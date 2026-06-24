24/06/2026

EU – Armenia

Ձերբակալել են Ավետիք Չալաբյանին

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Վաղ առավոտյան ձերբակալել են «ՀայաՔվե» միավորման համակարգող, հասարակական-քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանին:

Բաց մի թողեք

1 min read

28-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավապահները ներխուժել են Իշխան Սաղաթելյանի տուն

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի «Օնիրա քլաբ» ՍՊԸ խաղատան (Շանգրի Լա) լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավում եմ հայրենիքիս համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ եվրոպական երկրները անմիտ որոշում կայացրեցին, երբ որոշեցին չօգնել իրեն Իրանի դեմ պատերազմում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչն է Էդվարդ Ռադզինսկու գրքերի համար լայն ճանաչում ապահովել․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կպատասխանենք սեպտեմբերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com