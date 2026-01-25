37 տարեկան Հենոն՝ Հենրիխ Մխիթարյանը, շարունակում է հաղթական գոլեր խփել

Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը գոլի հեղինակ է դարձել իտալական A Սերիայի 22-րդ փուլի խաղում:
Միլանի «Ինտերը» սեփական հարկի տակ ընդունել է «Պիզային»: Խաղի սկզբում պարտվելով 0:2 հաշվով՝ «Ինտերը» ոչ միայն հավասարեցրել է հաշիվը, այլև կամային հաղթանակ տարել 6:2 հաշվով:
Հայաստանի հավաքականի նախկին ավագն իր թիմի 6-րդ գոլը խփել է երկրորդ խաղակեսում՝ աչքի ընկնելով ավելացված 2-րդ րոպեին:
Սա Մխիթարյանի առաջին գոլն էր 2025/2026 մրցաշրջանում։
Նշենք, որ հունվարի 21-ին Հենրիխ Մխիթարյանը դարձել է 37 տարեկան:
