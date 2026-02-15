Ջերմաստիճանը կբարձրանա. առանձին շրջաններում սպասվում են ձյան և անձրևի տեսքով տեղումներ

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից հայտնում են, որ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 15-ի ցերեկը, 16-17-ին, 20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Փետրվարի 18-19-ին առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ․ նախալեռնային և հովտային շրջաններում՝ անձրևի և ձնախառն անձրևի, լեռնային շրջաններում՝ ձյան տեսքով։
Քամին` հարավարևմտյան`3-6մ/վ, առանձին շրջաններում սպասվում է նաև քամու ուժգնացում․ փետրվարի 15-ի ցերեկը, 16-19-ին՝ 14-17մ/վ արագությամբ, լեռնային առանձին հատվածներում բուք՝ ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։
Օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 15-ի ցերեկը, 16-18-ին ողջ հանրապետությունում աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-4 աստիճանով։
Երևանում փետրվարի 15-ի ցերեկը, 16-18-ին, 20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Փետրվարի 19-ին սպասվում է անձրև։
