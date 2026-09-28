28/09/2026

EU – Armenia

Եվրախորհրդի դիտորդները ուղղակի ոչնչացնում են Փաշինյանի բոլոր քարոզչական ստերը ընտրությւոնների հետ կապված․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 28/09/2026 1 min read

Տեսանյութն՝ այստեղ

Հպարտ եմ ներկայացնելու հայ ժողովրդին Եվրոպայի խորհրդում: Այս մասին ֆեյսբուքյան էջում գրել է ԱԺ-ում Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։

ԱԺ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը հայտնել է, որ մասնակցելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքներին։

Նա սոցիալական ցանցում հրապարակած տեսանյութում նշել է, որ պատվիրակության շրջանակում քննարկվելու են Հայաստանի համար կարևոր մի շարք հարցեր։

Կարապետյանի խոսքով՝ օրակարգում է նաև Հայաստանի ընտրությունների ընթացքում արձանագրված խախտումների թեման։

«Հպարտ եմ ներկայացնելու հայ ժողովրդին Եվրոպայի խորհրդում»,– տեսանյութին կից գրել է նա։

Տեսանյութն՝ այստեղ

«Զեկույցում ի թիվս այլ արձանագրումների՝ նշվում է, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունները բազմազան էին և լավ կազմակերպված: Ընտրողներին տրված էր իրական ընտրություն քաղաքական այլընտրանքների միջև: Դիտարկված ընտրատեղամասերի ճնշող մեծամասնությունում ընտրության օրվա ընթացքը գնահատվել է չափազանց դրական։

Զեկույցում արձանագրվում է, որ ընտրություններն անցկացվել են աշխարհաքաղաքական չափազանց կարևոր վերադասավորումների պայմաններում:

Ընտրություններն ուղեկցված էին Հայաստանի հանդեպ արտաքին միջամտությամբ, որի մասշտաբները դիտորդները բնորոշել են որպես «աննախադեպ և մտահոգիչ»։

Զեկույցը շեշտում է Հայաստանի հանդեպ կիրառված տնտեսական պատժամիջոցները և դիվանագիտական կոշտ հռետորաբանությունը՝ ընտրությունների արդյունքներն ուղղորդելու դեպի ընդդիմադիր կամ հակակառավարական կուսակցություններ։

Համաձայն ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության՝ ընտրությունների օրն անցել է լավ կազմակերպված և հանգիստ մթնոլորտում:

Դիտարկված ընտրական տեղամասերի ճնշող մեծամասնությունում ընտրական գործընթացն արժանացել է դրական գնահատականի, այդ թվում՝ կանանց լավ ներկայացվածությամբ ընտրական տեղամասային հանձնաժողովների կազմում:

Քարոզարշավի ընթացքում արտերկրից դիտարկվել են առևտրային սահմանափակումների և անվտանգության սպառնալիքների ուղղակի ճնշումներ, որոնց նպատակը, ըստ զեկույցի, ազդելն էր ընտրողների վրա ընդդիմադիր ուժերի օգտին:

Օտարերկրյա միջամտությունն ու արտաքին տեղեկատվական գործողությունները հասել էին աննախադեպ մասշտաբների Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունում:

Ըստ զեկույցի՝ ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ հասարակությունը դրսևորել է իր ժողովրդավարական կայունությունը՝ չնայած աննախադեպ մասշտաբի արտաքին ճնշումներին և արձանագրված թերություններին։

ԵԽԽՎ զեկույցը արձանագրում է՝ նորընտիր իշխանությունները ժողովրդի կողմից ստացել են հստակ մանդատ, որը պետք է այժմ պատվով իրագործեն»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Բռնել են 9-ամյա հայ երեխայի վրա հարձակման մեջ կասկածվող տղամարդուն. Լուսանկար

28/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չնայած խաղաղության գործընթացին` Ռուբեն Վարդանյանն ու մյուս հայերը շարունակում են ապօրինի պահվել Ադրբեջանում

28/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էդգար Ղազարյանը հայտնում է սահմանափակումների մասին

28/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպան միակ միջոցն է պահպանելու մեր կշիռն աշխարհում․ Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար․ Լուսանկար

28/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վլադիմիր Գասպարյանի որդին հայցադիմում է ներկայացրել ՊՆ-ի դեմ

28/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոցներ` Հրազդանի կիրճում, կասկածյալներից մեկը Վայոց ձորի մարզպետի եղբոր տղան է

28/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դիխլոֆոս»-ի դեպքը․ նմուշառված մրգերում հայտնաբերվել են միջատասպան նյութի մնացորդներ

28/09/2026 infomitk@gmail.com