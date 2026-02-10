5 քայլ՝ Ուկրաինային ԵՄ-ին անդամակցելու համար 2027 թվականին

Կիևին բոլոր բարեփոխումներն ավարտելուց առաջ «վրան» բերելու և Հունգարիայի վետոն վերացնելու ծրագրերը Բրյուսելում անհետաձգելիության զգացում են առաջացնում։
ԵՄ-ն աննախադեպ ծրագիր է մշակում, որը կարող է Ուկրաինային դաշինքին մասնակի անդամակցություն տալ արդեն հաջորդ տարի, քանի որ Բրյուսելը փորձում է ամրապնդել երկրի դիրքերը Եվրոպայում և հեռու մնալ Մոսկվայից, ըստ 10 պաշտոնյաների և դիվանագետների։
Ռուսաստանի լիամասշտաբ ներխուժումից չորս տարի անց, և քանի որ Կիևը պնդում է, որ 2027 թվականին ԵՄ-ին անդամակցությունը ներառվի Կրեմլի հետ խաղաղության համաձայնագրում, վաղ փուլի գաղափարը կներկայացնի դրամատիկ փոփոխություն այն եղանակում, որով դաշինքը նոր երկրներ է ներգրավում։ Ծրագիրը նախատեսում է, որ Ուկրաինան տեղ կստանա ԵՄ սեղանի շուրջ՝ նախքան լիիրավ անդամակցության արտոնությունների համար անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելը։
Եվրոպացի պաշտոնյաները և Ուկրաինայի կառավարությունը հայտարարում են, որ Կիևի անդամակցության հայտը անհետաձգելի է։ Ռուսաստանը, հավանաբար, կփորձի «կանգնեցնել մեր շարժումը դեպի ԵՄ», – ուրբաթ օրը Կիևում լրագրողներին ասաց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, երբ հարցրին 2027 թվականի անդամակցության ամսաթվի պաշտոնականացման կարևորության մասին: «Ահա թե ինչու ենք մենք ասում՝ նշեք ամսաթիվը: Ինչո՞ւ կոնկրետ ամսաթիվ: Որովհետև ամսաթիվը կստորագրեն Ուկրաինան, Եվրոպան, ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը»:
ԵՄ գաղափարը արձագանքում է Էմանուել Մակրոնի բազմաարագ Միության նախագծին, որը նա մի քանի անգամ ուրվագծել է 2017 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ դառնալուց ի վեր: Վերջին տարբերակը ոչ պաշտոնապես անվանվել է «հակառակ ընդլայնում», ըստ ԵՄ պաշտոնյայի և երկու եվրոպացի դիվանագետների, քանի որ այն արդյունավետորեն երկրները միավորում է դաշինք անդամակցության չափանիշներին համապատասխանելու գործընթացի սկզբում, այլ ոչ թե վերջում:
ԵՄ պաշտոնյաները նշում են, որ գաղափարը գրավիչ է, քանի որ այն Կիևին հնարավորություն կտա ավարտել իր ժողովրդավարական ինստիտուտների, դատական և քաղաքական համակարգի բարեփոխումները՝ միաժամանակ նվազեցնելով այն հավանականությունը, որ նա հրաժարվի դաշինքին երբևէ միանալու հույսից և մեջք կդարձնի Արևմուտքին: Այնուամենայնիվ, առջևում կան խոչընդոտներ, այդ թվում՝ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը դեմ է Ուկրաինայի անդամակցությանը:
Տարբեր երկրներ ներկայացնող հինգ դիվանագետների, ԵՄ երեք և Ուկրաինայի երկու պաշտոնյաների հետ զրույցների հիման վրա, որոնց անանունությունը թույլատրվել է քննարկել իրենց ծանոթ գաղտնի բանակցությունները, POLITICO-ն նշել է հինգ քայլ։
Քայլ 1. Ուկրաինայի պատրաստում
ԵՄ-ն «առաջնահերթորեն» աջակցում է Ուկրաինայի անդամակցության հայտին։ Դա ենթադրում է Կիևին ոչ պաշտոնական ուղեցույց տրամադրել «խմբերի»՝ անդամակցության ճանապարհին իրավական քայլերի վերաբերյալ։
ԵՄ-ն արդեն իսկ Ուկրաինային տրամադրել է վեց բանակցային խմբերից երեքի մանրամասները։ Մարտին Կիպրոսում կայացած եվրոպական հարցերով նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ ԵՄ-ն ցանկանում է ուկրաինական պատվիրակությանը տրամադրել ավելի շատ խմբերի մանրամասներ, որպեսզի դրանց վրա նույնպես սկսվի աշխատանքը։
«Չնայած ամենաբարդ հանգամանքներին, ռուսական շարունակական ագրեսիայի պայմաններում, Ուկրաինան արագացնում է իր բարեփոխումների ջանքերը», – ասել է ԵՄ խորհրդում նախագահող Կիպրոսի Եվրոպայի հարցերով փոխնախարար Մարիլենա Ռաունան։ Նա ասել է, որ մարտի 3-ի հանդիպումը նպատակաուղղված կլինի այդ աջակցության վերահաստատմանը։
Սակայն բարեփոխումների հարցում «կարճ ճանապարհներ չեն լինի», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան։ Այդ ուղերձը կրկնեցին Ուկրաինայի ուժեղ աջակից երկրների երկու ավագ դիվանագետներ, և բոլոր ԵՄ պաշտոնյաները։
«ԵՄ անդամակցությունը օգուտներ է բերում միայն այն դեպքում, եթե դուք անցնում եք ընդլայնման գործընթացի միջոցով վերափոխման միջով. սա ԵՄ անդամակցության իրական գերտերությունն է», – ասաց մի պաշտոնյա։ «Եվրոպական հանձնաժողովը պետք է համատեղի այդ երկու բաները՝ արագ գործելու անհրաժեշտությունը, բայց նաև Ուկրաինայում բարեփոխումներ իրականացնելը»։
Իր հերթին, Կիևը հայտարարում է, որ պատրաստ է կատարել անհրաժեշտ աշխատանքը։ «Մենք տեխնիկապես պատրաստ կլինենք մինչև 2027 թվականը», – ուրբաթ օրը ասաց Զելենսկին։ «Դուք խոսում եք պատերազմի ավարտի և միաժամանակյա անվտանգության երաշխիքների մասին։ Եվ ԵՄ-ն մեզ համար անվտանգության երաշխիքներ է»։
Քայլ 2. Ստեղծել ԵՄ անդամակցության թեթև ձևաչափ
ԵՄ կառավարությունները հարցեր են ուղղել հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ուրբաթ օրը Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ նոր ազգերի դաշինքին միանալու շուրջ փակուղուց դուրս գալու ջանքերի վերաբերյալ, ըստ քննարկմանը մասնակցած կամ դրա բովանդակությանը ծանոթացած դիվանագետների։
Նա ներկայացրել է մի շարք տարբերակներ և մոդելներ, որոնք ԵՄ-ն քննարկում է, ասել են նրանք։ Դրանց թվում էր «հակառակ ընդլայնման» գաղափարը։
«Դա կլինի գործընթացի մի տեսակ վերակարգավորում՝ դուք միանում եք, ապա փուլ առ փուլ ստանում եք իրավունքներ և պարտականություններ», – ասել է քննարկման բովանդակությանը ծանոթ ԵՄ պաշտոնյան։ «Այսպիսով, կլինի վերանայում այն մասին, թե ինչպես ենք մենք իրականացնում անդամակցությունը՝ հիմնվելով այն շատ տարբեր իրավիճակի վրա, որն այժմ ունենք՝ համեմատած այն ժամանակվա հետ, երբ հանձնաժողովը սահմանել է անդամակցության չափանիշները»։
Գաղափարը չափանիշը իջեցնելը չէ, այլ քաղաքականապես հզոր ուղերձ հղել այն երկրներին, որոնց անդամակցությունը հետաձգվում է պատերազմի կամ Բուդապեշտի նման մայրաքաղաքների՝ ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Մոլդովայի և Ալբանիայի, դեմ լինելու պատճառով։
«Կարևոր է քաղաքական ուղերձ հղել», – ասել է ԵՄ դիվանագետը։ «Ագրեսիայի պատերազմը շարունակվում է արդեն չորս տարի։ Ուկրաինացիները աջակցության կարիք ունեն։ ԵՄ-ն պետք է այս աջակցությունը տրամադրի՝ քաղաքականապես և հոգեբանորեն»։
Մինչդեռ Զելենսկին նախկինում հայտարարել էր, որ Ուկրաինան չի ընդունի ԵՄ երկրորդական կարգավիճակը, այն կարող է բաց լինել այն բանի համար, որը կկոդավորի երկրի ուղին դեպի ԵՄ, նախքան այն կդառնա դաշինքի լիիրավ անդամ, ասել է Կիևի մտածողությանը ծանոթ մի պաշտոնյա։
Մոլդովացի մի պաշտոնյա ասել է, որ երկիրը «ցանկանում է միանալ Եվրամիությանը, որը արդյունավետորեն գործում է 27 անդամ պետություններից այն կողմ, և մենք ողջունում ենք դա հնարավոր դարձնելու համար անհրաժեշտ ներքին բարեփոխումների վերաբերյալ քննարկումները»։ Միևնույն ժամանակ, «լիիրավ անդամակցությունը՝ հավասար իրավունքներով և ԵՄ որոշումների կայացմանը լիարժեք մասնակցությամբ, պետք է մնա հստակ և վերջնական նպատակակետ»։
Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման անցյալ ամիս ասել էր, որ ԵՄ անդամակցությանը ստեղծագործական մոտեցումը «լավ գաղափար» է, և որ իր երկիրը նույնիսկ ժամանակավորապես կհամաձայնվի սեփական հանձնակատար չունենալու հետ։
Այս գաղափարն ունի իր հակառակորդները ԵՄ-ի ներսում։ «Սկզբունքորեն, դուք չեք կարող քննարկել անդամ պետությունների երկու կատեգորիա», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան։ «Սա արդարացի չէր լինի ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև եվրոպական նախագծի համար։ Ուղերձը պետք է լինի բարեփոխումների արագացումը»։
Մասնավորապես, Գերմանիան դեմ է ԵՄ անդամակցության բազմաշերտ մակարդակներ ստեղծելու գաղափարին և զգուշանում է, որ այն երկրներին, որոնք կմիանան դաշինքին նախքան պատրաստ լինելը, կխոստացվեն այնպիսի բաներ, որոնք Բրյուսելը չի կարողանա իրականացնել, ըստ բարձրաստիճան դիվանագետի։ Այնուամենայնիվ, հույս կա, որ եթե ԵՄ մյուս ծանրակշիռ խաղացողները, ինչպիսիք են Փարիզը, Հռոմը և Վարշավան, աջակցեն այս ջանքերին, Բեռլինը կարող է համոզվել։
Քայլ 3. Սպասեք Օրբանի հեռանալուն
Ուկրաինայի անդամակցության հեռանկարների համար մարտահրավերը բոլոր 27 անդամ երկրներին միանալն է, քանի որ դաշինքը ընդլայնելու ցանկացած որոշում պահանջում է միաձայն աջակցություն։ Օրբանը՝ Պուտինի ամենամոտ դաշնակիցը ԵՄ-ում, կտրականապես դեմ է։
Սակայն հանձնաժողովը և ԵՄ մայրաքաղաքները նայում են ապրիլին կայանալիք հունգարական ընտրություններին և նաև աշխատում են Օրբանի վետոյի շրջանցման ուղիների վրա։
Օրբանը լարված մրցակցության է բախվում և հարցումներում հետ է մնում։ Նա իր քարոզարշավում Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության թեման վերածել է զենքի՝ շաբաթավերջին ասելով, որ «Ուկրաինան մեր թշնամին է»՝ ռուսական էներգակիրների ներմուծումը արգելելու նրա ջանքերի պատճառով, և որ այն «երբեք» չպետք է միանա ԵՄ-ին։
Պաշտոնյաներից ոչ մեկը չի ասել, որ կարծում է, որ Օրբանը կփոխի իր միտքը ընտրություններից առաջ։
Հունգարիայի վարչապետի հակակրանքը Կիևի նկատմամբ «խորն է», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը։ «Դա Օրբանի և Զելենսկու միջև անձնական հարց է։ Դա ավելին է, քան ռազմավարական կամ մարտավարական խաղ»։
Օրբանը և Զելենսկին բազմիցս միմյանց են թիրախավորել։ Զելենսկին հրապարակավ մեղադրեց Օրբանին «շատ վտանգավոր բաներ անելու» մեջ՝ Ուկրաինայի ԵՄ ուղին խոչընդոտելով, և առանձին Բուդապեշտը անվանեց «փոքրիկ Մոսկվա»։ Օրբանը Ուկրաինան անվանել է «աշխարհի ամենակոռումպացված երկրներից մեկը» և մեղադրել Զելենսկիին Հունգարիայի ինքնիշխանության դեմ սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։
ԵՄ մի քանի պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ հույս ունեն, որ եթե Օրբանը պարտվի ընտրություններում, նրա մրցակից Պետեր Մագյարը՝ ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցության պահպանողական առաջնորդը, կարող է փոխել Ուկրաինայի նկատմամբ իր դիրքորոշումը, քանի որ նա անցյալ տարի խոստացել էր հարցը դնել հանրաքվեի։
Սակայն եթե Օրբանը վերընտրվի, ապա կանցնենք չորրորդ քայլին։
Քայլ 4. Խաղացեք Թրամփի քարտի վրա
Չնայած Օրբանի՝ ԵՄ-ին Ուկրաինայի անդամակցությանը դեմ լինելը անսասան է թվում, կա մեկ մարդ, որը, ըստ եվրոպացի առաջնորդների, կարող է փոխել նրա միտքը՝ Դոնալդ Թրամփը։
ԱՄՆ նախագահը, որը սերտորեն կապված է Օրբանի հետ և աջակցել է նրան Հունգարիայի ընտրություններից առաջ, չի թաքցրել իր ցանկությունը՝ լինել այն մարդը, ով կխթանի Ուկրաինային և Ռուսաստանին խաղաղության համաձայնագիր կնքել։ Քանի որ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցությունը մինչև 2027 թվականը ներառված է պատերազմի ավարտի 20 կետանոց առաջարկի նախագծում, հույս կա, որ Թրամփը կարող է զանգահարել Բուդապեշտ՝ համաձայնագիր կնքելու համար։
Զելենսկին ուրբաթ օրը ակնարկեց այս հույսի մասին։
Նա ասաց, որ խաղաղության առաջարկի համաձայն՝ ԱՄՆ-ն «պարտավորություն է ստանձնում լինել երաշխավոր, որ ոչ ոք չի արգելափակի» համաձայնագրի տարրերը։ «Մենք խոսում ենք այն մասին, թե արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քաղաքականապես կհամագործակցի որոշ եվրոպական կազմակերպությունների հետ, որպեսզի նրանք չարգելափակեն»։
ԵՄ դիվանագետը նախկինում ճնշում էր գործադրել Օրբանի վրա՝ Մոսկվայի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների փաթեթների շուրջ բանակցությունների ժամանակ։
Քայլ 5. Եթե մնացած ամեն ինչ ձախողվի, զրկել Հունգարիայի քվեարկության իրավունքից
Եթե Թրամփի գործարքի արվեստը ձախողվի, ԵՄ-ն պետք է խաղա ևս մեկ խաղաքարտ՝ ԵՄ պայմանագրի 7-րդ հոդվածը վերադարձնել սեղանին Հունգարիայի դեմ, ըստ երկու ԵՄ դիվանագետների։
Հոդված 7-ը, որը կիրառվում է, երբ համարվում է, որ երկիրը կարող է խախտել դաշինքի հիմնական արժեքները, ԵՄ-ի կողմից կիրառվող ամենալուրջ քաղաքական պատժամիջոցն է, քանի որ այն կասեցնում է անդամի իրավունքները, այդ թվում՝ նոր երկրներ անդամակցելու կամ չընդունելու իրավունքները։
ԵՄ-ն դեռևս մտադրություն չունի նման քայլ ձեռնարկել՝ ենթադրելով, որ դա Օրբանի համար օգտակար կլինի ապրիլյան ընտրություններից առաջ։ Սակայն մայրաքաղաքները գնահատում են գործիքի օգտագործման աջակցությունը, եթե Օրբանը վերընտրվի և շարունակի խոչընդոտել ԵՄ որոշումների կայացմանը։ Նման քայլը «բացարձակապես հնարավոր է», – ասել է երրորդ դիվանագետը։
