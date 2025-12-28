28/12/2025

Լեհաստանը կործանիչներ է օդ բարձրացրել Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումներից հետո

28/12/2025

Ժեշովի և Լյուբլինի քաղաքացիական օդանավակայանները շաբաթ օրվա վաղ առավոտյան ժամանակավորապես փակվեցին։ Մի քանի ժամ անց երկու օդանավակայաններում էլ օդային երթևեկությունը վերականգնվեց։

Գիշերը ռուսական ուժերը զանգվածային հարձակում սկսեցին Ուկրաինայի վրա, որի հետևանքով նրա տարածքում հայտարարվեց հակաօդային տագնապ։

Ի պատասխան՝ Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը բարձրացրեց լեհական կործանիչներ և մարտական ​​պատրաստության վիճակի բերեց հակաօդային պաշտպանության և ռադարային համակարգերը՝ հայտարարելով, որ միջոցառումները կանխարգելիչ բնույթի էին և ծառայում էին Լեհաստանի օդային տարածքի պաշտպանությանը։

«Ռուսաստանի Դաշնության հեռահար ավիացիայի գործունեության հետ կապված, որը հարվածներ էր հասցնում Ուկրաինայի տարածքում, սկսվել է ռազմական ավիացիայի գործողությունը Լեհաստանի օդային տարածքում», – հայտարարության մեջ տեղեկացրել է Զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։

Ռազմական գործողությունների պատճառով Ժեշովի և Լյուբլինի օդանավակայանները շաբաթ օրվա վաղ առավոտյան ժամանակավորապես փակվեցին, սակայն երկու օդանավակայաններում էլ օդային երթևեկությունը վերականգնվել է։

Ժամը 8:00-ից հետո հրամանատարությունը հայտարարեց, որ լեհական և դաշնակիցների ինքնաթիռների գործողությունները ավարտվել են, և որ Լեհաստանի օդային տարածքը չի խախտվել։

Գործողությանը մասնակցել են նաև դաշնակից ուժերը, այդ թվում՝ ամերիկյան և իսպանական ինքնաթիռներ, ինչպես նաև հոլանդական հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։

