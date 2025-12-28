Ահա 5 եղանակ․ Ինչպես վերափոխվեց առողջապահությունը Եվրոպայում 2025 թվականին

Euronews Health-ը ներկայացնում է հինգ եղանակ, որոնցով արհեստական բանականությունը փոխել է բժշկական ոլորտը այս տարի։
Մարդկանց առողջությունը բարելավելու համար արհեստական բանականության (ԱԲ) գործիքները մեծ տարածում գտան 2025 թվականին՝ խոստանալով անհատականացնել բժշկական օգնությունը, արագացնել ախտորոշումները, նպաստել նոր դեղամիջոցների հայտնաբերմանը և այլն։
Օրինակ՝ Ֆինլանդիան օգտագործում է ԱԲ-ն առողջապահական աշխատողներին վերապատրաստելու համար, մինչդեռ Էստոնիան այն կիրառում է բժշկական տվյալների վերլուծության մեջ, իսկ Իսպանիան՝ հիվանդությունների հայտնաբերման համար։
Այնուամենայնիվ, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ԱԲ-ն չպետք է փոխարինի բժշկական մասնագետներին մոտ ապագայում. բժիշկները դեռևս գերազանցում են ԱԲ-ին արտակարգ իրավիճակներում, իսկ ԱԲ չաթբոտները դժվարանում են լուծել հոգեկան առողջության խնդիրները և ռիսկի են դիմում տարածել բժշկական ապատեղեկատվություն։
Կան նաև լուրջ անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ, քանի որ տեխնոլոգիական և հակաահաբեկչական փորձագետները զգուշացնում են, որ ծայրահեղականները կարող են օգտագործել ԱԲ գործիքները՝ ստեղծելու համար կենսաբանական զենքեր, որոնք կարող են համաճարակ առաջացնել։
Այնուամենայնիվ, ԱԲ-ն ավելի ու ավելի է ներթափանցում բժշկական ոլորտ։ Ահա հինգ եղանակ, որոնցով այն փոխել է եվրոպացիների առողջությունն ու բարեկեցությունը այս տարի։
1. Առողջական ռիսկերի կանխատեսում
Գիտնականները մշակել են արհեստական բանականության մոդել, որը կարող է կանխատեսել ավելի քան 1000 բժշկական վիճակ, այդ թվում՝ որոշակի քաղցկեղներ, սրտի կաթվածներ և շաքարախտ՝ մինչև որևէ մեկի պաշտոնական ախտորոշումը։
Չնայած այն դեռևս պատրաստ չէ օգտագործելու բժիշկների կաբինետներում, գործիքը կարող է օգնել հետազոտողներին հասկանալ, թե ինչպես են հիվանդությունները զարգանում ժամանակի ընթացքում։
Միևնույն ժամանակ, այս տարի թողարկվել են արհեստական բանականության այլ գործիքներ՝ կանխատեսելու, թե արդյոք հազվագյուտ գենետիկ մուտացիաները կհանգեցնեն հիվանդության, կանխատեսելու կանանց սրտի առողջության ռիսկերը՝ վերլուծելով նրանց մամոգրաֆիաները, և օգտագործելու քրոնիկ սթրեսի բիոմարկերները պարզելու համար սովորական բժշկական սկանավորումներ։
2. Հիվանդությունների ախտորոշման արագացում
Եվրոպայում առաջին անգամ այս տարի հավաստագրվեց պրոֆեսոր Վալմեդ անունով արհեստական բանականության օգնականը՝ բժիշկներին օգնելու ախտորոշման և բուժման հարցում, որին նպաստել է հիվանդների բժշկական տվյալների հսկայական պաշարը։
Հորիզոնում են նաև այլ ախտորոշիչ գործիքներ։ Օրինակ՝ Միացյալ Թագավորությունում հետազոտողները նշել են, որ արհեստական բանականությամբ աշխատող ստետոսկոպը կարող է հայտնաբերել սրտի հիվանդությունները ընդամենը 15 վայրկյանում։
Բժիշկները բախվում են գերհոգնածության ճգնաժամի։ Արհեստական բանականությունը կօգնի՞, թե՞ կվնասի
Ստետոսկոպը որոշ չափով չափազանց զգայուն էր, հաշվի առնելով, որ հետագա փորձարկումները բացառել են սրտի անբավարարությունը ստետոսկոպի կողմից նշված հիվանդների մոտ երկու երրորդի մոտ: Այնուամենայնիվ, հետազոտողները նշել են, որ գործիքը նաև հայտնաբերել է իրական սրտի խնդիրներ, որոնք այլապես կարող էին չհայտնաբերվել:
Մեծ Բրիտանիայում նույնպես բժիշկները օգտագործում են արհեստական բանականություն՝ հիվանդներին շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման համար շաբաթներ սպասելուց խնայելու համար:
Արհեստական բանականությունը վերլուծում է բժշկական պատկերագրական սկանավորումները և նույնականացնում շագանակագեղձի քաղցկեղի բարձր ռիսկի ենթարկված հիվանդներին, ինչը նրանց ուղարկում է հերթի առաջին պլան՝ ռենտգենոլոգի կողմից վերանայման համար:
3. Վիրահատություններից հետո հիվանդների մոնիթորինգ
Գերմանական հետազոտական խումբը օգտագործել է արհեստական բանականություն՝ սրտի հիվանդության պատճառով խցանված բաց արյան անոթներում կորոնար ստենտներ տեղադրած հիվանդների մոնիթորինգի գործընթացը ավտոմատացնելու համար: Սովորաբար, բուժման գործընթացի հետևումը ժամանակատար է և կարող է հանգեցնել այլ բարդությունների:
Արհեստական բանականության վրա հիմնված ալգորիթմը օգտագործում է արյան անոթների պատկերագրությունը՝ վերլուծելու համար, թե որքան լավ են հիվանդները ապաքինվում, և կարող է արագ տարբերակել տարբեր բուժման օրինաչափությունները՝ նման ճշգրտությամբ, ինչպես փորձառու բժիշկները: Հետազոտողները նշել են, որ գործիքը կարող է օգնել ստանդարտացնել ստենտների մոնիթորինգը և բարելավել սրտի առողջությունը:
4. Պայքար հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության դեմ
Գիտնականները արհեստական բանականություն են օգտագործում հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն սուպերբակտերիաների դեմ պայքարելու համար, որոնք աճող հանրային առողջապահական սպառնալիք են ներկայացնում ամբողջ Եվրոպայում։
Հաջորդ երեք տարիների ընթացքում նրանք պլանավորում են մշակել արհեստական բանականության մոդել՝ դեղերի նկատմամբ կայուն բակտերիաների նոր բուժումներ մշակելու և փորձարկելու համար, և կօգտագործեն արհեստական բանականությունը՝ ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչպես է իմունային համակարգը արձագանքում մեկ այլ տեսակի բակտերիաների, երբ նրանք փնտրում են արդյունավետ պատվաստանյութ։
5. Ազատելով բժիշկներին վարչական աշխատանքից
Բժշկական կաբինետներն ու հիվանդանոցները ամբողջ Եվրոպայում կիրառում են արհեստական բանականության գործիքներ՝ օգնելու նրանց կառավարել վարչական առաջադրանքները, ինչպիսիք են նշումները և ուղեգրումները։ Նպատակն է բժիշկներին ավելի շատ ժամանակ տրամադրել հիվանդների հետ՝ առողջապահության ոլորտի աշխատողների աճող պակասի և անձնակազմի վրա հսկայական ճնշման պայմաններում։
Microsoft-ը այս տարի իր արհեստական բանականության կլինիկական օգնականը հասանելի դարձրեց Իռլանդիայում, օրինակ, մինչդեռ շվեդական Tandem Health-ը իր արհեստական բանականությամբ աշխատող բժշկական գրագիրը գործարկեց Իսպանիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Ֆինլանդիայում։ Այն նաև գործում է Նիդեռլանդներում, Նորվեգիայում և Դանիայում։
