29/10/2026

EU – Armenia

Լեհաստանը Ուկրաինային կփոխանցի ՄիԳ-29 կործանիչներ և այլ զինատեսակներ

infomitk@gmail.com 29/10/2026 1 min read

Լեհաստանը Ուկրաինային կփոխանցի խորհրդային արտադրության երկու ՄիԳ-29 կործանիչ և զինամթերք։

«Դա տեղի կունենա շուտով։ Որոշումն արդեն կայացված է, և երկու ՄիԳ-29 կփոխանցվեն»,- հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմավարության և պաշտպանական պլանավորման վարչության տնօրեն Դարիուշ Լուկովսկին։

Ըստ թերթի՝ կործանիչներից մեկն այլևս պիտանի չէ թռիչքների համար և սպառել է իր շահագործման ժամկետը, մինչդեռ երկրորդը գտնվում է պիտանի վիճակում։

Կործանիչներից բացի, ակնկալվում է, որ Լեհաստանը Ուկրաինային կտրամադրի 155 մմ և 152 մմ տրամաչափի հրետանային արկեր, F-16 կործանիչներում տեղադրված վեցփողանի թնդանոթների համար նախատեսված արկեր, նաև «Piorun» տիպի կարճ հեռահարության զենիթային հրթիռներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արդյոք ֆոն դեր Լայենի առաջարկած՝ Կանադայի համար նախատեսված «ասոցացված անդամակցության» գաղափարն արդեն տապալվե՞լ է

29/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարկ Քարնին այն «հերոսը» չէ, որի մասին կարծում են եվրոպացիները

29/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի ծայրահեղ աջերը՝ որպես «նոր փանկ»

28/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալբանիան միջոցներ է ձեռնարկում՝ մինչև 5500 եվրոյի չափով տուգանքներ սահմանելու այն անձանց նկատմամբ, ովքեր մասնակցում են բռնության վերածվող բողոքի ակցիաների

29/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյոք ֆոն դեր Լայենի առաջարկած՝ Կանադայի համար նախատեսված «ասոցացված անդամակցության» գաղափարն արդեն տապալվե՞լ է

29/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԿԲ-ն տոկոսադրույքները պահպանում է 2,5%-ի մակարդակում

29/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկաթուղային ողբերգությունը նոր թափ է հաղորդում քաղաքական ճգնաժամին՝ Իսպանիայի ընտրությունների նախաշեմին

29/10/2026 infomitk@gmail.com