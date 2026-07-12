12/07/2026

EU – Armenia

Գյումրիում 12-ամյա տղան հեծանիվ վարելիս բախվել է պատին․ մահացել է հիվանդանոցում

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

«Գյումրիի «Սև բերդ» ամրոցի տարածքում տեղի ունեցած ողբերգական պատահարի հետևանքով մահացել է 12-ամյա Վ. Ա.-ն։ Նախնական տվյալներով՝ երեխան հեծանիվ վարելիս կորցրել է կառավարումն ու հավասարակշռությունը, ինչի հետևանքով բախվել է պատին։

Դեպքից հետո նա ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է «Գյումրի» բժշկական կենտրոն, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը․ ստացած վնասվածքները կյանքի հետ անհամատեղելի էին։

Մահացած տղան Ախուրյան խոշորացված համայնքի բնակիչ էր, ընտանիքի կրտսեր որդին և սովորում էր Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոցում»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ոսկեպար գետում մահացած տղան նոր էր վերադարձել բանակից, նա Կողբից է. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոմիտաս-Փափազյան փողոցի խաչմերուկում բախվել են 4 մեքենա․ մեքենաներից մի քանիսը եղել են կայանված․ Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեսանյութ. ինչպես է փտած ծառն ընկնում ավտոմեքենայի ու մոպեդավարի վրա, ով տեղում մահանում է

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել

12/07/2026 infomitk@gmail.com