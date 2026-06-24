Իրավունք Ձերբակալել են Ավետիք Չալաբյանին infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read Վաղ առավոտյան ձերբակալել են «ՀայաՔվե» միավորման համակարգող, հասարակական-քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանին: Like this:Like Loading… Related Post navigation Previous ՔՊ վարչության դռնփակ նիստի հետքերով. ով կլինի ԱԺ նախագահNext Կաթողիկոս փոխելու փոխարեն թող իր թիմակիցների վարքը փոխի Բաց մի թողեք 1 min read Իրավունք 28-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է 24/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Իրավունք Իրավապահները ներխուժել են Իշխան Սաղաթելյանի տուն 23/06/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Իրավունք Ծառուկյանի «Օնիրա քլաբ» ՍՊԸ խաղատան (Շանգրի Լա) լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել 23/06/2026 infomitk@gmail.com
Բաց մի թողեք
28-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է
Իրավապահները ներխուժել են Իշխան Սաղաթելյանի տուն
Ծառուկյանի «Օնիրա քլաբ» ՍՊԸ խաղատան (Շանգրի Լա) լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել