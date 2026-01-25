25/01/2026

37 տարեկան Հենոն՝ Հենրիխ Մխիթարյանը, շարունակում է հաղթական գոլեր խփել

infomitk@gmail.com 25/01/2026 1 min read

Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը գոլի հեղինակ է դարձել իտալական A Սերիայի 22-րդ փուլի խաղում:

Միլանի «Ինտերը» սեփական հարկի տակ ընդունել է «Պիզային»: Խաղի սկզբում պարտվելով 0:2 հաշվով՝ «Ինտերը» ոչ միայն հավասարեցրել է հաշիվը, այլև կամային հաղթանակ տարել 6:2 հաշվով:

Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագն իր թիմի 6-րդ գոլը խփել է երկրորդ խաղակեսում՝ աչքի ընկնելով ավելացված 2-րդ րոպեին:

Սա Մխիթարյանի առաջին գոլն էր 2025/2026 մրցաշրջանում։

Նշենք, որ հունվարի 21-ին Հենրիխ Մխիթարյանը դարձել է 37 տարեկան:

Բաց մի թողեք

1 min read

«4 ամիս առանց քեզ». հոր սպшնությունից 4 ամիս անց Վալոդյա Գրիգորյանի դուստրը հուզիչ գրառում է արել

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունվարի 27-ի ցերեկն առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում՝ բուք

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի էներգետիկ հաշվեկշիռը հասել է պատմական շրջադարձային կետի. Ազիզյան

25/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գրենլանդիան ուժով բռնակցելու գաղափարից հրաժարվելու մասին Դավոսում ասել է ԱՄՆ նախագահը

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավոսը վերադարձել է, բայց այն աշխարհը, որը մի ժամանակ պաշտպանում էր, այլևս չկա

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորը ճաքեր ներսում. Սա հանկարծակի և լուրջ շրջադարձ է

25/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես եվրոպացիները միավորվեցին՝ Գրենլանդիան Թրամփից պաշտպանելու համար

25/01/2026 infomitk@gmail.com