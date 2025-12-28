28/12/2025

Ահա 5 եղանակ․ Ինչպես վերափոխվեց առողջապահությունը Եվրոպայում 2025 թվականին

28/12/2025

Euronews Health-ը ներկայացնում է հինգ եղանակ, որոնցով արհեստական ​​բանականությունը փոխել է բժշկական ոլորտը այս տարի։

Մարդկանց առողջությունը բարելավելու համար արհեստական ​​բանականության (ԱԲ) գործիքները մեծ տարածում գտան 2025 թվականին՝ խոստանալով անհատականացնել բժշկական օգնությունը, արագացնել ախտորոշումները, նպաստել նոր դեղամիջոցների հայտնաբերմանը և այլն։

Օրինակ՝ Ֆինլանդիան օգտագործում է ԱԲ-ն առողջապահական աշխատողներին վերապատրաստելու համար, մինչդեռ Էստոնիան այն կիրառում է բժշկական տվյալների վերլուծության մեջ, իսկ Իսպանիան՝ հիվանդությունների հայտնաբերման համար։

Այնուամենայնիվ, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ԱԲ-ն չպետք է փոխարինի բժշկական մասնագետներին մոտ ապագայում. բժիշկները դեռևս գերազանցում են ԱԲ-ին արտակարգ իրավիճակներում, իսկ ԱԲ չաթբոտները դժվարանում են լուծել հոգեկան առողջության խնդիրները և ռիսկի են դիմում տարածել բժշկական ապատեղեկատվություն։

Կան նաև լուրջ անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ, քանի որ տեխնոլոգիական և հակաահաբեկչական փորձագետները զգուշացնում են, որ ծայրահեղականները կարող են օգտագործել ԱԲ գործիքները՝ ստեղծելու համար կենսաբանական զենքեր, որոնք կարող են համաճարակ առաջացնել։

Այնուամենայնիվ, ԱԲ-ն ավելի ու ավելի է ներթափանցում բժշկական ոլորտ։ Ահա հինգ եղանակ, որոնցով այն փոխել է եվրոպացիների առողջությունն ու բարեկեցությունը այս տարի։

1. Առողջական ռիսկերի կանխատեսում

Գիտնականները մշակել են արհեստական ​​բանականության մոդել, որը կարող է կանխատեսել ավելի քան 1000 բժշկական վիճակ, այդ թվում՝ որոշակի քաղցկեղներ, սրտի կաթվածներ և շաքարախտ՝ մինչև որևէ մեկի պաշտոնական ախտորոշումը։

Չնայած այն դեռևս պատրաստ չէ օգտագործելու բժիշկների կաբինետներում, գործիքը կարող է օգնել հետազոտողներին հասկանալ, թե ինչպես են հիվանդությունները զարգանում ժամանակի ընթացքում։

Միևնույն ժամանակ, այս տարի թողարկվել են արհեստական ​​բանականության այլ գործիքներ՝ կանխատեսելու, թե արդյոք հազվագյուտ գենետիկ մուտացիաները կհանգեցնեն հիվանդության, կանխատեսելու կանանց սրտի առողջության ռիսկերը՝ վերլուծելով նրանց մամոգրաֆիաները, և օգտագործելու քրոնիկ սթրեսի բիոմարկերները պարզելու համար սովորական բժշկական սկանավորումներ։

2. Հիվանդությունների ախտորոշման արագացում

Եվրոպայում առաջին անգամ այս տարի հավաստագրվեց պրոֆեսոր Վալմեդ անունով արհեստական ​​բանականության օգնականը՝ բժիշկներին օգնելու ախտորոշման և բուժման հարցում, որին նպաստել է հիվանդների բժշկական տվյալների հսկայական պաշարը։

Հորիզոնում են նաև այլ ախտորոշիչ գործիքներ։ Օրինակ՝ Միացյալ Թագավորությունում հետազոտողները նշել են, որ արհեստական ​​բանականությամբ աշխատող ստետոսկոպը կարող է հայտնաբերել սրտի հիվանդությունները ընդամենը 15 վայրկյանում։

Բժիշկները բախվում են գերհոգնածության ճգնաժամի։ Արհեստական ​​բանականությունը կօգնի՞, թե՞ կվնասի

Ստետոսկոպը որոշ չափով չափազանց զգայուն էր, հաշվի առնելով, որ հետագա փորձարկումները բացառել են սրտի անբավարարությունը ստետոսկոպի կողմից նշված հիվանդների մոտ երկու երրորդի մոտ: Այնուամենայնիվ, հետազոտողները նշել են, որ գործիքը նաև հայտնաբերել է իրական սրտի խնդիրներ, որոնք այլապես կարող էին չհայտնաբերվել:

Մեծ Բրիտանիայում նույնպես բժիշկները օգտագործում են արհեստական ​​բանականություն՝ հիվանդներին շագանակագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման համար շաբաթներ սպասելուց խնայելու համար:

Արհեստական ​​բանականությունը վերլուծում է բժշկական պատկերագրական սկանավորումները և նույնականացնում շագանակագեղձի քաղցկեղի բարձր ռիսկի ենթարկված հիվանդներին, ինչը նրանց ուղարկում է հերթի առաջին պլան՝ ռենտգենոլոգի կողմից վերանայման համար:

3. Վիրահատություններից հետո հիվանդների մոնիթորինգ

Գերմանական հետազոտական ​​​​խումբը օգտագործել է արհեստական ​​​​բանականություն՝ սրտի հիվանդության պատճառով խցանված բաց արյան անոթներում կորոնար ստենտներ տեղադրած հիվանդների մոնիթորինգի գործընթացը ավտոմատացնելու համար: Սովորաբար, բուժման գործընթացի հետևումը ժամանակատար է և կարող է հանգեցնել այլ բարդությունների:

Արհեստական ​​​​բանականության վրա հիմնված ալգորիթմը օգտագործում է արյան անոթների պատկերագրությունը՝ վերլուծելու համար, թե որքան լավ են հիվանդները ապաքինվում, և կարող է արագ տարբերակել տարբեր բուժման օրինաչափությունները՝ նման ճշգրտությամբ, ինչպես փորձառու բժիշկները: Հետազոտողները նշել են, որ գործիքը կարող է օգնել ստանդարտացնել ստենտների մոնիթորինգը և բարելավել սրտի առողջությունը:

4. Պայքար հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության դեմ

Գիտնականները արհեստական ​​բանականություն են օգտագործում հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն սուպերբակտերիաների դեմ պայքարելու համար, որոնք աճող հանրային առողջապահական սպառնալիք են ներկայացնում ամբողջ Եվրոպայում։

Հաջորդ երեք տարիների ընթացքում նրանք պլանավորում են մշակել արհեստական ​​բանականության մոդել՝ դեղերի նկատմամբ կայուն բակտերիաների նոր բուժումներ մշակելու և փորձարկելու համար, և կօգտագործեն արհեստական ​​բանականությունը՝ ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչպես է իմունային համակարգը արձագանքում մեկ այլ տեսակի բակտերիաների, երբ նրանք փնտրում են արդյունավետ պատվաստանյութ։

5. Ազատելով բժիշկներին վարչական աշխատանքից

Բժշկական կաբինետներն ու հիվանդանոցները ամբողջ Եվրոպայում կիրառում են արհեստական ​​բանականության գործիքներ՝ օգնելու նրանց կառավարել վարչական առաջադրանքները, ինչպիսիք են նշումները և ուղեգրումները։ Նպատակն է բժիշկներին ավելի շատ ժամանակ տրամադրել հիվանդների հետ՝ առողջապահության ոլորտի աշխատողների աճող պակասի և անձնակազմի վրա հսկայական ճնշման պայմաններում։

Microsoft-ը այս տարի իր արհեստական ​​բանականության կլինիկական օգնականը հասանելի դարձրեց Իռլանդիայում, օրինակ, մինչդեռ շվեդական Tandem Health-ը իր արհեստական ​​բանականությամբ աշխատող բժշկական գրագիրը գործարկեց Իսպանիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Ֆինլանդիայում։ Այն նաև գործում է Նիդեռլանդներում, Նորվեգիայում և Դանիայում։

