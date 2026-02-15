15/02/2026

News

Կոչ անում այլ ադրբեջանցիներին այցելել «իրենց հայրենիքը», հիբրիդային պատերազմի «գիտակները» ևս լուռ են

infomitk@gmail.com 15/02/2026 1 min read
Tatevik Hayrapetyan

Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը գրում է.

«Արդեն մի քանի օր է, թե՛ ադրբեջանական, թե՛ հայկական մեդիա տիրույթում մի տեսանյութ է պտտվում, որտեղ ինչ-որ մեկը, ով ներկայանում է որպես ադրբեջանցի, վիդեո ուղերձ է հղում Հանրապետության հրապարակից ու կոչ անում այլ ադրբեջանցիներին այցելել «իրենց հայրենիքը»։

Նա նշում է, որ այստեղ շատ հանգիստ է և խաղաղ։

Ես քանի օր է սպասում եմ, որ համապատասխան գերատեսչությունը, տվյալ դեպքում՝ հավանաբար ԱԱԾ-ն, հայտարարությամբ հանդես կգա, կբացատրի՝ սա ինչ է, ով է և որտեղից է այս տեսանյութը։ Ես նման հայտարարություն դեռ չեմ տեսել, եթե եղել է, ես բաց եմ թողել, կխնդրեմ՝ ասեք։ Դրա հետ մեկտեղ հիբրիդային պատերազմի «գիտակները» ևս լուռ են, իրենք այստեղ խնդիր չունեն, առհասարակ մեր պետության տարածքը որպես «պատմական ադրբեջանական հող» ներկայացնող վտանգավոր, անհիմն, դատարկ զավթողական ծրագրի հետ իշխանության ֆանատները ու պաշտպանները խնդիր չունեն․․․

Իսկ երբ ռիսկերը լրջանան, սպառնալիքները դառնան շոշափելի մեր անգործության ու տգիտության հերթական արարի հետևանքով, դրանք չեն հարցնի՝ Նիկոլին պաշտպանում էիր, թե դեմ էիր։ Դրա համար պետք է խելքը աշխատացնել ու էս ամենը կանխել ժամանակին, ոչ թե քահանա «վերբովկա փարթի» անել մի 10 ամիս, ողջ հանրային դաշտը զբաղեցել այս արգահատելի հակաեկեղեցական արշավով ու վատնել թանկ, չվերականգնվող ժամանակը։ Ժամանակը գնում է, չի գալիս․․․»։

Բաց մի թողեք

Marutyan Hayk AA
1 min read

Դատապարտում ենք Հայաստանյաց Առաքելական Եկեղեցու դեմ  ծավալած արշավի նոր դրսեւորումը

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Hakob Badalyan
1 min read

Կա՞ բացատրելու կարիք, որ այստեղ թիրախում միայն թվում է, թե Գարեգին Երկրորդն է

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Armenia Turkey
1 min read

Արդյո՞ք փակ քննարկումներ են ընթանում, որպեսզի Թուրքիան TRIIP-ին «միանա Հայաստանի տարածքում՝ Կարս-Գյումրի-Երասխ գծով»

15/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

ruben sevak e1771149278119
1 min read

Հոգևոր տարածք՝ որտեղ սերը, ցավը և գեղեցկությունը շարունակում են խոսել մեզ հետ․ Ռուբեն Սևակի ծննդյան օրն է․ Նամականի, Լուսանկարներ

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Horos
1 min read

Փետրվարի 16-ի աստղագուշակ․ Բոլոր առումներով բարեհահաջող օր է

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Zelenskiy
1 min read

Որ դեպքում Ուկրաինայում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ․ Զելենսկի

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Tatevik Hayrapetyan
1 min read

Կոչ անում այլ ադրբեջանցիներին այցելել «իրենց հայրենիքը», հիբրիդային պատերազմի «գիտակները» ևս լուռ են

15/02/2026 infomitk@gmail.com