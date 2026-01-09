25 տարի տևած բանակցություններից հետո ԵՄ երկրները հաստատել են Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը

Եվրամիության անդամ պետությունները կանաչ լույս են տվել ՄԵՐԿՈՍՈւՐ-ի՝ Լատինաամերիկյան երկրների կազմակերպության հետ համաձայնագիր կնքելուն, որը հիմք կհանդիսանա Եվրոպայի և Լատինական Ամերիկայի ավելի քան 700 միլիոն մարդկանց միավորող լայնածավալ առևտրային բլոկի ստեղծման համար։
«ԵՄ անդամ պետությունների որակյալ մեծամասնությունը աջակցեց ՄԵՐԿՈՍՈւՐ-ի հետ համաձայնագրին՝ վերջ դնելով Եվրոպական հանձնաժողովի և Լատինական Ամերիկայի մի խումբ երկրների՝ Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի միջև ավելի քան երկու տասնամյակ տևած դժվար բանակցություններին, ինչպես նաև ԵՄ ներսում տարիներ շարունակ տեղի ունեցած ներքին տարաձայնություններին»,- ասված է հաղորդագրության մեջ։
Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Ավստրիան, Հունգարիան և Իռլանդիան դեմ են քվեարկել, Բելգիան ձեռնպահ է մնացել։
ԵՄ երկրների մեծամասնության կողմից աջակցությունը տրամադրվել է այն բանից հետո, երբ անդամ պետությունները ձեռնարկել են պաշտպանիչ միջոցառումներ, որոնք թույլ են տալիս ավելի խիստ վերահսկողություն սահմանել ԵՄ շուկայի նկատմամբ՝ ՄԵՐԿՈՍՈՒՐ-ի երկրներից ներմուծման պատճառով խոշոր խափանումները կանխելու համար։
Բաց մի թողեք
Պուտինը խաղաղություն չի ուզում՝ դիվանագիտական բանակցություններին պատասխանում է «Օրեշնիկ»-ով. Կալլաս
Թեհրանում զանգվածային բողոքի ցույցերը սկսվել են աքսորյալ արքայազնի զանգից հետո, որի հետևանքով ինտերնետը անջատվել է ամբողջ երկրում
Իրանում ստեղծված իրավիճակը և հարեւան երկրում «արմատական փոփոխությունների անխուսափելիության» մասին