7 անձ ենթարկվել է վարչական ձերբակալման․ ՆԳՆ-ն՝ Իրանի դեսպանատան մոտ ցույցի մասնակիցների մասին. Լուսանկար

Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան դիմաց հավաք է կազմակերպվել, որի ժամանակ ՆԳՆ ոստիկանությունը պատշաճ կերպով ապահովել է ավտանգությունը:

Այս մասին լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը՝ հավելելով, որ երթն արտոնված չի եղել, այդ պատճառով արգելվել է դրա իրականացումը, ինչպես նաև հավաքի ընթացքում 7 անձ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով (Ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելը) նախատեսված արարք կատարելու համար ենթարկվել է վարչական ձերբակալման:

Երևանում Իրանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա են անցկացրել Հայաստանում ապրող մի խումբ իրանցիներ՝ այդպիսով աջակցելով իրենց հայրենիքում ցույց անող քաղաքացիներին և դեմ հանդես գալով նրանց նկատմամբ բռնությանը:

