Եվրախորհրդի դիտորդները ուղղակի ոչնչացնում են Փաշինյանի բոլոր քարոզչական ստերը ընտրությւոնների հետ կապված․ Տեսանյութ

Տեսանյութն՝ այստեղ
Հպարտ եմ ներկայացնելու հայ ժողովրդին Եվրոպայի խորհրդում: Այս մասին ֆեյսբուքյան էջում գրել է ԱԺ-ում Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։
ԱԺ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը հայտնել է, որ մասնակցելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին։
Նա սոցիալական ցանցում հրապարակած տեսանյութում նշել է, որ պատվիրակության շրջանակում քննարկվելու են Հայաստանի համար կարևոր մի շարք հարցեր։
Կարապետյանի խոսքով՝ օրակարգում է նաև Հայաստանի ընտրությունների ընթացքում արձանագրված խախտումների թեման։
«Հպարտ եմ ներկայացնելու հայ ժողովրդին Եվրոպայի խորհրդում»,– տեսանյութին կից գրել է նա։
Տեսանյութն՝ այստեղ
«Զեկույցում ի թիվս այլ արձանագրումների՝ նշվում է, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները բազմազան էին և լավ կազմակերպված: Ընտրողներին տրված էր իրական ընտրություն քաղաքական այլընտրանքների միջև: Դիտարկված ընտրատեղամասերի ճնշող մեծամասնությունում ընտրության օրվա ընթացքը գնահատվել է չափազանց դրական։
Զեկույցում արձանագրվում է, որ ընտրություններն անցկացվել են աշխարհաքաղաքական չափազանց կարևոր վերադասավորումների պայմաններում:
Ընտրություններն ուղեկցված էին Հայաստանի հանդեպ արտաքին միջամտությամբ, որի մասշտաբները դիտորդները բնորոշել են որպես «աննախադեպ և մտահոգիչ»։
Զեկույցը շեշտում է Հայաստանի հանդեպ կիրառված տնտեսական պատժամիջոցները և դիվանագիտական կոշտ հռետորաբանությունը՝ ընտրությունների արդյունքներն ուղղորդելու դեպի ընդդիմադիր կամ հակակառավարական կուսակցություններ։
Համաձայն ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության՝ ընտրությունների օրն անցել է լավ կազմակերպված և հանգիստ մթնոլորտում:
Դիտարկված ընտրական տեղամասերի ճնշող մեծամասնությունում ընտրական գործընթացն արժանացել է դրական գնահատականի, այդ թվում՝ կանանց լավ ներկայացվածությամբ ընտրական տեղամասային հանձնաժողովների կազմում:
Քարոզարշավի ընթացքում արտերկրից դիտարկվել են առևտրային սահմանափակումների և անվտանգության սպառնալիքների ուղղակի ճնշումներ, որոնց նպատակը, ըստ զեկույցի, ազդելն էր ընտրողների վրա ընդդիմադիր ուժերի օգտին:
Օտարերկրյա միջամտությունն ու արտաքին տեղեկատվական գործողությունները հասել էին աննախադեպ մասշտաբների Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունում:
Ըստ զեկույցի՝ ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ հասարակությունը դրսևորել է իր ժողովրդավարական կայունությունը՝ չնայած աննախադեպ մասշտաբի արտաքին ճնշումներին և արձանագրված թերություններին։
ԵԽԽՎ զեկույցը արձանագրում է՝ նորընտիր իշխանությունները ժողովրդի կողմից ստացել են հստակ մանդատ, որը պետք է այժմ պատվով իրագործեն»:
Բաց մի թողեք
Բռնել են 9-ամյա հայ երեխայի վրա հարձակման մեջ կասկածվող տղամարդուն. Լուսանկար
Չնայած խաղաղության գործընթացին` Ռուբեն Վարդանյանն ու մյուս հայերը շարունակում են ապօրինի պահվել Ադրբեջանում
Էդգար Ղազարյանը հայտնում է սահմանափակումների մասին