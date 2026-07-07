07/07/2026

EU – Armenia

Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Ուելսի արքայազն Վիլյամը Թրեւիս Քելսիի հետ փոդքասթի ժամանակ անկեղծացել է, որ հայրը՝ Մեծ Բրիտանիայի միապետ Չարլզ 3-րդն իրականում ֆուտբոլ չի սիրում։

Բրիտանական գահի ժառանգորդի Թրեւիս Քելսիի փոդքասթը եղել է Թեյլոր Սվիֆթի եւ ամերիկացի մարզիկի ամուսնության նախօրեին։ Արքայազնը հայտարարել է, որ Չարլզ 3-րդը կայուն հակակրանք ունի ֆուտբոլի նկատմամբ, չնայած նրան, որ Անգլիան համարվում է այդ սպորտաձեւի հայրենիքը։

Հարցին, թե ֆուտբոլի հանդեպ նրա մոտ եղած սերը արդյոք դաստիարակվել է միապետ հոր կողմից, արքայազնը պատասխանել է․ «Ամենեւին ոչ։ Հայրս ատում է ֆուտբոլը»։ Նշենք, որ զրույցի հիմնական թեման այժմ ընթացող ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությունն է։ Նշենք, որ արքայազն Վիլյամը հանդիսանում է ֆուտբոլի ջերմ սիրահար։ Նա երկրպագում է «Ասթոն Վիլլա» ակումբին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Համացանցում սգում են դերասան Արտաշես Ալեքսանյանի մահը․ ինչ գրառումներ են արել հայտնիները

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Այսօր ՀՀ Ազգային հերոս Ջիվան Աբրահամյանի ծննդյան օրն է. ոչ մի պետական կառույց չհիշեց». Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նկարահանման հրապարակի հայրս… այնքան հաճախ եմ Ձեզ «պապ» ասել, կարծես, հորս կարոտը Ձեզնով էի մեղմացնում. Դիանա Գրիգորյան. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գաղտնի տեղեկություններով փաստաթղթերը գտել են աղբանոցից. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խամենեի սպանության համար վրեժխնդիր լինելը մեր իրավունքն է․ Իրանի փոխնախագահ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայցելի Սիրիա

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում

07/07/2026 infomitk@gmail.com