Լեհաստանը բարձր տեղ է զբաղեցնում եվրոպացիների սիրելի ուղղությունների շարքում. Տեսանյութ, Լուսանկարներ

Լեհաստանը բարձր տեղ է զբաղեցնում եվրոպացիների սիրելի ուղղությունների շարքում Սուրբ Ծննդյան և Նոր տարվա գիշերվա կարճատև ճամփորդությունների համար այս տարի, ըստ Travel and Tour World (TTW) ոլորտի առաջատար գլոբալ մեդիա հարթակի։
Նրա զեկույցում մասնավորապես ընդգծվում են երկու լեհական քաղաքներ։
Կան մի քանի պատճառներ, որոնք բացատրում են լեհական զբոսաշրջության նկատմամբ հետաքրքրության աճը։ Ոմանք կարծում են, որ երկրի տոնական մթնոլորտը, ամուր արմատավորված ավանդույթները և չափավոր գներն են այն գրավիչ դարձնում ինչպես Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառի սիրահարների, այնպես էլ իսկական փորձառություն փնտրող զբոսաշրջիկների համար։
Այն ժամանակ, երբ Եվրոպայում ճանապարհորդությունը գնալով թանկանում է, Լեհաստանը առանձնանում է որպես մրցունակ գնային այլընտրանք՝ առանց որակը զոհաբերելու։ Լրացուցիչ առավելություն է հարուստ խոհանոցը՝ լի ավանդական բաղադրատոմսերով։
Ավելի շատ արտասահմանյան ուղեցույցներ և խոհարարական կայքեր հրավիրում են այցելուներին համտեսել սեզոնային սիրված ուտեստներ, ինչպիսիք են պիերոգին (ավանդական լեհական խեցգետիններ, որոնք սովորաբար լցված են բազմազան համեղ բաղադրիչներով), barszcz z uszkami (ավելի շատ խեցգետիններ, որոնք մատուցվում են ավանդական լեհական Սուրբ Ծննդյան ապուրի մեջ) կամ makoweec-ը (լեհական կակաչի սերմերի տորթ, որը հաճախ մատուցվում է որպես քաղցրավենիք Սուրբ Ծննդյան կամ այլ հատուկ առիթների ժամանակ)։
Kiwi.com-ի տրամադրած տվյալների համաձայն՝ Լեհաստան ճանապարհորդական տոմսերի ամրագրումների թիվը տարվա ընթացքում աճել է ավելի քան 55 տոկոսով: Ենթադրվում է, որ այդ թիվը շուտով կաճի, և այցելուների ամենամեծ թիվը, ի թիվս այլոց, կժամանի Իսպանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից և Ռումինիայից:
Հետաքրքիր է, որ հարթակը հաղորդում է, որ Լեհաստանը դարձել է ռումինացի զբոսաշրջիկների համար Սուրբ Ծննդյան և Նոր տարվա հիմնական ուղղություններից մեկը: Նախորդ տարվա համեմատ, տոնական շրջանում լեհական քաղաքներ ամրագրումների թիվը այս երկրում աճել է մինչև երեք անգամ:
Բուխարեստից ուղիղ չվերթներ դեպի Գդանսկ, Վարշավա, Վրոցլավ և Կրակով առաջարկում է Wizz Air-ը: Բացի այդ, Կրակով չվերթներ է իրականացնում Ryanair-ը, իսկ Վարշավա՝ LOT-ը:
Լեհաստանը նաև հայտնի է Շվեդիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Ֆրանսիայից, Դանիայից և Չեխիայից ժամանող զբոսաշրջիկների շրջանում, մինչդեռ հետաքրքրության զգալի աճ է նկատվել նաև Պորտուգալիայից, Նիդեռլանդներից և Լիտվայից ժամանող ճանապարհորդների շրջանում:
Երկու լեհական քաղաքների պատմություն
Ըստ TTW-ի՝ Կրակովը և Վարշավան ավելի ու ավելի հայտնի են դառնում օտարերկրյա այցելուների շրջանում:
Հաշվետվության հեղինակները նշում են, որ նրանք ճանապարհորդներին գրավում են, ի թիվս այլ բաների, մատչելի տոմսերի գների և ձմեռային սեզոնին՝ տպավորիչ Սուրբ Ծննդյան շուկաների շնորհիվ։
«Ճանապարհորդություն և տուրիզմ աշխարհի» փորձագետները հատկապես ընդգծել են Կրակովի որակները, որը, նրանց կարծիքով, առանձնանում է իր յուրահատուկ մթնոլորտով և համարվում է Եվրոպայի ամենատմոսֆերային Սուրբ Ծննդյան քաղաքներից մեկը։
Լեհաստանը օտարերկրյա այցելուներին գրավում է ոչ միայն տեղական մատչելի գներով, այլև իր սիրելի ավիափոխադրումներով։ Kiwi.com-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ այս տարի Լեհաստան ավիատոմսերի միջին արժեքը տոնական շրջանում կազմել է 123 եվրո, ինչը 10 եվրոյով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։
Ամենամեծ կրճատումները՝ մինչև 23 տոկոս, գրանցվել են երկարատև չվերթների համար։ Զբոսաշրջիկները գնալով ավելի շատ են նախապես պլանավորում ուղևորությունները՝ տոմսեր ամրագրելով միջինը 54 օր առաջ՝ ճանապարհորդությունից։ Միևնույն ժամանակ, նրանց մնալը Լեհաստանում ավելի կարճ կլինի՝ միջինը կտևի վեց օր, ինչը երկու օրով պակաս է, քան 2024 թվականին։
Ի՞նչ միտում կա առաջիկա տարիների համար
Զբոսաշրջիկների թվի արագ աճը ցույց է տալիս, որ Լեհաստանն իրական հնարավորություն ունի դառնալու եվրոպացիների ձմեռային ճանապարհորդությունների պլանների մշտական մեջտեղը։ Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ համոզվում են, որ Սուրբ Ծնունդը Լեհաստանում նշանակում է ոչ միայն տպավորիչ լուսավորություն և ավանդական համեր, այլև բացառիկ հյուրընկալություն և յուրահատուկ մթնոլորտ։
Մասնագետների կարծիքով, եթե այս միտումը շարունակվի, Լեհաստանը կարող է լուրջ մրցակցություն ստեղծել այնպիսի հայտնի վայրերի հետ, ինչպիսիք են Ավստրիան կամ Գերմանիան։
Հյուրանոցային և սննդի ոլորտի համար սա նշանակում է, որ նշանները չափազանց դրական են լավ, բարգավաճ և բացառիկ հաջողակ սեզոնի համար։
