է Գերմանիայի սեփական ցամաքային սահմաններից շատ ավելի հեռու։ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգի կանոնակարգի 24-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած անդամ պետություն կարող է անձին նշել որպես հասարակական կարգին կամ ներքին անվտանգությանը սպառնալիք ներկայացնող։ Մյուս երկրները պարտավոր են անձին հետ պահել գոտու արտաքին սահմաններից։
Ուսումնասիրված փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ բազմաթիվ դեպքերում Գերմանիան նման 24-րդ հոդվածի ահազանգեր է մտցրել նախկին ուկրաինացի բանտարկյալների դեմ, որոնք պատիժ են կրել Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող բանտերում։ Անունները, կարծես, Գերմանիա են հասել որպես Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից կազմված և Եվրոպոլի միջոցով փոխանցված 3738 նախկին բանտարկյալներից բաղկացած ցուցակի մաս։
Անվտանգության հիմքում ընկած տրամաբանությունը, կարծես, հիմնված է այն մտահոգությունների վրա, որ Ռուսաստանի կողմից կառավարվող կալանավայրերում ժամանակ անցկացրած անձինք կարող էին մանիպուլացվել ռուսական հետախուզության կողմից:
Գրավոր պատասխանում Գերմանիայի Սահմանադրության պաշտպանության դաշնային գրասենյակը հայտարարել է, որ տեղյակ է այն դեպքերի մասին, երբ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում գտնվող կամ Ռուսաստան տեղափոխված Ուկրաինայի քաղաքացիները մոտեցել, ճնշվել կամ շահագործվել են ռուսական հետախուզական ծառայությունների կողմից: Ներքին հետախուզական ծառայությունները նշել են, որ նման գնահատականները փոխանցվում են Գերմանիայի այլ մարմիններին՝ ընդհանուր սպառնալիքների ակնարկներից մինչև անհատական գործերի գնահատումներ ձևաչափերով, որոնք կարող են հաշվի առնվել անվտանգության հետ կապված որոշումներ կայացնելիս:
Գերմանիայի Ներքին գործերի նախարարությունը ուղղված գրավոր պատասխաններում պնդել է, որ Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում մուտքի մերժման մասին ահազանգերը տրվում են միայն դեպք առ դեպք գնահատումներից հետո, երբ անձը համարվում է հանրային անվտանգության կամ կարգի համար վտանգ ներկայացնող: Նախարարությունը նշել է, որ իշխանությունները կարող են հաշվի առնել Եվրոպոլի միջոցով փոխանցված տեղեկատվությունը, միաժամանակ ընդունելով, որ չունի վիճակագրություն այն մասին, թե որքան հաճախ են նման ահազանգերը կիրառվում որոշակի խմբերի նկատմամբ:
«Ինքնին ուժեղացված հսկողությունը օրինական է», – ասաց չեխ պատգամավոր Նիկոլա Բարտուշեկը, ով մեջբերեց Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների կողմից Չեխիայի տարածքում իրականացված թշնամական գործողությունները, այդ թվում՝ 2014 թվականին Վրբետիչեի զինամթերքի պահեստի մահացու ռմբակոծությունը: «Սակայն պետք է խուսափել պատերազմի զոհերին որպես կասկածյալներ դիտարկելուց: Անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները պետք է լուծվեն ապացույցների վրա հիմնված գնահատումների միջոցով»:
Այդ չափանիշը, կարծես թե, չի կիրառվել պատերազմի ժամանակ Ռուսաստան հարկադիր տեղափոխված ուկրաինացի նախկին գերի Վասիլ Սոլդատովի դեպքում։ 2025 թվականի մայիսին Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմում կալանքից ազատվելուց հետո Սոլդատովը փորձել է շարունակել իր ճանապարհը դեպի Չեխիա, որտեղ նրա կինը ապրում էր որպես պատերազմական փախստական։ Հենվելով մարդու իրավունքների կազմակերպության խորհրդի վրա, որը նրան զգուշացրել էր Շենգենյան տեղեկատվական համակարգի հնարավոր ահազանգի մասին, նա դեռևս Ղրիմում գտնվելու ընթացքում չեխական իշխանություններին ներկայացրել է տվյալների հասանելիության հարցում։
Չնայած չեխական ոստիկանությունը հաստատել է, որ Սոլդատովը չեխական օրենսդրության համաձայն չի համարվում «անցանկալի անձ» և չի համարվում անվտանգության ռիսկ երկրի ներսում, իշխանությունները, այնուամենայնիվ, կիրառել են մուտքի մերժում, քանի որ Գերմանիայի կողմից մուտքագրված Շենգենյան տեղեկատվական համակարգի ակտիվ ահազանգը նրանց պարտավորեցրել է դա անել։
Նմանապես, երբ օկուպացված Մարիուպոլից նախկին կալանավոր Յուլիա Հետմանը 2023 թվականի սեպտեմբերին ժամանել է Լեհաստանի սահման, սպաները որևէ խնդիր չեն հայտնաբերել նրա ճանապարհորդական փաստաթղթերի կամ վիզաների հետ և չեն իրականացրել անկախ անվտանգության գնահատում։ Սակայն նրա անունը Շենգենյան տեղեկատվական համակարգում մուտքագրելիս նրանք հայտնաբերել են կից ահազանգ։
Չեխիայի և Լեհաստանի ազգային իշխանությունները յուրաքանչյուր դեպքում շեշտել են, որ իրենք այլընտրանք չունեն, քան կիրառել Գերմանիայի կողմից Շենգենյան գոտում հայտարարված նախազգուշացումը: Ո՛չ Սոլդատովը, ո՛չ էլ Հետմանը չեն բողոքարկել Գերմանիայի գործողությունները դատարանում: Շենգենյան նախազգուշացումը արտասահմանում վիճարկելու համար անհրաժեշտ է ժամանակ, գումար և կայուն իրավաբանական ներկայացուցչություն, որը նախկին բանտարկյալների մեծ մասը կամ նրանց սպասարկող փոքր ՀԿ-ները պարզապես չունեն, ըստ Կիևում գործող Ուկրաինայի բանտարկյալների պաշտպանության կազմակերպության իրավաբան Հաննա Սկրիպկայի, որը իրավաբանական խորհրդատվություն է տրամադրում Հետմանին:
Եվրոպական հանձնաժողովը համակարգում է Շենգենյան կանոնների կիրառման մոնիթորինգը երկրների կողմից, ամեն տարի գնահատման համար ընտրվում են մի շարք երկրներ: Գնահատականները կատարվում են ազգային փորձագետների թիմերի կողմից՝ ԵՄ գործակալությունների, ինչպիսիք են Frontex-ը և Europol-ը, աջակցությամբ:
Այս գնահատականները ներկայացված են Շենգենյան երկրների զեկույցներում, որոնք ներառում են առաջարկություններ յուրաքանչյուր երկրի համար, մինչդեռ հանձնաժողովը ամեն տարի պատրաստում է Շենգենյան գոտու ընդհանուր գնահատման աղյուսակ՝ այդ առաջարկությունների իրականացման առաջընթացը ամփոփելու և անհապաղ ուշադրություն պահանջող ցանկացած խնդիր ընդգծելու համար:
«Նույնիսկ լավագույն գնահատականները անարդյունավետ են, եթե հանձնաժողովը և անդամ պետությունները քաղաքական կամք չունեն համապատասխանելու Շենգենյան կանոններին», – ասել է Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատ պատգամավոր Բիրգիտ Սիպելը: «Վերջին տարիներին ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովը ակնհայտորեն զուրկ է եղել այս կամքից, մասնավորապես՝ Գերմանիայում ներքին սահմանային վերահսկողության վերականգնման և ներքին սահմաններում ապաստան խնդրողների մերժման հարցերում: Հետևաբար, Շենգենյան գոտին պահպանելու համար ներքին սահմանային վերահսկողությունը պետք է հնարավորինս արագ վերացվի»:
Ինչպես է Բրյուսելը գնահատելու համապատասխանությունը
Գերմանիան շուտով ստիպված կլինի պատասխան տալ իր Շենգենյան գործընկերների առջև:
Սպասվող գնահատումը կուղարկի հանձնաժողովի կողմից համակարգված ավելի քան 60 փորձագետներից բաղկացած թիմ՝ տեղում այցելություններ կատարելու, փաստաթղթեր և տվյալներ պահանջելու և Շենգենյան կանոնների կիրառման համար պատասխանատու մարմիններին հարցաքննելու համար: Հետաքննիչները պարտավոր են չափել, թե արդյոք համակարգային ստուգումներն ու հակակշիռները հաջողությամբ կանխում են ահազանգերի տեղակայումը փաստացի ավտոմատ կամ կատեգորիկ եղանակով:
Ամենաակնառու միջոցը գնահատելու համար, թե արդյոք համակարգը պաշտպանում է անհատական իրավունքները, դա գործնականում դրա աշխատանքի ուսումնասիրությունն է, ասաց գնահատման գործընթացին ծանոթ ԵՄ բյուրոկրատը, օրինակ՝ ստուգելով, թե քանի մարդ է խնդրում մուտք գործել իրենց տվյալներին, քանիսն են խնդրում ահազանգերի ուղղում կամ ջնջում, և որքան հաճախ այդ հարցումները հանգեցնում են ուղղումների կամ հեռացումների: Մեկ այլ ցուցանիշ է, թե արդյոք պաշտպանության միջոցներն իրականում օգտագործվում են, ներառյալ դատական վեճերի առկայությունը և արդյոք ազգային ընթացակարգերը թույլ են տալիս մարդկանց իմաստալից կերպով բողոքարկել որոշումը:
«Շենգենյան մոնիթորինգի մեխանիզմը շատ տեխնոկրատական գործիք է: Այն կարող է տեղեկատվություն տրամադրել սխալների և խնդիրների վերաբերյալ, բայց այն չի տարածվում կիրառման վրա», – ասաց Ռոմեն Լաննոն Statewatch-ից, որը Լոնդոնում գործող ՀԿ է, որը հետևում է Շենգենյան կիրարկմանը և ԵՄ ոստիկանության տվյալների բազաներին:
Համակարգային օրինաչափությունները հայտնաբերելու ցանկացած կարողություն խոչընդոտվում է անդամ երկրների կողմից Շենգենյան տեղեկատվական համակարգի իրենց օգտագործման համապարփակ բացահայտման անկարողության պատճառով, ինչպես պնդում էր Եվրոպայի ազգային գաղտնիության կարգավորող մարմինների խորհուրդը փետրվարի 4-ի այս թեմայի վերաբերյալ զեկույցում: Եվրոպական տվյալների պաշտպանության խորհուրդը նշել է, որ «բացակայող տվյալները» գաղտնիության կանոնների պահպանման գնահատումը դարձնում են «խնդրահարույց», և որ մարդկանց տվյալների սուբյեկտի իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակումը «շատ կարևոր է ՀՏՀ-ի հաջող գործունեության համար»։
Եվրոպական թվային իրավունքների EDRi խմբի ավագ քաղաքականության խորհրդատու Քլոե Բերտելեմին ասել է, որ տվյալների պաշտպանության պահանջների անտեսումը «ԵՄ ոստիկանական համագործակցության վաղեմի խնդիր է» և «որին Հանձնաժողովը երբեք լուրջ չի անդրադարձել»։
Եվրոպական թվային իրավունքների EDRi խմբի ավագ քաղաքականության խորհրդատու Քլոե Բերտելեմին ասել է, որ տվյալների պաշտպանության պահանջների անտեսումը «ԵՄ ոստիկանական համագործակցության վաղեմի խնդիր է» և որը «երբեք լուրջ չի քննարկվել Հանձնաժողովի կողմից»։
«Տուժած անձանց համար դժվար է հասկանալ, թե ով է վերահսկվում, կանգնեցվում, արտաքսվում կամ մերժվում մուտքը և ինչու։ Այս որոշումները կարող են հեռահար հետևանքներ ունենալ և փոխել կյանքեր։ Հանձնաժողովը պետք է ակտիվացնի ջանքերը՝ անդամ պետությունների ոստիկանական մարմինների կողմից պարտավորությունների այս լուրջ բացակայությանը անդրադառնալու համար», – ասել է նա։
Այնուամենայնիվ, առկա տվյալները ցույց են տալիս, որ երկրները լուրջ տարբերություններ են տեսնում Շենգենյան տվյալների բազայում իրենց տվյալները մուտք գործելու, փոփոխելու կամ ջնջելու հարցումների հարցումների, այդ հարցումները բավարարված լինելու, ինչպես նաև տվյալների սուբյեկտների կողմից հարուցված դատական գործերի մանրամասների հարցում։
Միայն 2024 թվականին Գերմանիան համակարգում նշված անհատներից ստացել է 4169 մուտքի հարցում, բայց բավարարվել է դրանց միայն մոտ կեսը, ինչը շատ ավելի քիչ է, քան համեմատելի ծավալով այլ երկրները։ Օրինակ՝ Սլովենիան ստացել է 4249 հարցում և բավարարել գրեթե բոլորը։
«Տվյալների պաշտպանությունը պետք է նշանակի, որ դուք կարողանաք ստուգել, թե ինչ տվյալներ են պահպանվել և արդյոք դրանք պետք է ուղղվեն կամ ջնջվեն», – ասաց Լաննոն։ «Այն փաստը, որ չկա որևէ տեղեկատվություն այն մասին, թե արդյոք իրավապահ մարմինները հարգում են այդ իրավունքները, խելագարեցնող է»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան պետք է անկախ կերպով վերաձևակերպի իր անվտանգությունը՝ հղում անելով «համալիր» միջուկային զսպմանը
Արևմտյան երկրները տեսնում են Երրորդ համաշխարհային պատերազմի մոտալուտ լինելը
ՆԱՏՕ-ի նախարարները պնդում են, որ Ուկրաինան գերակա խնդիր է Արկտիկայում ակտիվության մեկնարկից հետո