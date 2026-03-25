4 անշարժ գույք, 2 մեքենա, 34 մլն վարկ․ ինչ է հայտարարագրել տեսչության ղեկավարի տեղակալը. Փաստաթղթեր, Լուսանկար

Ուսումնասիրվել է Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ Վաղարշակ Ամիրխանյանի 2024 թվականի հայտարարագիրը և արձանագրել մի շարք ուշագրավ հանգամանքներ։
«Ժողովուրդ» օրաթեր թը գրում է. Պարզվում է՝ նախկինում Եղվարդի ավագանու անդամ եղած պաշտոնյան համեմատաբար կարճ ժամանակում կարողացել է ձեռք բերել մի քանի անշարժ գույք՝ նույն համայնքում, ինչը հարցեր է առաջացնում հնարավոր կապերի և ազդեցության վերաբերյալ։
Նշենք, որ Վաղարշակ Ամիրխանյանը պաշտոնին նշանակվել է 2021 թվականի մայիսի 25-ին։ Մինչ պետական համակարգում ներգրավվելը նա զբաղվել է մասնավոր գործունեությամբ և աշխատել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Մասնավորապես՝
2008-2017 թվականներին եղել է Կոտայքի մարզի Նաիրի (Եղվարդ) քաղաքի ավագանու անդամ,
2011-2021 թվականներին՝ անհատ ձեռնարկատեր,
իսկ 2021 թվականից մինչ օրս զբաղեցնում է տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։
Անշարժ գույք
Հայտարարագրի համաձայն՝ Ամիրխանյանն ունի 4 միավոր անշարժ գույք՝ հիմնականում Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքում գտնվող հողամասեր, ինչպես նաև բնակարան Երևանում․
• Հողամաս՝ Կոտայք, Եղվարդ (ձեռք բերված՝ 11.02.2020)
• Հողամաս՝ Կոտայք, Եղվարդ (ձեռք բերված՝ 21.02.2020)
• Հողամաս՝ Կոտայք, Եղվարդ (ձեռք բերված՝ 11.05.2018)
• Բնակարան՝ Երևան, Արաբկիր (ձեռք բերված՝ 23.06.2017)
Այս հանգամանքը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ երկար տարիներ նույն համայնքում պաշտոն զբաղեցնելը կարող էր նպաստել գույքի կուտակմանը։
Տրանսպորտային միջոցներ
Պաշտոնյան ունի՝
• 2019 թվականի արտադրության LAND ROVER (ձեռք բերված՝ 2023թ.)
• 2005 թվականի արտադրության FORD բեռնաուղևորատար ավտոմեքենա
Ֆինանսական տվյալներ
Բանկային հաշիվներում առկա է 829,793 դրամ,
կանխիկ միջոցները՝ 2,300,000 դրամ։
Բացի այդ, հաշվետու տարում գրանցվել է 9,000,000 դրամի փոխառությունների շրջանառություն։
Եկամուտներ և պարտավորություններ
2024 թվականին Ամիրխանյանի աշխատավարձը կազմել է 11,752,550 դրամ։ Միաժամանակ նա ունի 34,000,000 դրամի հիպոթեքային վարկ։
Նշվում է նաև, որ 2021 թվականին «Կոնվերս բանկ»-ից ստացել է 20,000,000 դրամ վարկ, որի մի մասը՝ 13,200,000 դրամ, արդեն մարվել է։
Համեմատության համար՝ 2021 թվականին պաշտոնը ստանձնելու պահին նրա հայտարարագրած միջոցները զգալիորեն ավելի համեստ էին՝
բանկային հաշիվներում՝ 700,000 դրամ,
կանխիկ՝ 700,000 դրամ,
և հիպոթեքային գույք չի եղել։
Խնդրահարույց հարցեր
• Ինչպե՞ս է պաշտոնը ստանձնելուց հետո կարճ ժամանակում ձևավորվել նման ծավալի գույք և պարտավորություններ։
• Ինչպե՞ս է կարողացել նույն Եղվարդ համայնքում, որտեղ երկար տարիներ ավագանու անդամ է եղել, ձեռք բերել մի քանի հողամաս։
• Արդյոք նրա եկամուտները բավարար են նման մեծ վարկային բեռ սպասարկելու համար։
• Ի՞նչ աղբյուրներով է ձեռք բերվել թանկարժեք ավտոմեքենան։
Այս հարցերը շարունակում են մնալ բաց և պահանջում են հստակ պարզաբանումներ։ Պաշտոնատար անձանց գույքային վիճակի նման փոփոխությունները պետք է լինեն հանրային ուշադրության կենտրոնում, իսկ դրանց վերաբերյալ տվյալները՝ առավելագույնս թափանցիկ և հիմնավորված։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը կշարունակի հետևել թեմային՝ ներկայացնելով պաշտոնյաների հայտարարագրերը և բարձրաձայնելով հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրները»։
