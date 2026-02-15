15/02/2026

Աշտարակում բախվել են «Nissan»-ը և «Hyundai Elantra»-ն․ կա վիրավոր. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/02/2026 1 min read
Երեկ՝ փետրվարի 14-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 23։15-ի սահմաններում Աշտարակ քաղաքի Սուրբ Սարգիս և Երևանյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են «Nissan» և «Hyundai Elantra» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 1 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Արմենիա» բժշկական կենտրոն։

