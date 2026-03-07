Աբրբեջանը բեմադրել է Իրանի կողմից անօդաչուի հարված ու սրել է ատամները

Իսրայելի և ԱՄՆ-ի՝ Իրանին պատերազմ հայտարարելու և ռազմական գործողություններ սկսելու ֆոնին անսպասելի էր լուրը, թե Իրանը հարվածներ է հասցրել Նախիջևանին։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունից հաղորդագրություն տարածվեց.
«Իրանի զինված ուժերը չորս անօդաչու թռչող սարք են ուղղել Ադրբեջանի Նախիջևանի շրջանի ուղղությամբ՝ հարձակումներ իրականացնելու համար։ Դրանցից մեկը վնասազերծվել է ադրբեջանական բանակի կողմից, իսկ մյուսները թիրախավորել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ միջնակարգ դպրոցի շենքը դասերի ժամանակ»։
Ադրբաջանական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ Ալիևն Անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել ու կոշտ հայտարարություններ արել Իրանի հասցեին. «Մենք պաշտպանում ենք և պաշտպանել ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչպես վերջ դրեցինք հայկական օկուպացիային, այնպես էլ պատրաստ ենք ցույց տալ մեր ուժը ցանկացած չար ուժի դեմ, և Իրանը չպետք է մոռանա դա։ Նրանց կողմից իրականացված այս ահաբեկչական գործողությունը, ինչպես նաև մյուս բոլոր տգեղ գործոնները, անշնորհակալության օրինակ են։
Վերջին իրադարձությունների տեղի ունենալուն պես մենք նրանց ուղերձ հղեցինք և մեր ցավակցությունը հայտնեցինք։ Արտաքին գործերի նախարարը իմ հանձնարարությամբ խոսեց իր գործընկերոջ հետ։ Ես գնացի նրանց դեսպանատուն՝ իմ ցավակցություն հայտնելու։ Իրականում, ոչ մի այլ պետության ղեկավար չի այցելել Իրանի որևէ դեսպանատուն։ Այլ կերպ ասած՝ սա չգնահատելը, այն նսեմացնելը և ստոր ու անշնորհակալ մարդկանց պես վարվելը ոչ մեկին պատիվ չի բերում։
Ովքեր այս ահաբեկչական գործողությունը կատարեցին մեր դեմ, կզղջան։ Նրանք չպետք է փորձեն մեր ուժը։ Ովքեր մի ժամանակ ցանկանում էին փորձել մեր ուժը, ջախջախվեցին երկաթե բռունցքով։ Այսօրվա միջադեպը նույնպես նույն հետևանքը կունենա։ Ադրբեջանի զինված ուժերը բերվել են թիվ մեկ պատրաստվածության մակարդակի»։
Ադրբեջանի կառավարությունը դադարեցրել է Իրանի հետ սահմանով բեռնատար մեքենաների երթևեկությունը և 12 ժամով փակել է նաև Իրանի հետ օդային սահմանը։
Թուրքիան անմիջապես արձագանքեց Նախիջևանի վրա իրանական անօդաչուների հարվածների մասին տեղեկությանը։ Այսօր Թուրքիան, ինչպես միշտ, կանգնած է Ադրբեջանի կողքին. հայտարարեց այդ երկրի արտգործնախարարությունը՝ հաղորդագրություն տարածելով. «Մենք վերահաստատում ենք տարածաշրջանում երրորդ երկրների դեմ նման հարձակումները անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, որոնք մեծացնում են պատերազմի տարածման ռիսկը։ Թուրքիան, ինչպես միշտ, կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին»։
Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարը, նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը Նախիջևանի օդանավակայանի վրա ԱԹՍ-ների գրոհի հետ Թեհրանի առնչությունը հերքել են։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին ասել է. «Իրանը դատապարտում է Նախիջևանի ուղղությամբ անօդաչու թռչող սարքերի գրոհը։ Իրանական կողմն ու զինվորականները հետաքննություն են սկսել միջադեպի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նման միջադեպերը հակասում են միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին, նպաստում են տարածաշրջանում լարվածության աճին»։
Սոցցանցերում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ ԲաքուTV-ի լրագրողը ներկայացնում է Նախիջևանի տարածքում ԱԹՍ-ների հարվածների հետևանքները, նաև խփված անօդաչուն։ Իրանի կողմից ենթադրաբար ուղարկված անօդաչու թռչող սարքի վրա ադրբեջաներեն գրված է «Արտադրական միավորում»։
Արտասահմանցի բլոգերները ուսումնասիրել են կադրերը և մեկնաբանել՝ ստացվում է, որ Իրանը ադրբեջանական ԱԹՍ-ո՞վ է հարվածել Նախիջևանին։ Ադրբեջանական ԱԹՍ-ն, չգիտես ինչպես, տարել է իր երկրի տարածք, հետո այնտեղից հարվածել Նախիջևանի՞ն։ Շատ հակասական ու տարօրինակ պատմություն ստացվեց՝ անհավանական զուգադիպություններով։
Նաև հայտնի դարձավ, որ Բաքուն փակել է Թեհրանում իր դեսպանատունը և Թավրիզում հյուպատոսությունը։ Հրահանգվել է աշխատակիցներին տարհանել Իրանից։
