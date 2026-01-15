15/01/2026

5 տարվա գերությունից հետո. Վիգեն Էուլջեքջյանի և տիկնոջ՝ Լինդայի առաջին հանդիպումը. տեսանյութ

15/01/2026

5 տարվա գերությունից հետո Բաքվի բանտից հունվարի 14-ին վերադարձած Վիգեն Էուլջեքջյանը հանդիպել է կնոջ՝ Լինդայի հետ:

Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը և տեսանյութ հրապարակել:

Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել էր, որ հունվարի 14-ին Գևորգ Սուջյանը, Դավիթ Դավթյանը, Վիգեն Էուլջեքջյանը և Վագիֆ Խաչատրյանը Հակարի կամրջով Ադրբեջանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների կողմից հանձնվել են Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչներին:

Վիգենի կինը՝ Լինդան հունվարի 15-ին է Լիբանանից ժամանել է Հայաստան:

Հիշեցնենք՝ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ գերեվարված լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքչյանի նկատմամբ ազատազրկման ապօրինի որոշում էր կայացվել 2021 թվականի հունիսին՝ շինծու քրեական գործով դատական նիստերից հետո, նա դատապարտվել էր 20 տարվա ազատազրկման:

Լիբանանի քաղաքացին մեղադրվում էր Ադրբեջանի պետական սահմանն ապօրինի հատելու, որպես վարձկան ռազմական բախումներին կամ ռազմական գործողություններին մասնակցելու, ահաբեկչություններ կազմակերպելու համար:

Վիգեն Էուլջեքչյանը գերեվարվել էր Շուշիի մոտ հրադադարի մասին հայտարարությունից մեկ օր անց։ Նրանց կանգնեցրել էին ադրբեջանական զորքերը և ավտոբուսով տեղափոխել Բաքու։

Տեսանյութն՝ այստեղ

