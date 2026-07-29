Մադյարի «մեղրամսի» ավարտը

Նախագահի թեկնածության առաջադրման գործընթացը լայն արձագանք առաջացրեց:
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Հունգարիայի ԵՄ-ի կողմնակից կառավարությունը բախվում է իր առաջին քաղաքական հետընթացին, այն բանից հետո, երբ նախագահի թեկնածության անհաջող գործընթացը նվազեցրեց վարչապետ Պետեր Մադյարի աջակցությունը։
Հուլիսին Median-ի հարցումը ցույց տվեց, որ ԵՄ-ի կողմնակից Tisza-ի աջակցությունը մայիսի 61%-ից նվազել է մինչև 57%, մինչդեռ նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի ազգային-պահպանողական Fidesz-ը աճել է մինչև 19%։ Publicus-ի առանձին հարցումը ցույց տվեց, որ Մադյարի վարչապետի պաշտոնում համապատասխանության վարկանիշը նույն ժամանակահատվածում նվազել է 72%-ից մինչև 62%։
Անկումը սերտորեն կապված է «Յուդիտ Պոլգարի գործի» հետ։ Նախկին նախագահ Տամաշ Սուլյոկի հարկադիր հեռացումից հետո Մադյարը արագորեն առաջարկեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող շախմատի գրոսմայստերին լրացնել թափուր տեղը։ Պոլգարը հրապարակավ հրաժարվեց՝ ասելով, որ նա ուժ չունի միավորելու բաժանված ազգը։
Նշանակման գործընթացն ինքնին լայն արձագանք առաջացրեց։ Մադյարը 2025 թվականին քարոզարշավ էր անցկացրել ուղիղ նախագահական ընտրությունների համար՝ խոստանալով վերջ դնել Ֆիդեսի դարաշրջանի «հուսալի ընկերներ ծխով լի կուսակցական կուլիսներում» ընտրելու պրակտիկային։ Սակայն Պոլգարի նրա միակողմանի ընտրությունը հանրային խորհրդակցությունների չի ենթարկվել։
Մեդիանը պարզել է, որ հունգարացիների երկու երրորդը, այդ թվում՝ Տիսզայի ընտրողների 60%-ը, դժգոհ է քաղաքացիական ներգրավվածության բացակայությունից, մինչդեռ միայն 33%-ն է Պոլգարին համարել հարմար թեկնածու։
Քաղաքական վերլուծաբանները այս դրվագը բնութագրել են որպես կառավարության առաջին խոշոր քաղաքական սխալ։
«Ուղղումը» և «մեղրամսի ավարտը» այժմ հաստատվում են տվյալներով», – ըստ քաղաքական վերլուծաբան Գաբոր Տյորյոկի՝ նշելով, որ Ֆիդեսի աննշան աճը նշանավորեց նրա առաջին դրական շարժը ապրիլյան պարտությունից հետո։
Publicus ինստիտուտի տնօրեն Անդրաշ Պուլայը նախագահական ընտրությունների կառավարումը անվանել է «Տիսզայի կառավարության առաջին նշանակալի, ոչ պարտադրված քաղաքական սխալը», ասելով, որ այն հատկապես վնասել է ավելի քիչ նվիրված ընտրողների աջակցությանը։
Մադյարը, սակայն, փոխել է իր ընթացքը։ Մեկ այլ միասնական թեկնածու ներկայացնելու փոխարեն, նա սկսել է հրապարակայնորեն ներկայացնել պոտենցիալ թեկնածուներ՝ թույլ տալով ընտրողներին և լրատվամիջոցներին բանավիճել նրանց հետ պաշտոնական առաջադրումից առաջ։
Անցյալ շաբաթ Մադյարը առաջարկեց մարդու իրավունքների պաշտպան Բոտոնդ Ֆյուլոփին, որը հայտնի է նախկին նախագահ Կատալին Նովակի պաշտոնանկության պատճառ դարձած ներման սկանդալի բացահայտմամբ, նախքան պատմաբան Իգնաց Ռոմշիչի հետ կապ ունեցող աղբյուրների խոսքով՝ դիմելը։
Ժամանակավոր նախագահ Ագնես Ֆորստհոֆերի մշտական իրավահաջորդ ընտրելու սահմանադրական 30-օրյա ժամկետի մոտենալուն զուգընթաց, նշանակումը դարձել է կառավարության քաղաքական կառավարման առաջին խոշոր փորձությունը։
Ընդդիմության լայն շրջանակը մնում է մասնատված, սակայն Ֆիդեսի համեստ վերականգնումը ենթադրում է, որ այն դեռ կարող է օգտվել Տիսզայի սխալներից՝ չնայած ապրիլին կրած պատմական պարտությանը։
Սուլյոկի իրավահաջորդը կպաշտոնավարի առավելագույնը հինգ տարի կամ մինչև Մադյարի խոստացված նոր սահմանադրության ընդունումը, ինչը ընտրությունը դարձնում է քաղաքական և գաղափարական առումով զգայուն։
Տիսզան չի պատասխանել Euractiv-ի մեկնաբանության խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը
Գերմանիայի կանցլերը պնդում է, որ ԵՄ բյուջեն պետք է կրճատվի «մի քանի հարյուր միլիարդ» եվրոյով
Ինչ են իրականում մտածում ընտրողները Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի մասին