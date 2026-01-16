ԵՄ 8 անդամ պետությունների պաշտպանության ոլորտում 38 միլիարդ եվրո արժողությամբ ներդրումային ծրագրի մասին

Հանձնաժողովը կանաչ լույս է սփռում ութ անդամ պետությունների պաշտպանության ոլորտում 38 միլիարդ եվրո արժողությամբ ներդրումային ծրագրերի վրա:
SAFE-ը ԵՄ «Պատրաստվածություն 2030» փաթեթի ամենամեծ ուղղություններից մեկն է, որը նպատակ ունի տասնամյակի ավարտից առաջ պաշտպանության մեջ ներդնել հարյուր միլիարդավոր եվրոներ, որի ընթացքում շատ հետախուզական գործակալություններ գնահատում են, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել մեկ այլ եվրոպական երկրի վրա։
Հինգշաբթի օրը Եվրոպական Միության ութ անդամ պետություններ ունեցան իրենց ծրագրերը՝ օգտագործելու իրենց հատկացումները դաշինքի պաշտպանության համար նախատեսված նոր 150 միլիարդ եվրոյի վարկային ծրագրից, որը հաստատվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից։
Բելգիան, Բուլղարիան, Դանիան, Իսպանիան, Խորվաթիան, Կիպրոսը, Պորտուգալիան և Ռումինիան պատրաստվում են օգտվել ԵՄ-ի «Եվրոպայի անվտանգության գործողություն» (SAFE) նախաձեռնության շրջանակներում ֆինանսական օգնության առաջին ալիքից, այն բանից հետո, երբ Հանձնաժողովը առաջարկ ներկայացրեց Խորհրդին՝ պաշտոնական հաստատման համար։
«Այժմ անհրաժեշտ է, որ Խորհուրդը հաստատի այս ծրագրերը՝ արագ վճարումներ կատարելու համար», – հայտարարության մեջ ասել է Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
Ընդհանուր առմամբ տասնինը անդամ պետություններ արդեն դիմել են SAFE-ին մասնակցելու համար, և ֆինանսավորման հատկացումները նախնական համաձայնեցվել են անցյալ տարվա սեպտեմբերին։
ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից նոր հաստատված ութ երկրները, որոնց ծրագրերը նոր են հաստատվել, վարկային համաձայնագրերի ստորագրումից հետո, ակնկալվում է, որ միասին կստանան մոտ 38 միլիարդ եվրո։ Դանիան խնդրել է ավելի քան 46 միլիոն եվրո ֆինանսավորում, որը բոլոր դիմորդներից ամենացածրն է, մինչդեռ Կիպրոսն ու Իսպանիան կստանան մոտավորապես 1 միլիարդ եվրո, Բելգիան՝ 8.3 միլիարդ եվրո, իսկ Ռումինիան՝ 16.68 միլիարդ եվրո։
SAFE-ը, որը Հանձնաժողովի «Պատրաստվածություն 2030» ծրագրի մի մասն է, որը նախատեսում է տասնամյակի ավարտից առաջ պաշտպանության մեջ մինչև 800 միլիարդ եվրո ներդնել, նախատեսված է առաջնահերթ պաշտպանական արտադրանքի գնումների խթանման համար։
Դրանց թվում են զինամթերք և հրթիռներ, հրետանային համակարգեր, անօդաչու թռչող սարքեր և հակաօդային համակարգեր, ինչպես նաև օդային և հրթիռային պաշտպանության համակարգեր, կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանություն, տիեզերական ակտիվների պաշտպանություն, կիբերանվտանգություն, արհեստական բանականության տեխնոլոգիա և էլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր։
Ծրագրի մեկ այլ կարևոր չափանիշն այն է, որ գնված սարքավորումները պետք է լինեն եվրոպական արտադրության, որի բաղադրիչների արժեքի ոչ ավելի, քան 35%-ը պետք է ծագի ԵՄ-ից, ԵՏՄ-ԵԱԱ-ից կամ Ուկրաինայից դուրս։ Կանադան, որը երկկողմ համաձայնագիր է կնքել դաշինքի հետ, նույնպես կկարողանա մասնակցել այդ երկրների հետ նույն մակարդակով։
Ծրագիրը առավելություն է այն անդամ պետությունների համար, որոնց վարկային վարկանիշը այնքան լավը չէ, որքան Հանձնաժողովինը, ինչը նշանակում է, որ նրանք կապահովեն ավելի լավ տոկոսադրույքներ։ Օրինակ՝ Գերմանիան SAFE-ի որևէ ֆինանսավորում չի խնդրել։
Պաշտպանության և տիեզերքի հարցերով եվրահանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը հայտարարությունից հետո հայտարարեց, որ «ժամանակ կորցնելու կարիք չկա», և որ «հաջորդ քայլերը» ներառում են մնացած 11 ազգային ծրագրերի հաստատումը և ֆինանսավորման 15%-ի առաջին փաթեթի հատկացումը։
ԵՄ նախարարներն այժմ ունեն չորս շաբաթ՝ ծրագրերը հաստատելու համար, իսկ առաջին վճարումները սպասվում են 2026 թվականի մարտին։
Ֆոն դեր Լեյենը անցյալ տարվա վերջին հայտարարեց, որ ծրագրի ժողովրդականությունը անդամ պետությունների շրջանում՝ այն գերագնահատված էր, քանի որ 19 մասնակից երկրները սկզբում խնդրել էին ավելի քան 150 միլիարդ եվրո, կարող է հանգեցնել դրա հետագա ընդլայնմանը։
