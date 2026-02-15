15/02/2026

News

ՔՊ-ում շարունակվում է քվեարկությունը․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 15/02/2026 1 min read
QP

Ընթանում է 2026 թվականի հերթական ընտրություններում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ընտրական ցուցակի հաստատման առաջին փուլի քվեարկությունը:

Այն կավարտվի այսօր:

Առաջին փուլի քվեարկության արդյունքներով հիսուն առավելագույն ձայն ստացած թեկնածուները իրավունք կստանան մասնակցել երկրորդ փուլի քվեարկությանը։ Հիսուն առավելագույն ձայն ստացած թեկնածուների ցանկը կձևավորվի ՀՀ ընտրական օրենսդրությամբ սահմանված, նվազ ներկայացված սեռի քվոտաները լրացնելու համար անհրաժեշտ թվով առավելագույն ձայներ ստացած, նվազ ներկայացված սեռի թեկնածուների ներառմամբ այնպես, որ հիսուն առավելագույն ձայն ստացած թեկնածուների անվանական ցանկը համապատասխանի ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանված չափանիշներին։

Եթե առաջին փուլի քվեարկության արդյունքներով առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուների ցանկի հիսուներորդ հորիզոնականում հայտնվում են հավասար ձայներ ստացած մեկից ավելի թեկնածուներ, ապա առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուների ցանկում ներառվում են այդ հորիզոնականում գտնվող հավասար ձայներ ստացած բոլոր թեկնածուները:

Բաց մի թողեք

hog
1 min read

Եպիսկոպոսաց ժողովը կկայանա

15/02/2026 infomitk@gmail.com
vtar apaki
1 min read

Խոշոր ավտովթար` Երևանում․ Լուսանկար

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Hovhanavanq ekexeci e1761371957158
1 min read

Փաշինյանը պատարագի է մասնակցում Հովհաննավանքում

15/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

ruben sevak e1771149278119
1 min read

Հոգևոր տարածք՝ որտեղ սերը, ցավը և գեղեցկությունը շարունակում են խոսել մեզ հետ․ Ռուբեն Սևակի ծննդյան օրն է․ Նամականի, Լուսանկարներ

15/02/2026 infomitk@gmail.com
EU China e1767942756451
1 min read

Ընդհանուր հիմքեր Չինաստանի հարցում. Վաշինգտոնը հակադարձում է ԵՄ-ի տեխնոլոգիական ինքնավարության ձգտմանը

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Latvia eu board e1768337061519
1 min read

«Միջուկային զսպումը կարող է մեզ նոր հնարավորություններ տալ: Ինչո՞ւ ոչ». Լատվիայի վարչապետ

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Litva
1 min read

Ռուսաստանը հարձակվելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա

15/02/2026 infomitk@gmail.com