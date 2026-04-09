Բացում ենք Էստոնիայի դեսպանությունը Երևանի սրտում. Ցահքնան՝ Միրզոյանին

Էստոնիայի ԱԳ նախարար Մարգուս Ցահքնայի՝ Հայաստան պաշտոնական այցի շրջանակներում ապրիլի 9-ին տեղի է ունեցել ՀՀ-ում Էստոնիայի դեսպանության պաշտոնական բացման արարողությունը, որին մասնակցել է Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը:
«Պարո՛ն նախարար, իմ լավ ընկեր Մարգուս, ուրախ եմ ձեզ կրկին տեսնել Երևանում այսքան կարևոր առիթով։
Ձերդ գերազանցություններ, տիկնայք և պարոնայք,
Իրոք մեծ հաճույքով եմ միանում ձեզ՝ հարգելի բարեկամներ՝ նշելու Հայաստան-Էստոնիա հարաբերություններում այս նշանակալի հանգրվանը՝ Երևանում Էստոնիայի Հանրապետության ռեզիդենտ դեսպանության բացումը։ Իհարկե, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս որոշումը հեշտ չի եղել՝ ոչ կայացման, ոչ էլ դրա առաջմղման առումով՝ Էստոնիայի կառավարության համապատասխան բոլոր կառույցների ներգրավմամբ։
Հավատացեք ինձ, ես շատ լավ գիտեմ, թե որքան բարդ է դա։ Մենք էլ ունենք մեր առանձնահատուկ հարաբերությունները Ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների և մյուս բոլոր գործընկերների հետ, որոնք, իհարկե, ողջունում են նման որոշումները։ Իսկ կատակը մի կողմ, սա իսկապես շատ կարևոր իրադարձություն է։ Այն, իհարկե, արտացոլում է Էստոնիայի, Էստոնիայի կառավարության հանձնառությունը և անձամբ Ձեր հանձնառությունը, սիրելի՛ ընկեր, զարգացնելու Հայաստան-էստոնիա հարաբերությունները, ինչպես նաև շարունակելու աջակցությունը՝ ցուցաբերելով ուժեղ աջակցություն հայկական ժողովրդավարությանը և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին՝ իր ազատության, ինքնիշխանության, իհարկե նաև տարածքային ամբողջականության և ժողովրդի բարեկեցության ձգտման ճանապարհին։
Այս նույն աջակցությունն ենք մենք զգում ոչ միայն երկկողմ մակարդակում, այլև լիովին Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների շրջանակում։ Չի եղել որևէ հարց կամ խնդիր, որը բարձրացվել է հայկական պատվիրակության կամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից և որը չի ստացել էստոնական պատվիրակության աջակցությունը։ Ուստի մենք բարձր ենք գնահատում ձեր աջակցությունը, բարձր ենք գնահատում ձեր դիրքորոշումը, և թույլ տվեք շնորհավորել մեզ բոլորիս՝ Ձեզ, հարգելի՛ նախարար, ինչպես նաև Ձեզ, տիկին դեսպան, Էստոնիայի Հանրապետության առաջին ռեզիդենտ դեսպանին Հայաստանի Հանրապետությունում։
Խնդրում եմ վստահ եղեք, լիովին վստահ եղեք, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում Ձեզ սպասում է ընկերների թիմ։ Դուք միշտ կարող եք այդ շենքում գտնել ըմբռնում և աջակցություն, որը, ի դեպ, շատ մոտ է, և որի հասցեն դուք գիտեք։ Ուստի շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։
Ինչպես նշեցիք, սիրելի՛ ընկեր, սիրելի՛ Մարգուս, մենք ունենք շատ հարուստ անցյալ, սակայն եկեք կենտրոնանանք ապագայի վրա, որը անկասկած, լինելու է էլ ավելի պայծառ և ավելի ամուր։ Շնորհավորում եմ»,- նշել է նախարարը։
«Արարատ, իմ լավ բարեկամ, երբ վերջին անգամ այստեղ էի, խոստացա, որ հաջորդ այցիս ընթացքում կբացեմ Էստոնիայի դեսպանությունը։
Այսօր մենք հենց դա ենք անում` բացում ենք Էստոնիայի դեսպանությունը Երևանի սրտում: Կարող եմ ասել, որ այս տարի սա իսկապես պատմական իրադարձություն է. Էստոնիան, փոքր պետություն լինելով, տեսնում է, որ մի շարք երկրներ, հատկապես Եվրոպայում, փակում են իրենց դեսպանությունները, իսկ մենք բացում ենք հինգ նոր դեսպանություն։ Եվ այդ շարքի առաջինը հենց Էստոնիայի դեսպանությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա մեր առաջնահերթությունն է, քանի որ ես տեսնում եմ, որ Դուք առաջնորդում եք Հայաստանը դեպի խաղաղություն, դեպի եվրոպական արժեքներ, դեպի բարգավաճում/զարգացում։ Մենք ցանկանում ենք լինել ձեր ընկերները, մենք իրապես ուզում ենք աջակցել ձեզ։ Իսկ ամենաբարձր աջակցությունը, ամենաբարձր հանձնառությունը դիվանագիտական մակարդակով հենց այստեղ՝ դեսպանության միջոցով է։ Այն մշտական է։ Մենք ունենք մեր նոր դեսպանը, ով մեծ աշխատանք է կատարել և այսուհետ ևս, անգամ ավելի շատ է անելու։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար, քանզի քաղաքականապես հեշտ է որոշում կայացնել դեսպանություն բացելու մասին, բայց իրական կյանքում դա ժամանակ է պահանջում՝ դիվանագիտական բանակցություններ, գործնական հարցերի լուծում և թիմի կառուցում։ Շատ եմ գնահատում այս ամենը»,- ասել է Էստոնիայի ԱԳ նախարարը։
Բաց մի թողեք
Ախր ո՞նց չվախենամ. վախենում եմ մինչև տարվա վերջ միլիարդատերից դառնաս բոմժ. Նիկոլ Փաշինյան
ՀՀ ԱԳ նախարարի հեռախոսազրույցը ԵՄ ԱԳԱՔ բարձր ներկայացուցչի հետ․ Լուսանկար
Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին նվիրված հանդիպում է տեղի ունեցել ԱԳՆ-ում. Լուսանկարներ