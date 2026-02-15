Աշտարակում բախվել են «Nissan»-ը և «Hyundai Elantra»-ն․ կա վիրավոր. Լուսանկար

Երեկ՝ փետրվարի 14-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։
Ժամը 23։15-ի սահմաններում Աշտարակ քաղաքի Սուրբ Սարգիս և Երևանյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են «Nissan» և «Hyundai Elantra» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 1 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Արմենիա» բժշկական կենտրոն։
Բաց մի թողեք
ՍԴ դատավորի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցվեցին
Եպիսկոպոսները հավաքվելու են Ավստրիայում. առանց կաթողիկոսի՝ ժողովի կարգավիճակը փոխվում է. Տեր Նաթան
ՔՊ-ում շարունակվում է քվեարկությունը․ Տեսանյութ