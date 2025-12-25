Ֆրանսիան հակադարձում է ԱՄՆ-ին «հարկադրանքի» համար

Բրյուսելն ու Փարիզը դատապարտեցին Վաշինգտոնի որոշումը՝ վիզայի արգելք սահմանելու նախկին ԵՄ հանձնակատար Թիերի Բրետոնի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ Թրամփի վարչակազմը սրեց թվային կանոնների չեղարկումը՝ Բրետոնի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելով «գրաքննության» համար։
Եվրոպական միության պաշտոնյաները չորեքշաբթի օրը պաշտպանեցին թվային կանոնների կարևորությունը, այն բանից հետո, երբ Թրամփի վարչակազմը հետապնդեց այն, ինչը նկարագրեց որպես գրաքննություն սնուցելու համար ստեղծված մեքենա, և պատժամիջոցներ կիրառեց նախկին ԵՄ հանձնակատարի նկատմամբ, այդ թվում՝ վիզայի արգելք։
Եվրահանձնաժողովը հայտարարության մեջ նշել է, որ «խստորեն դատապարտում է» ԱՄՆ որոշումը՝ ընդգծելով, որ խոսքի ազատությունը «հիմնարար իրավունք է Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ հիմնական արժեք՝ ամբողջ ժողովրդավարական աշխարհում»։
Բրյուսելը պնդել է, որ ԵՄ-ն ունի ինքնիշխան իրավունք կարգավորելու իր թվային շուկան իր արժեքներին համապատասխան՝ հավելելով, որ իր կանոնները կիրառվում են «արդար և առանց խտրականության»։
Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում «արագ և վճռականորեն կարձագանքի մեր կարգավորիչ ինքնավարությանը ԱՄՆ կողմից ձեռնարկվող անհիմն միջոցառումների դեմ»։
Թվային կանոնները դարձել են լարվածության կետ Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև, որոնք միմյանց մեղադրում են ԵՄ-ում գործող ընկերությունների համար ստանդարտ շուկայական կանոնները քաղաքականացնելու մեջ։
Այդ լարվածությունը սրվեց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն այս ամսվա սկզբին հրապարակեց վիճահարույց ազգային անվտանգության ռազմավարություն, որտեղ պնդվում էր, որ Եվրոպան կանգնած է քաղաքակրթության կործանման առջև, եթե արմատապես չփոխի ուղղությունը։
Փաստաթղթում Թրամփի վարչակազմը նշել է, որ Եվրոպան խեղդվում է անօրինական և չափազանց կարգավորման և գրաքննության տակ։
Փաստաթուղթը կառուցվել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի կողմից տարեսկզբին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ առաջ քաշված նախադրյալի վրա, որտեղ նա պնդում էր, որ ներքին կանոնները ԵՄ-ի համար ամենամեծ ռիսկն են ներկայացնում։
Նա ԵՄ հանձնակատարներին անվանեց «կոմիսարներ» և պնդեց, որ արտաքին միջամտությունը հաճախ օգտագործվում է բովանդակության գրաքննության համար։
ԵՄ-ն հերքում է դա և պնդում է, որ կանոնները կիրառվում են արդարացիորեն։
Ֆրանսիան հակադարձում է ԱՄՆ-ին «հարկադրանքի» համար
Միևնույն ժամանակ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մեղադրեց Վաշինգտոնին Բրետոնի՝ Մակրոնի կողմից նշանակված նախկին եվրահանձնակատարի վիզայի արգելքից հետո սպառնալիքի մեջ՝ ասելով, որ դա «եվրոպական թվային ինքնիշխանությունը խաթարելուն ուղղված հարկադրանք» է։
Ֆրանսիայի նախագահը, որը երկար ժամանակ պայքարել է ռազմավարական ինքնավարության համար, ասել է, որ ԵՄ շուկան կարգավորող թվային կանոնները որոշում են եվրոպացիները և միայն եվրոպացիները։
Մակրոնը նշել է, որ Բրետոնի հետ հեռախոսով խոսել է իր արգելքի մասին հայտարարությունից հետո և «շնորհակալություն է հայտնել նրան Եվրոպայի ծառայության մեջ իր նշանակալի ներդրման համար»։
«Մենք կկանգնենք ճնշման դեմ և կպաշտպանենք եվրոպացիներին», – գրել է Ֆրանսիայի նախագահը X-ում գրառման մեջ։
Բրետոնը, որը զբաղեցնում էր ներքին շուկայի հարցերով եվրահանձնակատարի պաշտոնը հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի օրոք, կարևոր դեր է խաղացել «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի (ԹԾՕ) մշակման գործում, որի նպատակն է սոցիալական լրատվամիջոցները և խոշոր առցանց հարթակները պատասխանատու դարձնել իրենց հրապարակած բովանդակության համար։
ԹԾՕ-ի համաձայն՝ թվային ընկերությունները կարող են տուգանվել իրենց տարեկան համաշխարհային շրջանառության մինչև 6%-ի չափով՝ չհամապատասխանելու համար, տարբեր խախտումների համար՝ հատուկ պատժամիջոցներով։
Տուգանքներն ու սակագները որպես լծակ երկու կողմերի համար
Այս ամսվա սկզբին Եվրահանձնաժողովը 120 միլիոն եվրոյի տուգանք է սահմանել Իլոն Մասկի X սոցիալական մեդիա հարթակի վրա՝ առաջին անգամ կիրառելով ԹԾՕ-ն։
Տուգանքը բուռն արձագանք առաջացրեց տեխնոլոգիական միլիարդատիրոջ մոտ, ով կոչ արեց վերացնել ԵՄ-ն։
Չնայած տուգանքները հազվադեպ չեն, և ԱՄՆ մի շարք կառավարություններ քննադատել են այն, ինչը, իրենց կարծիքով, Ամերիկայում ստեղծված նորարարությունները պատժելու նպատակային ջանք է, Թրամփի վարչակազմն ավելի ագրեսիվ է եղել իր տոնով և հակազդեցություններով։
Վաշինգտոնը նշել է, որ մաքսատուրքերի մեղմացում կտրամադրի միայն եվրոպական հիմնական ոլորտների, ինչպիսիք են պողպատը և ալյումինը, համար, եթե ԵՄ-ն համաձայնի մեղմացնել թվային կանոնների ներդրումը։
ԵՄ-ի համար այս գաղափարը կարմիր գիծ է, քանի որ այն կխաթարի ԱՄՆ կառավարությունից անկախ քաղաքականություն սահմանելու իր իրավունքը։
Ամռանը եվրոպական ապրանքների մեծ մասի վրա 15% մաքսատուրքերի ալիքից հետո Բրյուսելը պնդեց, որ գործարքը սեղանին գտնվող բոլոր տարբերակներից լավագույնն է, քանի որ այն կապահովի բիզնեսի համար որոշակիություն՝ միասնական մաքսատուրքի դրույքաչափով, և վերահաստատեց, որ քաղաքականության անկախությունը երաշխավորված է, քանի որ թվային կանոնները դուրս են մնացել բանակցություններից։
Իր վերջին գործողություններով Թրամփի վարչակազմը ենթադրել է, որ դա կարող է բավարար չլինել։
