5 անձ ձերբակալվել է. ՔԿ-ն՝ անչափահասների մասնակցությամբ միջադեպի և կրակոցի դեպքի մասին

Հունվարի 14-ին, Երևանի Աբովյան 25 հասցեի մոտակայքում տեղի էր ունեցել վիճաբանություն-ծեծկռտուք, որի ընթացքում գործի էր դրվել օդաճնշիչ ատրճանակ։
«Հայկական ժամանակ»-ի հետ զրույցում Քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 3-րդ մասով (խուլիգանությունը, որը կատարվել է զենքի կամ մարմնական վնասվածք պատճառելու համար նախապես պատրաստված կամ հարմարեցված առարկայի կամ միջոցի գործադրմամբ կամ դրա գործադրման սպառնալիքով)։
5 անձ ձերբակալվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է:
