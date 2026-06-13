13/06/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանից ժամանած ՀՀ քաղաքացիները ՔՊ-ի համակիրներ էին

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Տարածված կարծիք կար, թե Ռուսաստանից ժամանած ՀՀ քաղաքացիները, որոնք եկել էին հունիսի 7-ի ընտրություններին մասնակցելու, ուղարկվել են կա՛մ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, կա՛մ եկել են ընդդիմության ջանքերով եւ նրան ընտրելու համար։

«Հրապարակ» թերթը գրել է․ Նոյեմբերյան համայնքում ՌԴ-ից ժամանած առնվազն 3 անձ, որոնց հետ մենք զրուցեցինք, Նիկոլ Փաշինյանի, ՔՊ-ի համակիրներ էին։ Նրանցից մեկը Ոսկեպար գյուղից էր, նախկին զինվորական բարձր պաշտոնյա։

Մյուսը Բերդ քաղաքից էր, երրորդը` Բերդ համայնքի Մովսես գյուղից, որոնք հատուկ Ռուսաստանից ժամանել էին Հայաստան եւ ՔՊ-ի օգտին քվեարկել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է նորընտիր խորհրդարանը ոչ լեգիտիմ. իրավական տեռորի և արդյունքների խմբագրման ժամանակագրությունը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԸԸՀ անդամներն աշխատավարձ չեն ստանա

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com