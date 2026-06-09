Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ. Տեխնոլոգիական խոշոր ընկերությունները պետք է սահմանափակեն երեխաների համար նախատեսված անպարկեշտ բովանդակությունը

«Այս կառավարությունը չի մնա անտարբեր, երբ երեխաները վտանգի են ենթարկվում առցանց», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը զգուշացրել է խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններին, որ նրանք պետք է ներդնեն պաշտպանիչ միջոցներ՝ երեխաների կողմից անպարկեշտ լուսանկարներ ուղարկելը կամ ստանալը կանխելու համար, հակառակ դեպքում մի քանի ամսվա ընթացքում կբախվեն նոր օրենսդրության։
Երկուշաբթի օրը Լոնդոնի տեխնոլոգիական շաբաթվա ընթացքում ելույթ ունենալով՝ Սթարմերը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայում գործող ընկերությունները պարտավոր կլինեն ներդնել սարքերի մակարդակի վերահսկողություն՝ անչափահասների մասնակցությամբ մերկ բովանդակությունը արգելափակելու համար։
«Այսօր ես կոչ եմ անում այս երկրում գործող տեխնոլոգիական ընկերություններին ներդնել սարքերի վերահսկողություն, որը կկանխի երեխաների կողմից սեռական բնույթի լուսանկարներ ուղարկելը և ստանալը», – ասել է նա։ «Սա անհնարին մարտահրավեր չէ»։
Առաջարկների համաձայն՝ Apple-ի և Google-ի նման ընկերությունները պետք է ակտիվացնեն կամ մշակեն գործիքներ, որոնք կարող են հայտնաբերել և արգելափակել նման նյութերը սմարթֆոններում և պլանշետներում։ Մեծահասակները դեռ կկարողանան մուտք գործել անպարկեշտ բովանդակության՝ տարիքի ստուգման համակարգերի միջոցով։
Եթե ընկերությունները չձեռնարկեն գործողություններ երեք ամսվա ընթացքում, կառավարությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ներդնել օրենսդրություն, ներառյալ տուգանքներ և, որպես վերջին միջոց, գործադիր տնօրենների համար հնարավոր քրեական պատասխանատվություն։
Նա վերահաստատեց X-ի կոչերը՝ առցանց վնասները զսպելու համար։
Այս քայլը Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից երեխաների առջև ծառացած առցանց ռիսկերը, այդ թվում՝ սեռական ոտնձգությունները և սեռական ոտնձգությունները, լուծելու ավելի լայն ջանքերի մի մասն է։
Ներքին գործերի նախարար Շաբանա Մահմուդը նշել է, որ միջոցառումները նպատակ ունեն կանխել չարաշահումները, այլ ոչ թե մեծացնել հսկողությունը։
«Այս տեխնոլոգիան արդեն իսկ սարքերում է։ Տեխնոլոգիական ընկերությունները պարզապես պետք է միացնեն այն՝ երեխաներին մերկ պատկերներ չտեսնելու հնարավորությունից զրկելու համար։ Չկան հաշվետվություններ, տվյալների հավաքագրում, մոնիթորինգ, և սարքերից ոչ մի պատկեր չի դուրս գալիս», – ասել է նա։
Ակցիոնիստների և քաղաքական գործիչների խառը արձագանքներ
Հայտարարությունը բաժանված արձագանք է ստացել։
Երեխաների պաշտպանության բարեգործական կազմակերպությունները, այդ թվում՝ NSPCC-ն, ողջունել են առաջարկը՝ այն անվանելով առցանց շահագործման դեմ պայքարի անհրաժեշտ քայլ։ BBC-ի գլխավոր տնօրեն Քրիս Շերվուդը նշել է, որ ավելի ուժեղ պաշտպանությունները կարող են կանխել «ավերիչ վնասը», եթե դրանք արագ կիրառվեն։
Այնուամենայնիվ, գաղտնիության պաշտպանները մտահոգություններ են հայտնել։ Big Brother Watch քարոզարշավի խումբը նախազգուշացրել է, որ ծրագրերը կարող են ճանապարհ հարթել անձնական սարքերի ներխուժող մոնիթորինգի համար։
Քաղաքական արձագանքը նույնպես խառը է եղել։ Պահպանողական առաջնորդ Քեմի Բադենոխը կասկածի տակ է դրել, թե ինչպես են միջոցառումները գործնականում գործելու՝ պնդելով, որ միայն որոշակի գործառույթների սահմանափակումը բավարար չի լինի։
Միևնույն ժամանակ, լիբերալ դեմոկրատների փոխնախագահ Դեյզի Քուփերը քննադատել է ժամկետը՝ ենթադրելով, որ կառավարությունը չափազանց երկար է հետաձգել գործողությունները, հաղորդում է BBC-ն։
Ռոյթերսի տվյալներով՝ Google-ը հայտարարել է, որ համագործակցում է Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հետ լուծումների շուրջ։
«Մենք կառուցողականորեն համագործակցում ենք Մեծ Բրիտանիայի գործընկերների հետ՝ գտնելու արդյունավետ, գաղտնիությունը պահպանող լուծումներ, որոնք կկանխեն վնասակար բովանդակության տարածումը՝ միաժամանակ ապահովելով անվտանգ թվային միջավայր երիտասարդների համար», – ասել է խոսնակը։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական լոբբին վերջապես ցանկանում է մասնակցել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկմանը
Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում կորոշեն զինվորները, այլ ոչ թե բանակցությունները
«Wizz Air»-ը գործարկել է նոր չվերթեր Երևանից