Կարճ ներկայացման մոխրագույն գիծը․ Ինչո՞ւ Չաուշեսկուն ընկավ․ Այսօր նրա ու կնոջ մահապատժի օրն է. բացառիկ․ Լուսանկարներ

1989 թվականի Սուրբ Ծննդյան օրը Ռումինիայի Սոցիալիստական Հանրապետության նախագահ Նիկոլաե Չաուշեսկուն և նրա կինը՝ Ելենան, մահապատժի ենթարկվեցին իմպրովիզացված գնդակահարության ջոկատի կողմից։
Նախորդ տասը օրերի ընթացքում իրադարձությունները սրընթաց զարգանում էին։ Այն բանից հետո, երբ պետական ուժերը կրակ բացեցին Տիմիշոարայում հունգարացի հոգևորականի վտարման դեմ բողոքի ցույցերի դեմ, Չաուշեսկուն հանրահավաք հրավիրեց Բուխարեստում՝ վերահսկողությունը վերականգնելու համար։
Ամբոխը արագորեն խռովվեց և սկսեց վանկարկել ռեժիմի դեմ։ Չաուշեսկները հաջորդ օրը՝ դեկտեմբերի 22-ին, փախան մայրաքաղաքից, բայց արագ ձերբակալվեցին։
Ռումինական հեղափոխությունը, ինչպես այս իրադարձությունները հետագայում հայտնի դարձան, հայտնի է որպես 1989 թվականի միակ ռեժիմի փոփոխություն, որը ուղեկցվեց արյունահեղությամբ՝ մոտավորապես 700-ից 1300 մահվան դեպքով։
Սպանությունները տեղի են ունեցել անորոշ բռնության արդյունքում, որը դեռևս չի պարզաբանվել։ Զոհերի կեսից ավելին մահացել է Չաուշեսկուի գերեվարումից հետո՝ «ահաբեկիչների» հետ բախումների ժամանակ, որոնց ինքնությունը մնում է առեղծված։
Մարտական գործողությունների անթափանցիկությունը շատ ռումինացիների ստիպել է հավատալ, որ հեղափոխությունը պետք է համարել հեղաշրջում: Այն փաստը, որ Ռումինիայի 1989 թվականից հետո առաջնորդները ճնշող մեծամասնությամբ եկել էին նոմենկլատուրայից, չի օգնել ցրել այս կասկածները։
Նախկին կոմունիստական վերնախավը վերահսկում և շահույթ էր ստանում Ռումինիայի տնտեսության մասնավորեցումից: Արդյունաբերությունները քանդվեցին, իսկ պետական ծառայությունները դադարեցվեցին, ինչի հետևանքով միլիոնավոր մարդիկ շահագործողական աշխատանքներ ստանձնեցին Արևմտյան Եվրոպայում։
Հետսոցիալիստական աղետին չնայած, Չաուշեսկուի Ռումինիայում քիչ բան կա ռոմանտիզացնելու: Հարաբերական բարեկեցության և ազատականացման որոշ վաղ տարիներից հետո նրա նախագահությունը վերածվեց անձնապաշտական, բռնակալական ռեժիմի։
Նորմալիստական աբորտների արգելքը հանգեցրեց կանանց մահվան և երեխաների մեծացմանը բռնարար պետական որբանոցներում, մինչդեռ պետության արտաքին պարտքերը ամբողջությամբ մարելու ձգտումը հաջողվեց միայն 1980-ականների ընթացքում ռումինացիների լիակատար աղքատացման գնով։
Այսօր Չաուշեսկուի ժառանգությունը դեռևս վիճելի է։ Նրանք, ովքեր հիշում են 1989 թվականից առաջ աշխատանքի և բնակարանի երաշխիքները, նրան տեսնում են որպես ոսկե դարաշրջանի առաջնորդ։
Նեոլիբերալները նրան տեսնում են որպես տոտալիտար դև, որի ժառանգությունը դեռևս խանգարում է Ռումինիային։ Մինչդեռ, ծայրահեղ աջակողմյան համակիրները նրան տեսնում են որպես այնպիսի պատրիարխալ, ազգայնական իշխանություն, որն այսօր անհրաժեշտ է։
Մահապատժի օրը հեռարձակված դատավարության ձայնագրությունը ցույց է տալիս շփոթված տարեց զույգի, ովքեր չեն կարողանում հասկանալ, որ ինչ-որ մեկը համարձակվում է դատել իրենց, բայց դանդաղորեն գիտակցում են, որ կանգնած են իրենց մահվան առջև։
36 տարի անց տեսանյութը ամեն դեկտեմբեր ռումինական հեռուստատեսությամբ ցուցադրվում է մեկնաբանների համար՝ քաղաքական հարցերը վիճարկելու համար՝ օգտագործելով և չարաշահելով Չաուշեսկուի ուրվականը։
Ռումինիայի բռնակալ կոմունիստ բռնապետ Նիկոլաե Չաուշեսկուն մահապատժի ենթարկվեց գնդակահարության միջոցով՝ ամփոփ դատավարությունից հետո։
1989 թվականի դեկտեմբերին Ռումինիայում տեղի ունեցավ արյունալի մարտ, որը հանգեցրեց Եվրոպայի ամենաբռնապետ կոմունիստական ռեժիմներից մեկի՝ և, թերևս, ամենասպառնալի բռնապետի, ուշագրավ փլուզմանը։
Նրան մարտահրավեր նետած ռումինացիների համար դա մի պահ էր, որը որոշեց նրանց կյանքը։
«Պատերազմ էր, այստեղ պատերազմական գոտի էր», – հիշում է այն ժամանակ 19-ամյա երկրաբանության ուսանող Տրայան Ռաբագիան։
Չաուշեսկուի ռեժիմի դեմ ապստամբությունը սկսվեց դեկտեմբերի կեսերին արևմտյան Տիմիշոարա քաղաքում, բայց բռնի կերպով ճնշվեց Չաուշեսկուի հրամանով։
Այլախոհությունը արագ տարածվեց ամբողջ երկրում՝ գագաթնակետին հասնելով հարյուր հազարավոր մարդկանց ցույցերի Բուխարեստում, որոնք տեղի ունեցան Չաուշեսկուի ուշադիր կազմակերպված, բայց, ի վերջո, անհաջող ելույթից հետո՝ 1989 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։
Ռումինիայի բռնապետ Չաուշեսկուի մահապատժի մասին հայտարարվելու պահը
Չաուշեսկուն սխալ էր գնահատել ամբոխի տրամադրությունը՝ մեղադրելով «ֆաշիստ ագիտատորներին» Տիմիշոարայի անկարգությունների համար. Բուխարեստի ամբոխը պատասխանեց ծաղրելով և վանկարկելով՝ «Տիմիշոարա։ Տիմիշոարա»։
Ակնհայտորեն ցնցված Չաուշեսկուն փորձեց հանգստացնել ցուցարարներին՝ խոստանալով ավելի բարձր աշխատավարձ, բայց այլախոհությունը միայն աճեց։ Ազգային ուղերձը, որը հեռարձակվել էր պետական հեռուստատեսությամբ՝ իշխանությունը վերականգնելու փորձով, կտրուկ կտրվեց եթերից։
Չաուշեսկուի անհաջող ելույթի օրը Տրայան Ռաբագիան միացավ փողոցներում ցուցարարների բազմությանը, որոնք բախվեցին կոմունիստամետ ուժերին։
Պարոն Ռաբագիան ասել է, որ Բուխարեստի կենտրոնը 1989 թվականին պատերազմական գոտի էր։
«Այնտեղ արյուն կար ամբողջ մայթեզրին», – ասել է պարոն Ռաբագիան՝ կանգնած Բուխարեստի կենտրոնում գտնվող «ԻնտերԿոնտինենտալ» հյուրանոցի դիմաց։
Տեղի էր ունենում արյունալի հեղափոխություն, որը վերջ կդներ Չաուշեսկուի 21-ամյա բռնապետական կառավարմանը և Ռումինիայում կոմունիստական կառավարման 42-ամյա ժամանակաշրջանին։
Հաջորդ օրը բռնապետը և նրա կինը՝ Ելենան, ուղղաթիռով փախան Բուխարեստի Կենտրոնական կոմիտեի շենքից, երբ ամբոխը գրոհեց կուսակցության շտաբը։ Զույգը գերի ընկավ 50 կմ (30 մղոն) հեռավորության վրա՝ Տարգովիշտեում։
1980-ականներին արտաքին պարտքերը մարելու վրա կենտրոնացած՝ Չաուշեսկուն ձեռնարկեց մի շարք խնայողության միջոցառումներ, որոնք երկիրը և նրա ժողովրդին ընկղմեցին տնտեսական դժվարությունների մեջ։
Սարսափելի տնտեսական իրավիճակը միայն սրվեց, քանի որ Չաուշեսկուն փող ծախսեց մեգալոմանիական նախագծերի վրա, ինչպիսին է Ժողովրդական պալատի շինարարությունը, որը նույնիսկ այսօր աշխարհի ամենամեծ շենքերից մեկն է։
Սննդի, ջեռուցման և լուսավորության նման հիմնական կարիքների պակասից տառապած՝ մեկուսացված պետությունում անհամաձայնություն էր կուտակվում, քանի որ Չաուշեսկուն և Ելենան ապրում էին շքեղ, շքեղ տներում։
«Մենք գիտեինք, որ այլ երկրներում ապրող մարդիկ ավելի շատ նյութական հարստություն ունեն և ավելի լավ են ապրում։ Ինձ համար պարզ էր, որ ինչ-որ բան կպատահի, բայց իրականում ոչ ոք չէր խոսում դրա մասին»։
Սեկուրիտատեում Ռումինիան ուներ Արևելյան բլոկի ամենամեծ և ամենասարսափելի գաղտնի ոստիկանական ուժերից մեկը, և Չաուշեսկուի ռեժիմի օրոք ազատորեն խոսելը վտանգավոր ձեռնարկ էր։
1980-ականներին չորս մարդուց մեկը համարվում էր Չաուշեսկուի գաղտնի ոստիկանության տեղեկատուներ։ Սեկուրիտատեն պատասխանատու էր հազարավոր այլախոհների խոշտանգումների և մահվան համար։
«Խոսելու վախը կար 80-ականների սկզբից», – հիշում է նախկին ուսանողը։
Սուրբ Ծննդյան օրը Չաուշեսկուները մահապատժի ենթարկվեցին ցուցադրական դատավարության ժամանակ, որը նրանց մեղադրում էր մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։
«Ես թեթևություն զգացի։ Դա լավ բան էր մարդկանց հանգստացնելու համար։ Ինձանից ավելի իմաստուն մարդիկ ասում էին, որ արյուն պետք է թափվի նման իրադարձությունները հանդարտեցնելու համար»։
Ինչո՞ւ ռումինացիները չեն թողել անցյալը իրենց ետևում
Կոմունիզմի անկումից անցել է երեք տասնամյակ, և Ռումինիան այժմ գործող, ժողովրդավարական ԵՄ երկիր է՝ աճող տնտեսությամբ։ Սակայն որոշների համար 1989 թվականի հեղափոխության արյունալի օրերի սպիները մնացել են։
Նոյեմբերի վերջին քամոտ օրը Բուխարեստի Գերագույն դատարանի շենքի դիմաց կանգնած 46-ամյա Ալեքսանդրու Կատալին Ջուրկանուն, որի հայրը դաժանորեն սպանվել է հեղափոխության ժամանակ, այստեղ է՝ արդարություն փնտրելու համար։
«30 տարի անց մեր արդարադատության համակարգը պայքարում է պարզելու, թե ով է սպանել բոլոր մարդկանց հեղափոխության ժամանակ, ովքեր են հանցագործները», – ասել է նա BBC-ին։
«Մենք այսօր այստեղ ենք՝ սկսելու 90-ականներից ի վեր բացված գործի իրավական գործընթացը», – ասում է նա։
Սա երկար սպասված դատավարության առաջին լսումն էր, որը մեղադրում է նախկին նախագահ Իոն Իլիեսկուին, որը իշխանությունը ստանձնեց Չաուշեսկուի հրաժարականից հետո, մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։
Մեղադրողները մեղադրում են 89-ամյա և վատառողջ Իոն Իլիեսկուին և նրա երկու նախկին գործընկերներին 1989 թվականի հեղափոխության ժամանակ «ընդհանրացված հոգեբանական խանգարման հաստատմանը նպաստելու» և 862 մարդու մահվան համար։ Դատավարության ընթացքում ցուցմունք է տալու ավելի քան 5000 մարդ։
1989 թվականի Ռումինիայի հեղափոխության ժամանակ սպանվել է ավելի քան 1100 մարդ։
Ակնհայտորեն հուզված պարոն Ջուրկանուն, որը ընդամենը 16 տարեկան էր, երբ դուրս եկավ փողոց 1989 թվականի հեղափոխության ժամանակ, հիշում է իր սրտաճմլիկ անձնական պատմությունը 1989 թվականի դեկտեմբերի 23-ի գիշերվանից։
«Հայրս նկատեց, որ ես տուն չեմ վերադարձել, ուստի դուրս եկավ ինձ փնտրելու», – ասում է նա։ «Ես հորս մահացած գտա փողոցում, երբ տուն էի գնում։ Նա մահացավ 13 փամփուշտ ընդունելուց հետո։ Դա գնդացիր էր», – ասում է նա։
«Դա սարսափելի էր, այն ամբողջությամբ փոխեց մեր կյանքը, և մենք երբեք չպարզեցինք, թե ով է կրակել հորս վրա 30 տարի անց», – ավելացնում է նա։
44-ամյա Աուրել Դումիտրասկուն նույնպես արդարություն է փնտրում դատավարության մեջ։ Նա երիտասարդ տղա էր հեղափոխության ժամանակ։
«Ինձ կրակեցին երեք մետր հեռավորությունից, մեքենայից», – ասում է նա՝ բարձրացնելով աջ թևքը և բացահայտելով նախաբազկի վրա գտնվող հրազենային վերքը։
«Նրանք կրակեցին մայթեզրի վրա գտնվող բոլորին, ես այդ ժամանակ 14 տարեկան էի»։
«Հեղափոխության դատավարությունը» հետաձգվել է մինչև 2020 թվականի փետրվարը։
Կարճ ներկայացման մոխրագույն գիծ․ Ինչու՞ է բարգավաճումը որոշ ռումինացիների թողել ետևում
Պարոն Իլիեսկուի գլխավորած կառավարության հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցան անհանգիստ տարիներ։ 2007 թվականին Ռումինիան միացավ Եվրամիությանը, ինչը հանգեցրեց բարգավաճման տարբեր աստիճանների։
Ռումինիայի տնտեսությունը տպավորիչ աճ է գրանցել, բայց նույնիսկ այսօր այն Եվրոպայի ամենաաղքատ երկրներից մեկն է։ Մինչդեռ շատ քաղաքներ, այդ թվում՝ Բուխարեստը, ծաղկում են ապրել, գյուղական վայրերը, որտեղ ապրում է բնակչության մոտ 45%-ը, կարող են թվալ, թե հետ են մնացել։
Տրանսիլվանիայի հեռավոր Քրիս գյուղում գտնվող իրենց փոքրիկ խոհանոցում նստած՝ Մարսել և Նիկուլինա Տարոպաները, երկուսն էլ 40 տարեկան են, մտորում են կոմունիզմի անկումից 30 տարի անց։
«Մենք ուրախ էինք, որովհետև կարծում էինք, որ ավելի լավ ժամանակներ կգան», – մտորում է պարոն Տարոպան։ «Բայց շատ բան չի փոխվել, մենք չունենք [լավ] ճանապարհներ, մայրուղիներ, և առողջապահական համակարգը վատանում է», – ասում է նա։ «Ավելի լավ էր [կոմունիզմի ժամանակ], որովհետև աշխատանքը կայուն էր»։
Պարոն և տիկին Տարոպաները համաձայն են, որ խոսքի ազատությունը արժեքավոր փոփոխություն է կոմունիստական ժամանակներից, բայց նաև համաձայն են, որ 1989 թվականից ի վեր տնտեսական օգուտները այնքան հեռու չեն գնացել, որքան նրանք հույս ունեին։
«Կոյուղի, ջուր և գազ՝ սրանք բոլորը այն բաներն են, որոնք մենք պետք է ունենայինք մեր գյուղում», – ասում է տիկին Տարոպան։ Առանց գազի, այստեղի գյուղացիների մեծ մասը իրենց տները տաքացնում է վառելափայտով, ինչպես նաև երկրի 3.5 միլիոն տնային տնտեսություններ։
Համաշխարհային բանկի վիճակագրության համաձայն՝ Ռումինիայի գյուղական բնակչության մոտ 70%-ը ապրում է աղքատության գծից ցածր։
«Մարդիկ այստեղ [Ռումինիայում] բավարար չափով չեն վարձատրվում», – ասում է տիկին Տարոպան։ «Գյուղերի բնակչությունը ծերացել է, իսկ երիտասարդները հեռացել են՝ արտասահման մեկնելու համար»։
Ինչու՞ է Սուրբ Ծնունդը բացում հին վերքերը
Միգրացիայի բարձր մակարդակը Ռումինիան այսօր տանջող բազմաթիվ խնդիրներից մեկն է։
ԵՄ-ին միանալուց ի վեր Ռումինիան լքել է չորս միլիոն մարդ՝ ավելի լավ կյանքի և ավելի բարձր աշխատավարձի որոնման համար։ Պաշտոնական կոռուպցիայի բարձր մակարդակը նույնպես մարդկանց դրդել է լքել երկիրը։
Վերջին տարիներին կառավարության դեմ բողոքի ցույցերը պատուհասել են սոցիալ-դեմոկրատների գլխավորած կառավարություններին, որոնք սկսել են չեղարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումները և խաթարել դատական համակարգի անկախությունը։
2017 թվականին այդ միջոցառումների դեմ զանգվածային բողոքի ցույցերը հանգեցրին 1989 թվականի հեղափոխությունից ի վեր ամենամեծ կառավարության դեմ բողոքի ցույցերին։
Բողոքի ցույցի մասնակիցները Ռումինիայի դրոշներ են թափահարում Բուխարեստի Հանրապետության հրապարակում հակակոմունիստական ցույցի ժամանակ, 1989 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ Չնայած բազմաթիվ խնդիրներին, Տրայան Ռաբագիան ասում է. «Սա, հավանաբար, [Ռումինիայի] պատմության մեջ ամենաերկար և ամենաուժեղ ժողովրդավարությունն է»։
Բուխարեստի կենտրոնում՝ դեկտեմբերյան սառցե երեկոյան, գնորդների եռուզեռը մտնում և դուրս է գալիս խիտ երթևեկության մեջ և կապիտալիզմի ու Սուրբ Ծննդյան պայծառ լույսերի տակ։ Երեսուն տարի առաջ դա անհավանական տեսարան էր։
Սակայն ոմանց համար, ինչպես պարոն Ջուրկանուն, ով հեղափոխության ժամանակ կորցրեց հորը, Սուրբ Ծնունդը պարզապես բացում է հին, չբուժված վերքերը։
«Մնացած բոլորի համար Սուրբ Ծնունդը Սուրբ Ծնունդ է, բայց մեզ համար դա պարզապես հիշելն է, թե ինչպես մեր հայրերը, որդիները, մայրերը հայտնվեցին դագաղներում», – ասում է նա։
«Մեր ընտանիքի համար հայրիկիս գնած Սուրբ Ծննդյան եղևնին հայտնվեց նրա դագաղում՝ ինչպես ծաղիկները»։
