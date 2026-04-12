Համաձայնության չեկանք, բաժանվեցինք․ Վենսը՝ Իրանի հետ բանակցելու մասին

Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների՝ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև հիմնական անհամաձայնությունները վերաբերում են Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությանը, Իրանի միջուկային ծրագրին և հրադադարի պայմաններին։
Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։
Թեհրանը պահանջել է ակտիվների ապասառեցում, փոխհատուցում և պատերազմի լիակատար դադարեցում, մինչդեռ Վաշինգտոնը պնդել է նավարկության ազատության և Իրանի միջուկային հնարավորությունների սահմանափակումների վրա։
ԱՄՆ պատվիրակությունը լքել է Իսլամաբադը՝ իրանական կողմին թողնելով «վերջնական և ամենաարդյունավետ» առաջարկը։
Վենսը նաև հայտարարել է, որ կողմերը համաձայնության չեն եկել, և որ Վաշինգտոնը հստակորեն ուրվագծել է «կարմիր գծերը», որոնք Թեհրանը չի ընդունել։
