Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը ոստիկանություն է ներկայացրել «մեղրի թակարդի սեքս-տեսանյութի» սկանդալի վերաբերյալ հաղորդումը

Պետեր Մագյարը մեղադրում է կառավարությանը նախկին ընկերուհու հետ սեռական հարաբերությունը գաղտնի ձայնագրելու մեջ, սկանդալը բռնկվել է Հունգարիայի ընտրարշավի սրման պահին։
Պետեր Մագյարը հինգշաբթի օրը ոստիկանություն է ներկայացրել հաղորդում՝ կապված իր նախկին ընկերուհու հետ սեռական հարաբերությունների ժամանակ իր իմացության բացակայության պատճառով ենթադրաբար ձայնագրված տեսանյութի հետ, մեղադրելով Հունգարիայի կառավարությանը միջադեպը կազմակերպելու մեջ՝ իր քաղաքական քարոզարշավը խաթարելու համար։
Ընդդիմության առաջնորդը պնդել է, որ իր նախկին ընկերուհին 2024 թվականի օգոստոսին երեկույթից հետո իրեն գայթակղել է Բուդապեշտի մի բնակարան, որտեղ նրանց համաձայնեցված հանդիպումը գաղտնի ձայնագրվել է այն բանի միջոցով, ինչը նա նկարագրել է որպես «գաղտնի ծառայության միջոցներ»։
Մագյարը միջադեպը բնութագրել է որպես «մեղրի թակարդի» գործողություն։
«Եվրոպայում աննախադեպ է, որ իշխող կուսակցությունը ցանկանում է վարկաբեկել, շանտաժի ենթարկել և հաշմանդամ դարձնել իր գլխավոր քաղաքական մրցակիցին՝ ձայնագրելով նրա սեռական գործողությունները արգելված մեթոդներով և սպառնալով հրապարակել ձայնագրությունները», – ասել է Մագյարը։
Մագյարը գլխավորում է Տիսա կուսակցությունը, որը վարչապետ Վիկտոր Օրբանի Ֆիդես կուսակցության հիմնական մրցակիցն է ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ: Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Տիսան առաջ է Ֆիդեսից, որը իշխանության գլուխ է 2010 թվականից։
«Իշխանությունները պետք է հետաքննություն անցկացնեն»
Մագյարի ոստիկանության զեկույցում նշվում է «անօրինական գաղտնի տեղեկատվության հավաքագրում» և «թաքնված սարքի անօրինական օգտագործում», որոնք երկուսն էլ քրեական հանցագործություններ են՝ համաձայն Հունգարիայի օրենսդրության: Նա նաև պնդում է, որ իր անձնական տվյալները չարաշահվել են։
«Իշխանությունները պետք է նաև հետաքննեն, թե ով է պատվիրել հանցագործությունները: Ես կօգնեմ. նրանք պետք է խուզարկեն կառավարության գլխավոր գրասենյակը», – ավելացրեց Մագյարը՝ ուղղակիորեն ներգրավելով Օրբանի վարչակազմին։
Հունգարիայի ընտրարշավը գնալով թեժանում է՝ նշանավորվելով անձնական մեղադրանքներով, ֆիզիկական բախումներով և խորը կեղծ տեսանյութերի շրջանառությամբ։
Երեքշաբթի օրը ննջասենյակի լուսանկարները սկսեցին շրջանառվել առցանց՝ ենթադրություններով, որ դրանք կապված են Մագյարի մասնակցությամբ սեքս-տեսանյութի հետ: Նա և նրա նախկին ընկերուհին հինգշաբթի օրը հաստատեցին, որ նման ձայնագրություն գոյություն ունի, բայց այն դեռևս չի հրապարակվել։
Ֆիդեսի ներկայացուցիչն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իշխող կուսակցությունը տեղյակ չէ տեսանյութի կամ շրջանառվող լուսանկարների մասին: Հունգարիայի կառավարությունը դեռևս չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Այս շաբաթ Մագյարը հայտարարել է, որ կառավարությունը փորձում է թաքցնել Գյոդում գտնվող Samsung-ի մարտկոցների գործարանում թունավոր արտահոսքերի մասին հաղորդագրությունները: Մամուլի հաղորդագրությունների համաձայն, օբյեկտում թունավոր ծանր մետաղների առկայությունը մի քանի անգամ գերազանցել է առողջապահական չափանիշները, և կառավարությունը չի գործել:
Բաց մի թողեք
ՌԴ դատարանը ադրբեջանական միավորումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն
Չինաստանը կարող է մեկ հեռախոսազանգով դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում․ ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ ներկայացուցիչ
ԱՄՆ միջուկային հովանոցի այլընտրանք պարզապես չկա․ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար