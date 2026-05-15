Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան հայտարարեց իր հրաժարականի մասին՝ շաբաթական սկանդալներից հետո

Բացի այդ, կոռուպցիայի հետաքննության ընթացքում ձերբակալվել են լատվիացի երկու բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ։
Լատվիայի աջ կենտրոնամետ վարչապետ Էվիկա Սիլինան հինգշաբթի օրը հայտարարեց իր հրաժարականի մասին՝ կոալիցիայի շուրջ ծագած վիճաբանությունից և անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո, ինչը, ըստ էության, հանգեցրեց երկրի կառավարող դաշինքի փլուզմանը։
«Այսօր ես կայացրեցի դժվար, բայց ազնիվ որոշում՝ հրաժարական տալ վարչապետի պաշտոնից», – հայտարարել է Սիլինան X սոցիալական ցանցում արված գրառման մեջ։ Մեկնաբանությունները արտացոլում էին հեռուստատեսային ելույթը։
Նա ասել է, որ իր առաջնահերթությունները միշտ եղել են Լատվիայի անվտանգությունն ու ժողովուրդը, բայց «քաղաքական նախանձը և նեղ կուսակցական շահերը» գերակշռել են պատասխանատվությանը։
Սիլինիայի հրաժարականը նշանակում է կառավարող եռակողմ կոալիցիայի փաստացի փլուզում, որը ամիսներ շարունակ լարվածության մեջ է եղել։
Վերջին վիճահարույց հարցը կապված է Բալթյան երկրի ձախակողմյան պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուդսի հրաժարականի հետ։ Նա լքեց պաշտոնը Սիլինիայից պահանջելով դա անել, և այն բանից հետո, երբ Լատվիայի օդային պաշտպանությունը խախտվեց Ռուսաստանից շեղված ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից։
Արդյունքում Սպրուդսի առաջադիմական կուսակցությունը հրաժարվեց կառավարության աջակցությունից, ինչի հետևանքով «Միասնություն» կուսակցության Սիլինան մնաց առանց մեծամասնության։
Լատվիան պետք է խորհրդարանական ընտրություններ անցկացներ հոկտեմբերին։
Երկրի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչը, որին հանձնարարվել էր նշանակել կառավարության նոր ղեկավար, ուրբաթ օրը պետք է հանդիպի խորհրդարանական բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։
Կիրակի օրը Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան ասաց, որ Լատվիայում տեղի ունեցած միջադեպերը «ռուսական էլեկտրոնային պատերազմի արդյունք են, որը միտումնավոր շեղել է ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը Ռուսաստանում գտնվող իրենց թիրախներից»։
Նա առաջարկեց Ուկրաինայի օգնությունը Բալթյան երկրներին և Ֆինլանդիային՝ դրանք հայտնաբերելու և կանխելու համար։ Ուկրաինան մշակել է բարձրակարգ օդային պաշտպանության համակարգեր տարիներ տևած պատերազմից հետո, որը հիմնականում իրականացվել է հեռահար հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով։
Մեկ շաբաթ քաղաքական դժոխք
Առանձին միջադեպի ժամանակ Լատվիայի գյուղատնտեսության նախարար Արմանդս Կրաուզեն և պետական կանցլերի տնօրեն Ռայվիս Կրոնբերգսը ձերբակալվել են երկրի կոռուպցիայի կանխարգելման և պայքարի բյուրոյի (KNAB) կողմից, հաստատել են դատախազները լատվիական LETA լրատվական գործակալությանը։
Զույգի բնակարաններում և աշխատավայրերում խուզարկություններ են իրականացվել, որոնց հեռախոսները, ըստ որոշ տեղեկությունների, անջատված են եղել։
Լատվիական որոշ լրատվամիջոցների կողմից երկրի պատմության մեջ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ամենաաղմկոտ հետաքննության շրջանակներում զույգը ձերբակալվել է, մինչ դատախազները հետաքննություն են անցկացնում։
Մեղադրանքները վերաբերում են լիազորությունների չարաշահմանը և փայտամշակման ոլորտի ընկերություններին պետական օգնության անօրինական բաշխման մեջ ենթադրյալ անփութությանը։
Փայտամշակումը Լատվիայի ամենամեծ արդյունաբերական ոլորտն է, որի անտառները ծածկում են 3,441 միլիոն հեկտար հող կամ երկրի տարածքի 53%-ը։ Լատվիայի ներդրումների և զարգացման գործակալության տվյալներով՝ արդյունաբերության արժեքը կազմում է 3,3 միլիարդ եվրո։
