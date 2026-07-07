Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում

Ուելսի արքայազն Վիլյամը Թրեւիս Քելսիի հետ փոդքասթի ժամանակ անկեղծացել է, որ հայրը՝ Մեծ Բրիտանիայի միապետ Չարլզ 3-րդն իրականում ֆուտբոլ չի սիրում։
Բրիտանական գահի ժառանգորդի Թրեւիս Քելսիի փոդքասթը եղել է Թեյլոր Սվիֆթի եւ ամերիկացի մարզիկի ամուսնության նախօրեին։ Արքայազնը հայտարարել է, որ Չարլզ 3-րդը կայուն հակակրանք ունի ֆուտբոլի նկատմամբ, չնայած նրան, որ Անգլիան համարվում է այդ սպորտաձեւի հայրենիքը։
Հարցին, թե ֆուտբոլի հանդեպ նրա մոտ եղած սերը արդյոք դաստիարակվել է միապետ հոր կողմից, արքայազնը պատասխանել է․ «Ամենեւին ոչ։ Հայրս ատում է ֆուտբոլը»։ Նշենք, որ զրույցի հիմնական թեման այժմ ընթացող ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությունն է։ Նշենք, որ արքայազն Վիլյամը հանդիսանում է ֆուտբոլի ջերմ սիրահար։ Նա երկրպագում է «Ասթոն Վիլլա» ակումբին։
Բաց մի թողեք
Համացանցում սգում են դերասան Արտաշես Ալեքսանյանի մահը․ ինչ գրառումներ են արել հայտնիները
«Այսօր ՀՀ Ազգային հերոս Ջիվան Աբրահամյանի ծննդյան օրն է. ոչ մի պետական կառույց չհիշեց». Լուսանկար
Նկարահանման հրապարակի հայրս… այնքան հաճախ եմ Ձեզ «պապ» ասել, կարծես, հորս կարոտը Ձեզնով էի մեղմացնում. Դիանա Գրիգորյան. Լուսանկար