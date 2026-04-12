12/04/2026

Համաձայնության չեկանք, բաժանվեցինք․ Վենսը՝ Իրանի հետ բանակցելու մասին

infomitk@gmail.com 12/04/2026

Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների՝ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև հիմնական անհամաձայնությունները վերաբերում են Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությանը, Իրանի միջուկային ծրագրին և հրադադարի պայմաններին։

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։

Թեհրանը պահանջել է ակտիվների ապասառեցում, փոխհատուցում և պատերազմի լիակատար դադարեցում, մինչդեռ Վաշինգտոնը պնդել է նավարկության ազատության և Իրանի միջուկային հնարավորությունների սահմանափակումների վրա։

ԱՄՆ պատվիրակությունը լքել է Իսլամաբադը՝ իրանական կողմին թողնելով «վերջնական և ամենաարդյունավետ» առաջարկը։

Վենսը նաև հայտարարել է, որ կողմերը համաձայնության չեն եկել, և որ Վաշինգտոնը հստակորեն ուրվագծել է «կարմիր գծերը», որոնք Թեհրանը չի ընդունել։

Կառուցելու է աշխարհի ամենամեծ «Հաղթանակի կամարը». Լուսանկար

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բանակցում են դեռ, երրորդ փուլն է․ լարված րոպեներ են

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իրեն «գժի տեղ» դրած բոմժը միգուցե լրտես էր․ հեռախոսով նկարում էր մետրոյի կայարանները». Կարեն Հեքիմյան

11/04/2026 infomitk@gmail.com

Վիկտոր Օրբան. Ուսանող այլախոհից մինչև Եվրոպայի ամենաբևեռացնող առաջնորդը

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիան սկսում է քվեարկել. Ռուսական արտահոսքերից մինչև սեքսի տեսագրություն՝ տհաճ քարոզարշավ

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարեփոխումները պետք է լինեն նպատակային, հետևողական և ուղղված հանրային շահին. կայացել է ՆԳՆ տարեկան համաժողովը. Լուսանկարներ

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

